Kreis Bergstraße

Viernheim/ BAB 659: Zu schnell unterwegs / Punkte und zwei Fahrverbote

Viernheim (ots) – Drei Autofahrer haben zur Mittagszeit am Mittwoch (18.05.) für

zu schnelles Fahren Punkte und zwei Mal ein Fahrverbot kassiert.

Zivilfahnder der Direktion Verkehrssicherheit und Sonderdienste überwachten

zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr die Bundesautobahn 659 in der Gemarkung Viernheim

in Fahrtrichtung Mannheim-Viernheim.

In einer 100-er Zone wurden Geschwindigkeiten von 132 und 153 Kilometer

gemessen. Während ein 38-jähriger Fahrer mit einem Punkt und 200 Euro Geldbuße

davonkam, muss der Spitzenreiter mit einem Monat Fahrverbot rechnen. Zudem

kommen auf den Mannheimer Mercedes-Fahrer zwei Punkte und 480 Euro Bußgeld zu.

Mit einem Monat Führerscheinentzug wird auch eine 46-jährige Peugeot-Fahrerin

rechnen müssen. Die für sie geltende Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h

überschritt sie um 33 km/h. Zusätzlich wird sie zwei Punkte in Flensburg

erhalten und 200 Euro bezahlen.

Dass ein Telefonat während der Autofahrt teuer ist, bekommt jetzt ein

Seat-Fahrer zu spüren. Die Anzeige zieht einen Punkt und 100 Euro Bußgeld nach

sich.

Heppenheim-Kirschhausen / Ober-Hambach: Scheibe eingeschlagen und Beute gemacht / Zeugen gesucht

Heppenheim (ots) – Ein in der Siegfriedstraße geparkter BMW geriet am Mittwoch

(18.5.) in der Zeit zwischen 0.15 Uhr und 15 Uhr in das Visier Krimineller. Nach

ersten Erkenntnissen schlugen die Täter die Scheibe des Autos ein, verschafften

sich Zugang zum Innenraum und bauten dort die Navigations- und Radiokonsole aus.

Zudem entwendeten sie unter anderem Bargeld. Der Schaden beläuft sich nach

ersten Schätzungen auf mehr als 10.000 Euro.

Wenige Stunden zuvor, am Mittwochvormittag hatten noch unbekannte Täter zwischen

9 und 13 Uhr, zudem ihr Unwesen im Ortsteil Ober-Hambach getrieben und dort aus

einem in der Paul-Geheeb-Straße abgestellten VW Golf, eine zurückgelassene

Aktentasche samt Wertgegenständen mitgehen lassen. In diesem Fall beläuft sich

der Schaden auf mehr als 3000 Euro.

Mit beiden Fällen ist die Heppenheimer Kripo (K21/22) betraut. Die

Ermittlerinnen und Ermittler suchen Zeugen, denen in diesem Zusammenhang

verdächtige Personen aufgefallen sind. Unter der Rufnummer 06252/7060 werden

alle sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.

Darmstadt

Darmstadt: Festnahme nach versuchtem Einbruch / Eigentümer

von möglichem Diebesgut gesucht

Darmstadt (ots) – Bereits am vergangenem Freitagmorgen (13.5.) konnte die

Polizei nach einem versuchten Wohnungseinbruch im Haardtring einen

Tatverdächtigen festnehmen.

Gegen 8.45 Uhr alarmierte ein Anwohner die Polizei und gab an, einen Mann

festzuhalten. Dieser habe zuvor versucht, in die Wohnung des Anrufers zu

gelangen. Sofort begab sich eine Streife des 2. Polizeireviers zum Einsatzort.

Dort konnten sie den 33-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Im Rahmen

der Durchsuchung stießen die Ordnungshüter auf Damenunterwäsche und einen

rosafarbenen Haargummi. Da nach jetzigem Kenntnisstand nicht ausgeschlossen

werden kann, dass die aufgefundenen Dinge aus einem Diebstahl stammen, sucht die

Polizei nach den rechtmäßigen Eigentümern.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann oder seine

Habseligkeiten erkennt, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in

Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Mühltal/Nieder-Ramstadt: Laptop aus Renault gestohlen / Wer kann Hinweise geben?

Mühltal/Nieder-Ramstadt (ots) – Ein schwarzer Renault, der in der Straße „Am

Trautheim“ abgestellt war, rückte im Zeitraum zwischen Dienstagabend (17.5.) und

Mittwochmorgen (18.5.) in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht

die Polizei nach Hinweisgebern.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten sie auf unbekannte Art und Weise in den

Innenraum des Wagens. Hieraus entwendeten sie unter anderem eine dunkelblaue

Daunenjacke der Marke „Ralph Lauren“, Dokumente, eine Laptoptasche und einen

Laptop des Herstellers „HP“. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute

unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise werden an das Kommissariat 41 bei der Polizei in

Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 erbeten.

Babenhausen: Kupferkabel erbeutet / Polizei sucht Zeugen

Babenhausen (ots) – Nachdem bislang Unbekannte Kupferkabel von einer Baustelle

in der Aschaffenburger Straße entwendet haben, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die ungebetenen Gäste zwischen

Dienstagabend (17.5.) und Mittwochmorgen (18.5.) auf das Baustellengelände und

entwendeten nach jetzigem Kenntnisstand circa 2000 Meter Kupferkabel. Mit ihrer

Beute suchten sie das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend

Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht

hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg unter

der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Groß-Gerau

Rüsselsheim: Abgelenkt und Armbanduhr gestohlen

Zeugen nach Trickdiebstahl gesucht

Rüsselsheim (ots)

Wie der Polizei jetzt angezeigt wurde, ist bereits am letzten Montag (16.05.) ein Senior von einem Trickdieb bestohlen worden. Der gesuchte Dieb soll nach der Beschreibung des Bestohlenen etwa 1,80 Meter groß und etwa 20 Jahre alt sein. Er war schwarz gekleidet und soll einen dunklen Teint haben.

Der Fremde hat am Montagmittag (16.05.) den über 80 Jahre alten Mann in der Elisabethenstraße auf einem Parkplatz wegen Wechselgeld angesprochen. Während des Gesprächs konnte er die 4000 Euro teure Omega Uhr unbemerkt vom Handgelenk des Seniors stehlen.

Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen und sucht Zeugen. Wer wurde ebenfalls im Bereich der Elisabethenstraße nach Wechselgeld gefragt? Wer kann die Unbekannten näher beschreiben? Hinweise werden unter der Rufnummer 06142 / 696-0 entgegengenommen.

Trebur-Astheim: Einbrecher sacken drei Elektrosägen ein

Trebur (ots)

Bei einem Einbruch in einer Firma in der Adam-Opel-Straße im Ortsteil Astheim, wurden in der Nacht zum Mittwoch (17. – 18.05.) drei elektronische Sägen im Wert von rund 780 Euro gestohlen. Um an das Diebesgut zu gelangen, ist eine Tür zu einer Halle gewaltsam geöffnet worden.

Wer Hinweise zu der Tat geben kann, soll sich beim Einbruchskommissariat (K 21/ 22) in Rüsselsheim melden. Telefon: 06142 / 696-0.

Rüsselsheim/ Königstädten: Terrassentür aufgebrochen

Rüsselsheim (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Amorbacher Straße war zwischen 10.50 Uhr und 12.25 Uhr Anlaufstelle für Wohnungseinbrecher.

Die Täter durchliefen zunächst ein Waldstück um in den Garten des Hauses zu gelangen. Die Terrassentür wurde aufgebrochen. Im Haus öffneten die ungebetenen Besucher in den Räumen Schränke und Schubladen. Wertsachen, wie Geld und Schmuck nahmen sie mit. .

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142 / 696-0 zu melden.

Polizei sucht unbekannten Zeugen nach Unfallflucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Zwischen dem 17.05., 18.00 Uhr und 18.05.2022, 14.00 Uhr, wurde in der Flughafenstraße in Walldorf ein roter BMW X6 beschädigt, der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt. Durch einen bisher nicht namentlich bekannten Zeugen wurde ein Zettel am geschädigten Fahrzeug hinterlassen, dieser Zeuge wird dringend gebeten sich mit der Polizeistation in Walldorf in Verbindung zu setzen.

Odenwaldkreis

Michelstadt: Polizei codiert Fahrräder auf dem Michelstädter Bienenmarkt

Michelstadt (ots)

Die Polizei im Odenwald lädt interessierte Fahrradbesitzerinnen und Fahrradbesitzer zu einer Fahrradcodierung auf dem Michelstädter Bienenmarkt, in der Löwenhofreite am Marktplatz, ein.

Um sich einen Termin für den Samstag, 04. Juni 2022, im Zeitraum zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr zu sichern, ist eine Voranmeldung nötig. Erfahrungsgemäß sind diese Termine sehr begeht und daher schnell ausgebucht.

Polizeioberkommissar Andreas Krieg, Schutzmann vor Ort, nimmt die Anmeldungen am Donnerstag, den 2. Juni 2022, zwischen 08.00 Uhr und 13.00 Uhr unter der Rufnummer 06062 / 953-660 entgegen.

Bei der Fahrradcodierung wird mit Hilfe eines Spezialgerätes eine individuell, dem Besitzer zugeordnete Nummer in den Rahmen des Fahrrades gestanzt. Um das Fahrrad codieren zu lassen wird der Personalausweis benötigt, zudem ist ein Eigentumsnachweis des Fahrrades erforderlich. Fahrradanhänger können ebenfalls codiert werden, Carbon- und Kinderfahrräder sind dagegen für die Codierung nicht geeignet. Bei E-Bikes oder Pedelecs wird gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen!

Erbach: Zurückgelassene Taschen locken Diebe an Zeugen gesucht

Erbach / Michelstadt (ots)

Auf zurückgelassenen Taschen in geparkten Autos hatten es noch unbekannte Täter am Mittwoch (18.5.) abgesehen. In Erbach und dort in der Mossauer Straße schlugen die Kriminellen am Mittwochnachmittag, zwischen 14 und 16 Uhr, die Scheibe eines geparkten Nissan ein und schnappten sich die im Fahrzeug liegende Handtasche samt Wertsachen. Der Gesamtschaden beläuft sich in diesem Fall auf mehr als 2500 Euro. Und auch in Michelstadt-Vielbrunn lockte ein, in einem im „Hainhaus“ geparkten Toyota, zurückgelassener Rucksack, Diebe an. Hier reichten den Tätern wenige Minuten zwischen 16 Uhr und 16.05 Uhr aus, um sich Zugang zu dem Fahrzeug zu verschaffen und mit der Beute die Flucht anzutreten.

Die Polizei in Erbach ermittelt. Sachdienliche Hinweise von Zeugen werden von den Beamten und Beamtinnen der Kripo (K21/22) oder den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 41 unter der Rufnummer 06062/953-0 entgegengenommen.