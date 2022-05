Sinsheim-Steinsfurt: Autodiebstahl; Zeugen gesucht

Sinsheim-Steinsfurt (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein

neuwertiger 5er BMW Touring, Farbe schwarz, mit dem Kennzeichen, HD-MT 454,

gestohlen, der vor dem Anwesen Nr. 3 in der Straße „Vorderer Hettenberg“

abgestellt war. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 60.000.- Euro.

Ob der Diebstahl dieses Fahrzeuges im Zusammenhang mit einem Pkw-Diebstahl in

derselben Nacht in Plankstadt steht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die etwas über den Diebstahl wissen und oder Hinweise zu verdächtigen

Personen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim,

Tel.: 07261/690-0 oder mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 in

Verbindung zu setzen.

Plankstadt: Autodiebstahl; Zeugen gesucht

Plankstadt (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein neuwertiger

VW Passat Variant mit dem Kennzeichen, BB-PI 144, gestohlen, der vor dem Anwesen

Nr. 34 in der Karl-Theodor-Straße geparkt war. Das Fahrzeug hat einen Wert von

rund 50.000.- Euro. Ob der Diebstahl dieses Fahrzeuges im Zusammenhang mit einem

Pkw-Diebstahl in derselben Nacht in Sinsheim-Steinsfurt steht, ist Gegenstand

der Ermittlungen. Zeugen, die etwas über den Diebstahl wissen und oder Hinweise

zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 oder mit dem Kriminaldauerdienst,

Tel.: 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

Eppelheim/Wiesbaden/Frankfurt/Bad Homburg: Geldautomatensprengungen; grenzüberschreitender Ermittlungserfolg gegen organisierte Kriminalität; Festnahmen in den Niederlanden

Eppelheim/Wiesbaden/Frankfurt/Bad Homburg (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung

der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, des Hessischen

Landeskriminalamts und des Polizeipräsidiums Westhessen

In einer konzertierten Aktion von EUROPOL und der Generalstaatsanwaltschaft

Frankfurt am Main – Eingreifreserve – sowie der niederländischen und hessischen

Polizei wurden am 17.05.2022 drei dringend Tatverdächtige von

Geldautomatensprengungen in den Niederlanden festgenommen. Den Festnahmen, die

in Haarlem sowie Vianen erfolgten, lagen europäische Haftbefehle des

Amtsgerichts Frankfurt am Main zu Grunde.

Die Beschuldigten im Alter von 22, 27 und 28 Jahren stehen im Verdacht, als

mutmaßliche Angehörige einer kriminellen Organisation in den Niederlanden an

mehreren Geldautomatensprengungen in Hessen, Baden-Württemberg, Niedersachsen

und Rheinland-Pfalz in den Jahren 2021 und 2022 beteiligt gewesen zu sein. Dabei

handelte es sich im Einzelnen um folgende vollendete Geldautomatensprengungen:

Dietzenbach (Hessen) am 13.10.2021,

Hattersheim (Hessen) am 20.10.2021,

Eppelheim (Baden-Württemberg) am 22.10.2021 (Gesamtschaden:

220.000.- Euro; siehe PM 1+2 des PP Mannheim vom

22./25.10.2021),

220.000.- Euro; siehe PM 1+2 des PP Mannheim vom 22./25.10.2021), Wildeshausen (Niedersachsen) am 05.11.2021,

Oberursel (Hessen) am 03.11.2021,

Kaisersesch (Rheinland-Pfalz) am 08.11.2021.

Mit über 150.000,- Euro wurde bei der Sprengung eines Geldautomaten in

Hattersheim am 20.10.2021 dabei der höchste Geldbetrag der Serie erbeutet. Im

Zusammenhang mit der Sprengung eines Geldautomaten in Oberursel am 03.11.2021

wird zudem gegen den 22-Jährigen sowie den 28-Jährigen Beschuldigten wegen

versuchten Mordes ermittelt, da sich der Geldautomat im Erdgeschoss eines

Mehrfamilienhauses befand, in dem sich zum Zeitpunkt der Sprengung Menschen

aufhielten. Bei den 22- und 28-jährigen Beschuldigten soll es sich zudem um

führende Mitglieder der Tätergruppierung handeln.

Der Ermittlungserfolg ist das Ergebnis einer hervorragenden und intensiven

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der niederländischen und hessischen

Strafverfolgungsbehörden. Den Identifizierungen und Festnahmen der Beschuldigten

in den Niederlanden gingen monatelange verdeckte Ermittlungen voraus. Diese

wurden mit Unterstützung der europäischen Polizeibehörde EUROPOL und unter

Sachleitung der Eingreifreserve der Generalstaatsanwaltschaft durch die

niederländische Polizei (Politie Noord-Holland) und die hessischen

Polizeibehörden (Polizeidirektion Hochtaunus) geführt. Die festgenommenen

Beschuldigten, bei denen es sich um niederländische Staatsangehörige handelt,

wurden dem Haftrichter vorgeführt, der ihnen die europäischen Haftbefehle

verkündete. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main betreibt die

Auslieferung der festgenommenen Beschuldigten. Insgesamt befinden sich derzeit

sechs mutmaßliche Angehörige der kriminellen Organisation in Untersuchungshaft

bzw. Auslieferungshaft.

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main bedankt sich bei EUROPOL sowie

den befassten niederländischen und hessischen Polizeibehörden für die

hervorragende Zusammenarbeit.

Ein weiterer mutmaßlicher Angehöriger der kriminellen Organisation, der an

Geldautomatensprengungen in Deutschland beteiligt gewesen sein soll, konnte

bislang nicht identifiziert werden. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am

Main, das Hessische Landeskriminalamt und das Polizeipräsidium Westhessen bitten

um Unterstützung bei der Identifizierung und Fahndung nach diesem Beschuldigten.

Hier der Link zur Öffentlichkeitsfahndung und zu weiteren Informationen:

https://k.polizei.hessen.de/299753445

Rauenberg / Rhein-Neckar-Kreis: Rücksichtsloser Autofahrer gefährdet Gegenverkehr – Zeugen gesucht!

Rauenberg (ots) – Am Mittwochabend gegen 22:30 Uhr soll ein bislang unbekannter

Fahrer eines SUVs (Geländewagen) auf der K4170 durch dessen rücksichtsloses

Fahrverhalten den Gegenverkehr gefährdet haben. Ein 22-jähriger Autofahrer war

auf der K4170 von Rauenberg in Richtung Dielheim auf Höhe der dortigen

Tankstelle unterwegs, als der Unbekannte mit überhöhter Geschwindigkeit den

Kreisverkehr „Stockwiesen“ in Richtung Rauenberg verließ. Der SUV geriet

aufgrund der hohen Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und fuhr ungebremst auf

den 22-Jährigen zu. Um einer Kollision mit dem entgegenkommenden SUVs zu

entgehen, war er dazu gezwungen, ebenfalls auf die Gegenfahrbahn auszuweichen.

Der Unbekannte setzte seine Fahrt nach der Gefahrensituation ohne anzuhalten

fort. Das Polizeirevier Wiesloch sucht nun weitere Geschädigte und Zeugen, die

Hinweise auf den unbekannten SUV-Fahrer geben können und bittet diese, sich

unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.

Reilingen, Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung durch Farbschmierer; Täter wird gefilmt; Polizei sucht Zeugen

Reilingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Donnerstagnacht, gegen 2:30 Uhr besprüht

ein bislang unbekannter Täter mehrere Wände im Bereich des Königsberger Rings/

Breslauer Straße sowie im Bereich der L 546 die stationäre Säule der

Geschwindigkeitsüberwachung und einen Verteilerkasten undefinierbar mit

schwarzer Sprühfarbe.

Ein Muster kann nicht näher bezeichnet werden und hat nur wenig mit Graffiti als

künstlerisches Elemente zu tun.

Die Höhe des Sachschadens, der durch die Verunstaltungen entstanden ist, ist

noch nicht bekannt.

Bei der Tatausführung wurde der Täter von einem Zeugen aufgezeichnet.

Nach dem bislang noch unbekannten Mann, der ein weißes T-Shirt und eine schwarze

Sturmhaube trug, wurde gefahndet. Die Beweismittel werden derzeit ausgewertet.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim, Tel.:

06205.2860-0, in Verbindung zu setzen.

Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis: Navigationsgeräte und Lenkräder aus Fahrzeugen entwendet, Kriminalpolizei ermittelt – Zeugen gesucht!

Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Einen Schaden von mindestens 50.000 Euro

verursachten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch

durch Auto-Aufbrüche in Eppelheim. Die Täter schlugen insgesamt fünf Mal zu und

entwendeten neben Multifunktionslenkrädern auch die festeingebauten

Navigationssysteme der betroffenen Fahrzeuge. Um die verschlossenen Pkw,

allesamt der Marke BMW, zu öffnen, bohrten die Täter dafür ein Loch in die

Fahrzeugtüre. Anschließend bauten diese die Lenkräder und Navigationssysteme aus

und entwendeten die Komponenten. Die Autos waren in der

Albert-Schweitzer-Straße, dem Konrad-Adenauer-Ring, der Weimarer- und der

Handelsstraße geparkt.

Ein Zeuge wurde am frühen Mittwochmorgen, gegen 4:10 Uhr, auf zwei Täter

aufmerksam, die sich in der Albert-Schweitzer-Straße an einem BMW zu schaffen

machten. Den Beiden gelang trotz sofortiger Alarmierung der Polizei und der

anschließenden Fahndung die Flucht in Richtung Erzbergstraße. Die Täter können

wie folgt beschrieben werden:

ca. 30-45 Jahre alt, durchschnittliche Größe, schlanke bzw. sportliche

Statur, helle Hautfarbe, trug eine schwarze Maske über dem Gesicht und dunkle

lange Kleidung trug eine Sturmmaske, schwarze lange Kleidung und hatte eine kleine

Sporttasche bei sich

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und

sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder

weitere Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 zu

melden.

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Radfahrer kollidieren – zwei leicht verletzte Personen

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch

gegen 19:15 Uhr in der Ilvesheimerstraße, auf Höhe des „Fischerhäusel“. Ein

38-Jähriger Rennradfahrer befuhr die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Ilvesheim.

Auf Höhe des Fischerhäusel querte eine 11-Jährige Radfahrerin die Fahrbahn, ohne

auf den von rechts kommenden Verkehr zu achten, infolge dessen die beiden

Radfahrer miteinander kollidieren. Beide stürzen bei dem Zusammenstoß und werden

leicht verletzt. Das 11-Jährige Mädchen wird mit einem Rettungswagen in eine

Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 150 Euro.

Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Mittwochmittag gegen 12:45 Uhr kam es im

Kreisverkehr Hauptstraße/Hildastraße zu einem Zusammenstoß zwischen einer

Radfahrerin und einem Opel-Fahrer. Der 21-Jährige fuhr von der Hildastraße

kommend in den Kreisverkehr ein. Die 62-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad innerhalb

des Kreisverkehrs. Der Opel kollidiert im Bereich der vorderen Stoßstange und

des linken Radkastens mit dem Fahrrad der 62-Jährigen, wodurch diese zu Fall

kommt. Das Hinterrad des Fahrrades wird durch den Opel überrollt und hierdurch

beschädigt. Die 62-Jährige verletzte sich bei ihrem Sturz leicht und wurde zur

Vorsorge zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Verkehrsdienst Heidelberg war zur Unfallaufnahme vor Ort. Der

Unfallverursacher muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis: Hochwertige Geräte aus PKW entwendet – Zeugen gesucht

Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch,

21:00 Uhr bis 06:50 Uhr, wurde durch einen unbekannten Täter die Heckscheibe

eines im Schwedenweg geparkten VW eingeschlagen. Anschließend wurden aus dem

Fahrzeuginneren mehrere hochwertige Werkzeuge der Firma „Hilti“ entwendet. Der

Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ladenburg unter der

Rufnummer 06203 9305-0 entgegen.

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht – 6.000 Euro Sachschaden

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch

gegen 19:30 Uhr an der Kreuzung Tullastraße/Goethestraße. Eine 81-Jährige

Smart-Fahrerin befuhr die Tullastraße in Richtung Hockenheimer Straße. An der

Kreuzung zur Goethestraße übersah sie einen 40-Jährigen BMW-Fahrer und

kollidierte mit ihm. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden

beträgt rund 6.000 Euro.

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Wohnhauses;

Mannheim (ots) – Am Mittwochnachmittag geriet der Dachstuhl eines

Mehrfamilienhauses aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Durch die Rauchgase

wurden 5 Bewohner leicht verletzt. Das Mehrfamilienhaus ist derzeit nicht mehr

bewohnbar. Die Bewohner des Anwesens wurden durch das Ordnungsamt Wiesloch im

Nachbargebäude untergebracht. Der Adelsförster Pfad war für die Löscharbeiten

bis 18.30 Uhr gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet. Ein Brandermittler

des Polizeirevier Wiesloch hat noch am Abend die Brandausbruchstelle

begutachtet. Weitere Ermittlungen dauern an. Der geschätzte Gesamtschaden

beläuft sich auf ca. 150.000 Euro Die Feuerwehr war mit 12 Fahrzeugen und der

Rettungsdienst mit 9 Fahrzeugen vor Ort. Die Polizei unterstützte mit weiteren 6

Funkstreifenwagen.

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis: Schwertransport verliert Ladung – Sperrung am Autobahnkreuz Walldorf aufgehoben, PM 2

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In Folge des Verlustes eines

containerähnlichen Raummoduls durch einen auf der BAB A6 in Fahrtrichtung

Mannheim fahrenden Schwertransport kam es am Mittag des 18.05.2022 ab ca. 14:30

Uhr zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Das Raummodul wurde

zwischenzeitlich durch eine Spezialfirma geborgen. In Folge dessen konnte die in

Fahrtrichtung Mannheim gesperrte Richtungsfahrbahn um ca. 20:30 Uhr wieder für

den Verkehrs freigegeben werden. Es entstand lediglich geringer Sachschaden an

zwei Leitplanken. Über die Höhe des am Raummodul entstandenen Sachschadens

liegen aktuell keine Informationen vor.

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall auf der Hauptstraße, eine Person verletzt, PM 2

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am 18.05.2022 kam es gegen ca. 14:00 Uhr

auf der K4153 zwischen Walldorf und Sandhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem

eine Person schwer verletzt wurde. Der 20-jährige Fahrer eines Alfa-Romeo befuhr

die K4153 von Walldorf kommend in Fahrtrichtung Sandhausen, wobei er aus bislang

unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und mit einem am Fahrbahnrand

befindlichen Baum kollidierte. Durch den Zusammenstoß erlitt der 20-jährige

lebensgefährliche Verletzungen, weshalb er zunächst durch Rettungskräfte vor Ort

erstversorgt und anschließend in eine nahegelegene Klinik eingeliefert wurde. Es

entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die K4153 musste für die

Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis ca. 16:00 Uhr gesperrt werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit an.