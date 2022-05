Mannheim: Schwerer Verkehrsunfall auf A 6; Vollsperrung aufgehoben; Unfallermittlungen aufgenommen – Ursache noch unbekannt; zwei verletzte Autofahrer

Mannheim (ots) – Die Vollsperrung der A 6 in Richtung Heilbronn ist nach dem

schweren Verkehrsunfall wieder aufgehoben. Lediglich der linke Fahrstreifen ist

noch zwecks Unfallaufnahme blockiert. Der Rückstau beträgt rund drei Kilometer.

Kurz vor 12.30 Uhr kam es nach den derzeitigen Erkenntnissen zu einem

Auffahrunfall, an dem drei Autos beteiligt waren.

Zwei Personen wurden verletzt, einer davon schwer. Sie wurden mit zwei

Rettungswagen in verschiedene Kliniken transportiert. Der Rettungshubschrauber

war nicht zum Personentransport an die Unfallstelle beordert worden, sondern zum

schnelleren Transport des Notarztes.

Die Unfallursache ist noch unbekannt.

Mannheim-Stadtgebiet: Poserkontrollen; insgesamt werden 77 Fahrzeuge kontrolliert; zwei Harley-Davidson durch Polizei sichergestellt

Mannheim-Stadtgebiet (ots) – In den gestrigen Abend- und Nachtstunden führten

Beamte der Ermittlungsgruppe „Poser“ des Verkehrsdienstes Mannheim wieder

sogenannte „Poser-Kontrollen“ im Stadtgebiet Mannheim durch.

Hierbei fielen den Beamten u. a. zwei schwarze Harley-Davidson auf, die nach den

polizeilichen Lärmmessungen deutlich zu laut waren.

Beide Motorräder hatten als US-Importe unzulässige Auspuffanlage montiert, die

zum Erlöschen der deutschen Betriebserlaubnis führten.

Um wieder am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen zu können, müssen die beiden

Motorbikes nun rückgebaut und dem TÜV vorgestellt werden.

Neben den Kosten für die Umbaumaßnahmen erhalten die beiden Motorbiker ein

saftiges Bußgeld.

Insgesamt wurden 77 Fahrzeuge und 91 Personen im Stadtgebiet Mannheim

kontrolliert. Hierbei wurden 68 Fahrzeuge beanstandet. Es kamen 63 betroffene

Fahrer mit Verwarnungen davon, fünf Kontrollierte erhalten

Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen.

Auch ein Mercedes-Benz CLS AMG wurde wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis aus

dem Verkehr gezogen, da die Scheinwerfer und Rückleuchten verbotenerweise

schwarz foliert waren.

Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, ist bei den regelmäßigen Sonderkontrollen

die regelwidrigen Veränderungen an den Kraftfahrzeugen nur ein Aspekt. Vielmehr

gilt es auch, die Abgas- und Lärmemissionen, welche durch veränderte

Abgaseinrichtungen verursacht werden, merklich zu reduzieren.

Mannheim-Sandhofen: Geparktes Auto beschädigt und abgehauen – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Sandhofen (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es zwischen Dienstag, 16

Uhr, und Mittwoch, 07 Uhr, in der Mönchstraße. Ein bislang unbekannter

Autofahrer beschädigte, einen auf Höhe der Hausnummer 6, abgestellten Mercedes

und entfernte sich anschließend einfach vom Unfallort, ohne seiner

Feststellungspflicht nachzukommen. Der entstandene Sachschaden beträgt rund

3.500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Unfallverursacherin bzw. den

Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier

Mannheim-Sandhofen, unter der Telefonnummer 0621-777690, zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Bürgerbüro – Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) – Zwischen Dienstagnachmittag, 15:30 Uhr und

Mittwochmorgen, 06:15 Uhr, verschafften sich einer oder mehrere Täter Zutritt in

das Bürgerbüro der Stadt Mannheim in K7. Hierzu wurde vermutlich ein Fenster im

Erdgeschoss mit einem Pflasterstein eingeworfen. Es wurde ein geringer

Bargeldbetrag entwendet. Der Sachschaden am Fenster dürfte sich auf einige

tausend Euro belaufen.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt nimmt Hinweise auf den oder die

Verursacher unter der Rufnummer 0621 1258-0 entgegen