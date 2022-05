Weingarten – Geparktes Auto beim Vorbeifahren beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Nacht von Dienstag auf

Mittwoch in der Jöhlinger Straße in Weingarten sucht die Polizei Zeugen des

Unfalls.

Anwohner hörten gegen 0.20 Uhr am Mittwoch einen lauten Knall. Als Quelle des

Lärms konnte ein geparktes Auto ausgemacht werden, das offenbar durch ein

vorbeifahrendes Fahrzeug stark beschädigt worden war. Der Unfallverursacher fuhr

aber einfach weiter. Nach derzeitiger Spurenlage könnte es sich um einen Audi

gehandelt haben. Dieses Fahrzeug muss auf der Jöhlinger Straße in Richtung

Jöhlingen unterwegs gewesen sein. Der Schaden am Pkw beträgt mehrere tausend

Euro.

Zeugen oder andere Personen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden

gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst der Polizei Karlsruhe unter der

Telefonnummer 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Räuberischer Diebstahl – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein 41-Jähriger stahl am Mittwochabend Elektroartikel und

konnte erst nach einem Handgemenge an dem ein bislang noch unbekannter Radfahrer

beteiligt war festgenommen werden.

Der Diebstahl ereignete sich gegen 18 Uhr in einem Geschäft in der Karlstrasse.

Dort steckte der Mann die Elektroartikel und ein Sammelalbum in seinen Rucksack.

Der Ladeninhaber bemerkte den Diebstahl und folgte dem Mann nach draußen, wo

dieser nach einem Handgemenge in Richtung Europaplatz flüchtete. Nach kurzer

Verfolgung, ein Radfahrer war ebenfalls auf den Diebstahl aufmerksam geworden

und unterstützte den Ladenbesitzer, wurde der Dieb von dem Radfahrer angehalten.

Dieser konnte den Rucksack des Diebes in einem Gerangel an sich bringen. Der

Dieb rannte aber weiter und wurde aus den Augen verloren.

Als Polizeibeamte in dem Geschäft die Anzeige des Inhabers aufnahmen kam der

Dieb in das Geschäft zurück und wurde schließlich festgenommen.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht nun den Radfahrer, der den Geschädigten so tatkräftig

unterstützt hatte. Dieser kann sich gerne mit dem Polizeirevier Südweststadt

unter der Telefonnummer 0721/666-3411 in Verbindung setzen.

Bruchsal – Handtasche einer 70-jährigen mit erheblichem Bargeldbetrag geraubt – Tatverdächtiger wird im Rahmen der Fahndung festgenommen

Karlsruhe (ots) – Ein 50-Jähriger steht im dringenden Tatverdacht, am Mittwoch

gegen 9.45 Uhr auf dem Friedhof in Bruchsal die Handtasche einer 70-Jährigen

Frau geraubt zu haben. Er wurde im Rahmen der umgehend eingeleiteten

Polizeifahndung vorläufig festgenommen.

Nach bisherigen Ermittlungen des Kriminalkommissariats Bruchsal war die

70-Jährige auf dem Friedhof in Bruchsal mit einem erheblichen Bargeldbetrag in

ihrer Handtasche unterwegs. Unvermittelt trat ihr ein mit Strumpfhose maskierter

Mann gegenüber und entriss ihr die Tasche. Die Seniorin schrie sofort um Hilfe.

Daraufhin nahmen drei Zeugen, die in der Nähe waren, die Verfolgung auf und

konnten beobachten, wie der Räuber in ein bereitgestelltes Fluchtfahrzeug stieg

und wegfuhr.

Eine Zeugin fertigte geistesgegenwärtig ein Foto. Auf diesem konnte man Teile

des abgeklebten Kennzeichens erkennen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten

Fahndung stellte die Polizei das Fluchtfahrzeug in einem Stau auf der Autobahn 5

fest. Bei der anschließenden Kontrolle auf der Tank- und Rastanlage Bruchsal

fanden die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion das Maskierungsmittel, die

Handtasche sowie den Bargeldbetrag. Nach der Festnahme stellte sich heraus, dass

der Tatverdächtige offensichtlich zum persönlichen Umfeld des Opfers gehört.

Gondelsheim – Erheblich alkoholisierter Autofahrer beschädigt Stützmauer

Karlsruhe (ots) – Mit vermutlich annähernd zwei Promille ist am Mittwochmittag

ein 41-jähriger Mann mit dem Auto gegen eine Stützmauer in Gondelsheim gefahren

und hat diese dabei erheblich beschädigt. Der Mann flüchtete anschließend von

der Unfallstelle, konnte dank aufmerksamer Zeugen aber schnell ermittelt werden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 41-Jährige gegen 13:45 Uhr mit

einem Audi die Straße „Am alten Sportplatz“ und kollidierte hierbei heftig mit

der Stützmauer zwischen dieser und der Obergrombacher Straße. Trotz der

erheblichen Schäden an der Mauer und dem Audi, flüchtete der Mann von der

Unfallstelle.

Aufgrund von Zeugenaussagen konnten die alarmierten Beamten des Polizeireviers

Bretten den 41-jährigen schnell ermitteln und an seiner nahegelegenen

Wohnanschrift antreffen. Der deutlich alkoholisierte Verursacher zeigte sich

hierbei geständig. Ein Alkoholtest ergab bei ihm anschließend einen Wert von

knapp unter zwei Promille, wobei er angab, zwischen Unfall und Kontrolle Alkohol

konsumiert zu haben. Daraufhin musste er eine doppelte Blutprobe abgeben und

sein Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt.

An der Mauer sowie am Verursacherfahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von

jeweils mehreren tausend Euro.

Malsch – Gefährliches Fahrverhalten auf der L613 – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Glücklicherweise konnte eine 48-jährige Autofahrerin einen

Unfall vermeiden als sie am Mittwochnachmittag geistesgegenwärtig anhielt. Zwei

Fahrzeuge kamen ihr nacheinander mit offenbar weit überhöhter Geschwindigkeit

zwischen Völkersbach und Schöllbronn entgegen, eines fuhr sogar ins Bankett.

Die Frau war gegen 18.15 Uhr auf der Landesstraße 613 von Völkersbach kommend

Richtung Schöllbronn unterwegs. Kurz vor einer scharfen Linkskurve Richtung Wald

kam ihr ein weißer Kleinwagen entgegen, der so schnell fuhr, dass er in der

Kurve ins Bankett fuhr. Der oder die Fahrerin erlangte aber anschließend wieder

die Kontrolle über das Auto und konnte wieder auf die Fahrbahn einscheren.

Unmittelbar danach kam ein graues Auto, ebenfalls mit offenbar weit überhöhter

Geschwindigkeit aus der gleichen Richtung auf die 48-Jährige zu. Diese hatte

zuvor ihr Fahrzeug an den Fahrbahnrand gelenkt und angehalten, um eine Kollision

zu vermeiden. Es besteht der Verdacht, dass sich die beiden Fahrzeuge ein Rennen

lieferten.

Leider konnte die Dame keinen näheren Angaben zu den beiden Fahrzeugen machen.

Wer in diesem Zusammenhang Hinweise geben kann, darf sich gerne mit dem

Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/32000 in Verbindung

setzen.

Karlsruhe – Fahrzeug landet nach Verkehrsunfall auf der Südtangente im Gebüsch

Karlsruhe (ots) – Am Mittwochmorgen kam es gegen 10 Uhr auf der Überführung der

Südtangente zur Bundesautobahn 5 in Richtung Stuttgart zu einem Verkehrsunfall

zwischen einem Lkw und einem Pkw, bei dem die Autofahrerin leichte Verletzungen

davontrug.

Nach derzeitigem Kenntnisstand übersah der 24-jährige Fahrer eines Klein-Lkws

den bereits auf der Ausfädelungsspur fahrenden Pkw einer 34-Jährigen. In der

Folge kollidierte der Klein-Lkw mit dem Volvo, so dass der Pkw in den

Grünstreifen abgewiesen wurde und in einer neben der Fahrbahn stehenden Hecke

zum Stillstand kam.

Die 34-Jährige trug durch den Unfall leichte Verletzungen davon. Eine Versorgung

ihrer Verletzungen vor Ort war aber nicht von Nöten. Ihr Pkw musste jedoch

abgeschleppt werden.

Der Sachschaden wird auf etwas über 10.000 Euro beziffert.

Karlsruhe – Betrunkener Radfahrer gefährdet Fußgänger – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein offenbar betrunkener und eventuell unter Drogeneinfluss

stehender Radfahrer fuhr am Mittwochabend durch die Kaiserstraße und brachte

dort Passanten in gefährliche Situationen. Zuvor hatte er in einer Bar die

dortigen Gäste angepöbelt.

Der 45-jährige Radfahrer belästigte gegen 20 Uhr die Gäste eines Lokals in der

Kaiserstraße und sollte dort kontrolliert werden, weil er die Gäste nach Drogen

gefragt hatte. Der Mann ergriff vor den eintreffenden Polizisten die Flucht mit

dem Fahrrad und fuhr hierbei gezielt auf einzelne Passanten zu, sodass diese

ausweichen mussten. Außerdem beleidigte er sowohl die Fußgänger als auch die ihm

folgenden Polizisten.

Es gelang den Beamten schließlich, den laut herumschreienden Mann in der

Kaiserpassage festzunehmen. Ein Zeuge stellte sich dem Radfahrer in den Weg.

Dieser stürzte beim Bremsen und zog sich leichte Verletzungen. Eine Passantin

wurde durch das umfallende Rad getroffen und ebenfalls leicht verletzt.

Der Mann war alkoholisiert, und es gab Anhaltspunkte für Drogeneinfluss. Die

Eigentumsverhältnisse des Fahrrads müssen noch geklärt werden. Desweiteren war

der 45-Jährige offenbar psychisch beeinträchtigt und wurde daher nach Abschluss

der polizeilichen Maßnahmen in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen oder weitere Geschädigte können sich gerne mit dem Polizeirevier

Marktplatz unter der Telefonnummer 0721/666-3311 in Verbindung setzen.

Bruchsal – Einbruchsversuch mit einem Gullydeckel scheitert

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Donnerstag gegen

03:30 Uhr offenbar in ein Juweliergeschäft in der Kaiserstraße in Bruchsal

einzubrechen. Hierzu entnahm er aus der nahegelegenen John-Bopp-Straße einen

gusseisernen Gullydeckel, verbrachte diesen zu der Örtlichkeit und warf ihn

gegen eine Panzerglasscheibe neben der Eingangstür des Juweliers. Der

Gullydeckel prallte ab und blieb schließlich vor der Glasscheibe liegen. Gemäß

der Aussage eines Zeugen ließ der Tatverdächtige daraufhin von seinem Vorhaben

ab und ergriff die Flucht. Zwar gelang es dem Unbekannten nicht in das

Ladeninnere vorzustoßen, er hinterließ jedoch einen Sachschaden von etwa 5.000

Euro.

Weitere Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter

07251/726-0, mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

Ettlingen – Auffahrunfall auf der Bundesstraße 3

Karlsruhe (ots) – Ein Sachschaden von rund 10.000 Euro sowie eine leicht

verletzte Person sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 09:15

Uhr auf der Bundesstraße 3 in Ettlingen.

Beide beteiligten Autofahrer waren vom Wattkopftunnel kommend in Fahrtrichtung

Ettlingen-Seehof unterwegs. Der 42-jährige Autofahrer bremste verkehrsbedingt

ab. Die dahinter befindliche 57-jährige Autofahrerin erkannte dies zu spät und

fuhr ihm aufgrund zu geringem Sicherheitsabstand auf.

Der 42-jährige zog sich durch die Kollision leichte Verletzungen zu. Das Auto

der 57-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ohrfeige gegen Zugbegleiter – 33-Jähriger ohne Ticket im Zug

Mannheim (ots) – Als ein Zugbegleiter am Mittwochmorgen (18. Mai) den Fahrschein

eines 33-jährigen Ungarn kontrollieren wollte, reagierte dieser mit einer

Ohrfeige. Die Bundespolizei in Mannheim ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Der 33-Jährige schlief im ICE auf der Fahrt von Stuttgart nach Mannheim. Kurz

vor dem Mannheimer Hauptbahnhof weckte ihn der Zugbegleiter, um den Fahrschein

zu kontrollieren. Der 33-Jährige reagierte umgehend und schlug dem Geschädigten

mit der flachen Hand ins Gesicht. Eine Polizeibeamtin im Zug stellte daraufhin

die Personalien der Beteiligten und Zeugen fest. Die Beamten in Mannheim

ermitteln nun wegen Körperverletzung und Erschleichen von Leistungen gegen den

33-Jährigen. Der Zugbegleiter konnte seinen Dienst fortsetzen.