Unfall – 2 Erwachsene und ein Kleinkind schwer verletzt

Weilmünster/Lützendorf (ots)-(sc) – Am Donnerstag 19.05.2022 gegen 17:45 Uhr ereignete sich in Weilmünster im Ortsteil Lützendorf ein Verkehrsunfall, bei dem 3 Personen schwer verletzt wurden. Eine 61-jährige Opel-Corsa (grau) Fahrerin wollte von der Weilstraße (L3025) nach links in die Ringstraße abbiegen und übersah dabei die entgegenkommende 41-jährige Opel Corsa (blau) Fahrerin, die ihr 1-jähriges Kind dabei hatte.

Durch den Zusammenstoß wurden alle 3 Insassen schwer verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die stark beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf 5.500 Euro geschätzt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen