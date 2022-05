Gefahr durch Abflammen von Unkraut – Tipps der Polizei

Osthessen (ots) – Gerade jetzt, zu Beginn der warmen Sommermonate, grünt und blüht es wieder überall in den Gärten. Aber nicht nur die schöne Pflanzenpracht, sondern auch das bei Grundstückseigentümern ungeliebte Unkraut sucht sich seinen Weg in den Garten und zwischen den Pflastersteinen hindurch.

Um die unerwünschten Pflänzchen los zu werden, greifen viele Menschen zu Abflammgeräten, ein Unterfangen, bei dem mitunter die Feuerwehr ausrücken und die Polizei Ermittlungen aufnehmen muss.

So kam es allein in den letzten Wochen in Osthessen vermehrt zu Bränden, die im Zusammenhang mit Unkrautverbrennungsmaßnahmen stehen. Dabei wurden nicht nur Sträucher und Hecken beschädigt, sondern auch ganze Häuser in Mitleidenschaft gezogen und Menschenleben in Gefahr gebracht.

Neben der Schadensregulierung und einer möglichen Zahlung der Einsatzkosten kommt für die Verursacher auch die Verwirklichung einer Straftat in Betracht. So sind in den §§ 306 bis 306f des Strafgesetzbuches die Tatbestände rund um die Brandstiftung geregelt, diese können von Geldbuße bis zu einer erheblichen Freiheitsstrafe reichen.

Um möglichen Brandgefahren zu begegnen, ist ein richtiger Umgang mit Abflammgeräten erforderlich.

Hier die Tipps ihrer Polizei:

Verzichten Sie bei lang anhaltender Trockenheit sowie bei Wind auf den Einsatz von Abflammgeräten. Die Gefahr der Ausdehnung auf ungewünschte Flächen ist zu groß.

Säubern Sie die Oberflächen vor dem Abflammen von Unrat, trockenen Blättern, Ästen.

Verzichten Sie beim Betrieb der Gasflasche auf das Rauchen und andere offene Feuerquellen.

Legen Sie einen Wasserschlauch, einen gefüllten Wassereimer oder eine Gießkanne bereit.

Unfall mit schwer verletztem Kind

Fulda. Ein siebenjähriger Junge aus Fulda wurde bei einem Unfall am Donnerstag (19.05.) schwer verletzt. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen rannte der spielende Junge gegen 17.30 Uhr von einem Grundstück in der Reichenberger Straße in Richtung der Karlsbader Straße und wollte diese hierzu überqueren.

Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Ford-Kombi eines 48-Jährigen, welcher die Karlsbader Straße aus Richtung Forststraße kommend in Richtung Franzensbader Straße befuhr. Der Junge wurde mit schweren, aber nach ersten Erkenntnissen nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, im Beisein seiner Mutter in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.

Einbruch in Schulgebäude

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht auf Donnerstag (19.05.) in eine Schule in der Abt-Richard-Straße im Stadtteil Neuenberg ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen Werkzeuge sowie verschiedene Dokumente im Gesamtwert von circa 300 Euro und verursachten etwa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

E-Scooter gestohlen

Fulda. Am Bonifatiusplatz stahlen Unbekannte am Donnerstagmorgen (19.05.), zwischen 9 Uhr und 10 Uhr, einen E-Scooter der Marke SOFLOW mit dem Versicherungskennzeichen 224WRG. Das Fahrzeug im Wert von 500 Euro war mit einem Spiralschloss gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Katastrophenschutzzentrum

Fulda. In der Nacht auf Freitag (20.05.), gegen 3.15 Uhr, brachen Unbekannte in das Katastrophenschutzzentrum in der St.-Laurentius-Straße im Stadtteil Neuenberg ein. Die Täter hebelten eine Zugangstür im rückwärtigen Gebäudebereich auf und durchsuchten mehrere Räume. Als sie von einem Zeugen bemerkt wurden, flüchteten die beiden Täter unerkannt.

Der Zeuge kann sie wie folgt beschreiben: schlanke Figur, circa 185cm groß, schwarz gekleidet, mit schwarzer Maske maskiert. Es entstand 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Räuberische Erpressunng – Zeugen gesucht

Fulda. Am frühen Sonntagmorgen (15.05.), gegen 4 Uhr, kam es im Bereich des Domplatzes zu einer räuberischen Erpressung. Nach derzeitigen Erkenntnissen sprachen vier unbekannte Jugendliche einen 34-Jährigen aus Flieden an der Ecke Eduard-Schick-Platz an und forderten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld und Handy. Der 34-Jährige kam der Aufforderung nach, woraufhin die Unbekannten kurze Zeit später in Richtung Unterstadt flüchteten.

Der Geschädigte beschreibt die vier Täter wie folgt: Alle Täter waren jugendlichen Alters, trugen lange Oberbekleidung und hatten mit Tüchern ihre Gesichter verdeckt. Ein Täter trug eine Vendetta-Maske.

Die Polizei Fulda hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder an die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Tiny-Hütte gestohlen – Update

Tann (Rhön) -(ots)- Zwischen Samstagmittag 14.05.2022 und Montagmittag 16.05.2022 verschwand eine Tiny-Hütte von einer Wiese in der Gemarkung Habel. Die Hütte konnte mittlerweile von Beamten der Polizeistation Hilders im Bereich eines Verbindungswegs zwischen Habel und der Straße “Habelgraben” wieder aufgefunden werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen liegt dem zwischenzeitlichen Verschwinden der Hütte kein strafrechtlich relevanter Sachverhalt zu Grunde. Die Tiny-Hütte befindet sich wieder im Besitz des Eigentümers.

Diebstahl

Ronshausen. In der Nacht zu Donnerstag (19.05.) wurde eine Sattelzugmaschine des Herstellers Mercedes Benz, Modell Actros, auf dem Autobahnparkplatz Seulingswald, zwischen den Anschlussstellen Wildeck-Hönebach und Friedewald, zum Ziel unbekannter Täter. Insgesamt rund 100 Liter Diesel im Wert von circa 300 Euro entwendeten die Diebe aus dem Tank des Lkw.

Darüber hinaus schlitzten die Unbekannten die Plane des Aufliegers auf. Es entstand Gesamtsachschaden von weiteren 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Verkehrsunfälle

Bad Hersfeld (ots) – Am 18.05.2022, gegen 13:15 Uhr, befuhr eine 16jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades aus Kirchheim die L 3159 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Kirchheim. In einer leichten Linkskurve verlor sie die Kontrolle, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Graben. Sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro

Am 19.05.2022, gegen 14:48 Uhr, befuhren eine 50jährige Fahrerin eines VW Polo aus Bad Hersfeld und eine 24jährige Fahrerin eines Audi aus Bad Hersfeld die B 27 in Richtung Fulda. Kurz hinter dem Ortsausgang Bad Hersfeld musste die Fahrerin des VW verkehrsbedingt halten, die Fahrerin des Audi bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Mithilfe dringend erbeten

Vogelsberg-Alsfeld (ots) – In einer aktuellen Vermisstensache fahndet die Polizei Alsfeld seit heute Morgen nach dem älteren dunkelgraugrünen Pkw BMW mit dem amtlichen Kennzeichen HR – W 528.

Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug machen. Hinweise nimmt die Polizei Alsfeld oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen