Kripo nimmt 27-jährigen Tatverdächtigen nach mehreren Fällen mit sexuellem Hintergrund vorläufig fest

Die Kriminalpolizei in Eschwege hat am Donnerstagmorgen einen 27-jährigen Mann aus Eschwege vorläufig festgenommen, dem aus der jüngsten Vergangenheit mehrere Fälle von sexuellen Übergriffen vorgeworfen werden.

27-Jähriger soll Frauen „begrapscht“ haben; Tatverdächtiger leistet Widerstand bei Festnahme

Zwischen Montag und Mittwoch waren bei dem zuständigen Kommissariat für Sexualdelikte in Eschwege insgesamt vier Fälle von sexueller Belästigung angezeigt worden, wonach der Tatverdächtige jeweils Frauen auf offener Straße unsittlich berührt, z.T. ans Gesäß gefasst und zudringlich geworden sein soll.

Die in diesen Fällen durchgeführten Zeugenvernehmungen mit jeweils gut verwertbaren Personenbeschreibungen des Tatverdächtigen und die umfangreichen Folgeermittlungen führten dann auch sehr zeitnah zu dem 27-jährigen Tatverdächtigen, der daraufhin am heutigen Donnerstagmorgen vorläufig festgenommen wurde, aktuell in Polizeigewahrsam ist und dort nun weiteren Ermittlungsmaßnahmen unterzogen wird.

Laut den ermittelnden Beamten des Fachkommissariats soll der 27-Jährige zudem noch in zwei weiteren Fällen mit ähnlichem sexuellem Hintergrund, die sich bereits Ende April und Anfang Mai zugetragen haben, ebenfalls tatverdächtig sein.

Im Rahmen seiner Festnahme am setzte sich der Tatverdächtige gegen die festnehmenden Beamten zur Wehr, so dass bei dem 27-Jährigen neben den Ermittlungen wegen der Sexualdelikte in der Folge nun auch noch Ermittlungen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte anhängig sind.

Weiterleiten und teilen von Kommentaren und Fotos kann strafbar sein

Wie der Polizei auf anderem Wege bekannt wurde, grassieren im Internet und den Sozialen Medien im Zusammenhang mit dem geschilderten Fallgeschehen offenbar mehrere Bilder und Kommentare zu einer möglichen, tatverdächtigen Person.

Die Polizei warnt aus gegebener Veranlassung grundsätzlich davor, sich an derartigen Spekulationen zu beteiligen. Durch das willkürliche Verbreiten von Kommentaren, Bildern oder auch ungesicherten Informationen können sich die Nutzer dieser Medien und sozialer Plattformen gegebenenfalls selbst strafbar machen. Die Polizei rät daher eindringlich, von derartigen Handlungen Abstand zu nehmen.

Pkw stößt mit Fahrradfahrer zusammen; 23-Jähriger schwer verletzt ins Krankenhaus; Polizei sucht weitere Unfallzeugen

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Heute Morgen kam es zu einem Unfall mit schweren gesundheitlichen Folgen für einen Fahrradfahrer. Dieser ist auf der L 3424 (Eschweger Straße) in der Ortslage von Grebendorf mit einem Pkw zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Neben Polizei, Rettungskräften und Notarzt musste auch der Rettungshubschrauber angefordert werden, der den Verletzten zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus brachte.

Wie die Beamten der Polizei Eschwege berichten, befuhr gegen 08.00 Uhr heute Morgen ein 23-jähriger aus Eschwege mit einem Fahrrad die Eschweger Straße (L 3424) aus Richtung „Grebendorfer Hüttchen“ kommend linksseitig in Richtung der Ortslage von Grebendorf.

In der Ortslage soll der Radfahrer dann von einem linksgelegenen Seitenstreifen die Fahrbahn unvermittelt nach rechts überquert haben, wobei er mit dem Auto einer 40-Jährigen aus Meinhard zusammenstieß. Die Frau war auf der Eschweger Straße in Richtung Ortsausgang / „Grebendorfer Hüttchen“ unterwegs und hatte nicht mehr anhalten können.

Es kam letztlich zu einem frontalen Zusammenstoß, bei dem der 23-Jährige nach derzeitigem Ermittlungsstand schwere Verletzungen u.a. in Form eines Schädel-Hirn-Traumas erlitt. Wie die Beamten berichten sind die Verletzungen des jungen Mannes zwar schwer, aber nicht lebensbedrohlich.

Neben Polizei und Rettungskräften musste auch ein Rettungshubschrauber angefordert werden, der den 23-Jährigen zur weiteren ärztlichen Versorgung in das Klinikum nach Göttingen brachte.

Sachschaden sind noch nicht beziffert.

Die Polizei in Eschwege bittet zwecks Klärung des Unfallhergangs darum, dass sich Unfallzeugen mit ihr unter der Nummer 05651/925-0 in Verbindung setzen.

Polizei Eschwege

Versuchter Einbruch in Wohnhaus; Polizei sucht Zeugen

In der Straße Finnischer Weg in Reichensachsen haben Unbekannte offenbar versucht, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Täter gelangten aber nicht ins Haus, richteten aber an der Eingangstür durch versuchtes Hebeln einen Schaden in noch unbekannter Höhe an. Der Vorfall wurde von dem Besitzer gestern Mittag gegen 13.45 Uhr festgestellt und zur Anzeige gebracht. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Landstraße in Reichensachsen, im Bereich zwischen Langenhainer Straße und Hayngasse, ist ein am Fahrbahnrand geparkter weißer BMW 118d von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein- bzw. Ausparken beschädigt worden. An dem BMW entstand ein Schaden von 700 Euro an der Fahrzeugfront. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwochabend 22.30 Uhr und Donnerstagmorgen 08.00 Uhr. Hinweise zu dem Verursacher an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Verteilerkasten beim Rangieren beschädigt

Gestern Mittag hat um kurz vor 12.00 Uhr ein 68-jähriger Autofahrer aus Bremen einen Stromverteilerkasten beschädigt. Der Mann befuhr die Walrodstraße aus Richtung Wellingerode in Richtung Einmündung zur Landesstraße L 3241 und wollte im dortigen Bereich offenbar sein Fahrzeug wenden. Dabei stieß der Mann mit seinem Fahrzeug aus Unachtsamkeit rückwärts gegen den Stromverteilerkasten. Schäden entstanden an dem Verteilerkasten und am Pkw, sind aber noch nicht beziffert. Wegen des beschädigten Kastens musste der Stromnotdienst der EAM zwecks Instandsetzung verständigt werden.

Auto zerkratzt; Schaden 400 Euro; Polizei sucht Zeugen

In der Rothesteinstraße in Bad Sooden-Allendorf haben Unbekannte am Mittwoch zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr einen anthrazitfarbenen Opel Astra an der rechten Fahrzeugseite (vorderer Kotflügel, beide Türen) zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf 400 Euro. Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0.

Tankdeckel aufgebrochen; Polizei sucht Zeugen

Von einem blauen Skoda Fabia haben Unbekannte den Tankdeckel gewaltsam aufgebrochen und damit einen Schaden von 250 Euro angerichtet. Zu einem Diebstahl von Kraftstoff kam es jedoch nicht. Der Vorfall geschah zwischen Mittwochabend 21.30 Uhr und Donnerstagmorgen 07.30 Uhr in der Berliner Straße in Sontra. Die Polizei in Sontra ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter der Nummer 05653/9766-0.

Polizei in Sontra ermittelt wegen mehrere Fälle von Sachbeschädigung mittels Graffiti in Herleshausen und sucht Zeugen

Am vergangenen Wochenende kam es zu einer größeren Anzahl von Sachbeschädigungen in der Ortslage von Herleshausen. Die Polizei hat in allen bislang bekannt gewordenen Fällen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die Schäden, die im Einzelnen zwischen 30 Euro und bis zu 1000 Euro liegen, summieren sich bislang insgesamt auf einen unteren bis mittleren 4-stelligen Schadensbetrag. Die Ermittler suchen nun Zeugen und bitten um Hinweise.

Die Unbekannten haben in der Waldstraße in Herleshausen mit einem schwarzen Permanent-Marker die Wand eines Bushäuschens mit schwarzen Graffiti-Schriftzeichen bemalt und dadurch einen Schaden von 30 Euro verursacht.

Zu beschmierten Stromkästen kam es u.a. in der Straße „Zum Halben Mond“ (Wendehammer Parkplatz Friedhof), in der Brandenburger Straße beim dortigen REWE-Parkplatz und im Hahnhofsweg.

Darüber hinaus wurden ein Verkehrszeichen in der Lauchröder Straße und mehrere Betonsockel in der Eisenacher Straße (künftiger Grenzpark) mit Farbe und Schriftzeichen beschmiert.

Dazu kommen noch zwei Altglascontainer beim REWE-Parkplatz, eine Mauer und ein Container auf dem Vorplatz des FW-Gerätehauses in der Gartenstraße, die Elektrotankstelle in der Brandeburgstraße und eine Mauer beim ehemaligen Mc Donalds Restaurant, die durch diverse Schmierereien ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Bei einem ADAC-Abschlepp-Lkw (Bergungsauflieger) in der Industriestraße Nähe Bahnhof legten die Unbekannten ebenfalls Hand an und brachten u.a. den Schriftzug „JSN93“ auf, der sich neben ähnlich lautenden Buchstabenkombinationen auch an andere Stelle wiederfand. Der Schaden wird in dem Fall auf 1000 Euro taxiert.

Die genannten Vorfälle ereigneten sich sämtlich zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen.

Die Polizei in Sontra ermittelt in allen Fällen wegen Sachbeschädigung und bittet dazu um Hinweise unter der Nummer 05653/9766-0.