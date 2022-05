Neustadt an der Weinstraße – Der TV Mußbach veranstaltet am Sonntag, 29. Mai 2022, seinen diesjährigen Triathlon-Wettbewerb. Aus diesem Grund muss an diesem Tag – ausgehend vom Stadionbad – von etwa 8 bis 12 Uhr auf verschiedenen Straßen mit Behinderungen gerechnet werden.

Die Strecke führt über die Maximilianstraße Richtung Gimmeldingen, weiter nach Königsbach und von Meckenheim zurück zum Ziel in Mußbach.