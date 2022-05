Frankenthal (ots) – In der Mittagshitze ließ eine 30-jährige Frau am Donnerstag 19.05.2022 ihr schlafendes 1-jähriges Kind im PKW und ging einkaufen. Eine aufmerksame Passantin bemerkte das im PKW schlafende Kind zur Mittagszeit auf einem Parkplatz in der Wormser Straße. Durch die verständigten Beamten wurde sofort mithilfe eines Glasbrechers eine Scheibe des PKW geöffnet.

Kurze Zeit später erschien die Mutter des Kindes an dem PKW. Gegenüber den Beamten erklärte sie, dass sie nur schnell Einkäufe erledigten wollte. Die Frau wurde über die Gefahren der schnell ansteigenden Temperaturen im Fahrzeuginnenraum belehrt und sensibilisiert.

Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass sich die Temperaturen im Fahrzeuginneren, insbesondere bei direkter Sonneneinstrahlung, rasant erhöhen. Die hohen Temperaturen können zu Sonnenstich, Ohnmacht und Kreislaufkollaps führen.

In Extremfällen kann sogar der Hitzetod drohen.