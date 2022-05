Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

Mai 2022: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz

Frankfurt BAB 3/BAB 5, Mainzer Landstraße Mai 2022: Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz

Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3,

Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim Mai 2022: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße,

Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66

Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring Mai 2022: Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße,

Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße,

Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße Mai 2022: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz

Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer

Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt: Europa League Sieger Eintracht Frankfurt wird auf dem Römerberg empfangen

Frankfurt (ots) – (hol) Eintracht Frankfurt ist Sieger der Europa League! Die

Frankfurter Polizei freut sich mit dem Verein und allen Fans und gratuliert

herzlich zu diesem außerordentlichen Erfolg, der nicht nur für den Verein und

seine Anhänger, sondern die Stadt und deren Bürgerinnen und Bürgern von

herausragender Bedeutung ist.

Anlässlich des Finales kamen gestern mehrere zehntausend Fußballbegeisterte an

unterschiedlichen Orten im Stadtgebiet zusammen, um das Spiel gemeinsam,

teilweise beim „Public Viewing“, zu verfolgen. Nach dem historischen Sieg der

Eintracht feierten sie bis in die frühen Morgenstunden. Dabei wurden vereinzelt

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte durch Flaschen- und Böllerwürfe attackiert,

ohne dass dabei jemand verletzt wurde. Zudem wurde ein Funkwagen demoliert und

Pyrotechnik abgebrannt.

Am heutigen Tag werden die frischgebackenen Titelträger zurück in Frankfurt

erwartet. Die Mannschaft soll am frühen Abend auf dem Römerberg feierlich

empfangen werden. Es wird damit gerechnet, dass zu diesem Anlass mehr als

100.000 Fußballfans in die Innenstadt strömen werden.

Die Frankfurter Polizei wird diese Großveranstaltung begleiten und für die

Sicherheit der Besucherinnen und Besucher sorgen. Sie wird mit zahlreichen

Polizistinnen und Polizisten im gesamten Stadtgebiet präsent sein. Um einen

möglichst störungsfreien Verlauf zu gewährleisten, bittet die Polizei Frankfurt

die Bevölkerung um Mithilfe und hat dazu folgende Hinweise:

Feiern Sie diesen historischen Sieg ausgelassen, aber friedlich.

Dieser schöne Anlass bietet keinen Raum für etwas anderes, als pure

Freude.

Vermeiden Sie es, auf bereits gut gefüllte Plätze zu drängen.

Nutzen Sie bitte die vorhandenen Ausweichflächen.

Halten Sie unbedingt Flucht- und Rettungswege frei, auch Sie

könnten im Notfall auf schnelle Hilfe angewiesen sein

Achten Sie besonders auf die Kleinsten unter uns. Kinder können

in der Menge schnell übersehen werden.

Vermeiden Sie die Anreise mit dem Auto. Im gesamten Stadtgebiet

wird es zu teils massiven Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Weichen

Sie lieber auf den ÖPNV aus.

Aufgrund der warmen Temperaturen, die in einer Menschenmenge

zusätzlich steigen, ist es wichtig, ausreichend Flüssigkeit zu sich

zu nehmen. Bitte achten Sie darauf, genügend Wasser zu trinken.

Laut Wetterbericht besteht die Möglichkeit eines starken

Gewittersturms, bei dem die Veranstaltung nicht wie geplant

stattfinden kann. Checken Sie regelmäßig die Wettervorhersage bzw.

hören Sie auch entsprechende Warnmeldungen.

Frankfurt-Sachsenhausen: Trickbetrüger erbeuten Wertsachen

Frankfurt (ots) – (dr) Ein weiteres Mal haben Trickbetrüger mit der Masche des

„Schockanrufs“ zugeschlagen. Dieses Mal täuschten sie eine 64-jährige Frau im

Stadtteil Sachsenhausen.

Die Geschädigte erhielt am gestrigen Nachmittag (18. Mai 2022) zunächst einen

Anruf von ihrer vermeintlichen Tochter, welche mitteilte, bei einem

Verkehrsunfall einen Menschen tödlich verletzt zu haben. Im weiteren Verlauf

meldeten sich nacheinander eine Polizeikommissarin und ein Oberstaatsanwalt bei

der 64-Jährigen. Sie wiesen diese an, Bargeld bereitzustellen, um eine

Untersuchungshaft der Tochter abzuwenden. Trotz einiger Zweifel suchte die Frau

zuhause Geld und Schmuck zusammen und begab sich zum vereinbarten Übergabeort.

Angekommen in der Schweizer Straße 100 überreichte sie einem Mann Geld und

Schmuck im Wert von über 20.000 Euro. Nach dem Erhalt der „Kaution“ verschwand

dieser wieder. Erst später realisierte die Geschädigte den Betrug und meldete

sich bei der Polizei.

Der Abholer soll Mitte 30, circa 170 cm groß und von dicklicher Statur gewesen

sein. Bekleidet war der Mann mit einem blauweißen T-Shirt und einer blauen

Stoffhose. Er trug außerdem eine schwarze Umhängetasche.

Zeugen, welche Angaben zu diesem und / oder der Tat machen können, werden

gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 52499 bei der Polizei zu melden.

In diesem Zusammenhang warnt die Frankfurter Polizei nochmals ausdrücklich vor

dieser Masche:

Die Polizei ruft nicht mit der 110 an. Sie bittet nie um Geld- oder sonstige

Vermögenswerte. Lassen Sie sich am Telefon auf keine Diskussionen ein. Die

Polizei bietet niemals an, Vermögen zu überprüfen, in „Sicherheit“ zu bringen

oder Kautionen entgegen zu nehmen. Übergeben Sie Geld oder Wertsachen niemals an

Unbekannte. Verständigen Sie im Verdachtsfall immer die echte Polizei unter der

Rufnummer 110.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme eines mutmaßlichen Fahrraddiebes

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte haben am Mittwochvormittag (18. Mai 2022)

einen 42-jährigen Mann festgenommen, der offenbar ein gestohlenes Leihfahrrad

unkenntlich machen wollte.

Einer Streife fiel gegen 11:30 Uhr in der Mainzer Landstraße der spätere

Beschuldigte auf, als dieser ein Fahrrad des Verleihsystems „Call a Bike“ mit

silberner Farbe einsprühte. Bei einer anschließenden Kontrolle nahmen sie den 42

Jahre alten Mann fest. Offenbar hatte dieser vor seiner Sprühaktion die

Sicherung des Rades entfernt. Bei ihm fanden die Beamten zudem noch

Aufbruchswerkzeug sowie Marihuana auf und stellten die Beweismittel sicher.

Sie verbrachten den wohnsitzlosen 42-Jährigen für die weiteren polizeilichen

Maßnahmen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt. Ein Strafverfahren

wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls wurde eingeleitet.

Kinderzimmer als Drogenlager – Zollfahndungsamt Frankfurt am Main nimmt mutmaßlichen Drogenhändler fest

Frankfurt am Main/Kaiserslautern (ots) – Ermittler*innen des Zollfahndungsamtes

Frankfurt am Main haben am 11.05.2022 einen mutmaßlichen Drogendealer in

Kaiserslautern festgenommen.

Bei der Durchsuchung einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses stießen die

Einsatzkräfte im Kinderzimmer eines 19-Jährigen auf rund 500 Gramm Marihuana,

ca. 130 Gramm Ecstasy-Tabletten sowie auf 4,5 Liter eines starken,

verschreibungspflichtigen Schmerzmittels, das den Bestimmungen des

Betäubungsmittelgesetzes unterliegt. Weiterhin verfügte der Tatverdächtige über

eine Indoor-Pilzfarm, die mutmaßlich der Aufzucht von ebenfalls sichergestellten

Psilocybinpilzen diente.

Der junge Mann muss sich nun wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit

Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verantworten. Zuvor wurde durch eine

Kontrolleinheit des Zolls eine an die Anschrift des Beschuldigten adressierte

Postsendung sichergestellt. In dieser befanden sich rund 100 Gramm Kokain,

getarnt in einer Cappuccino-Dose. Daraufhin ordnete das zuständige Amtsgericht

auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Kaiserslautern die

Wohnungsdurchsuchung an.

„Psilocybinpilze gelten als psychoaktive Halluzinogene und sind insbesondere für

in der Entwicklung befindliche Jugendliche besonders gefährlich“, so ein

Pressesprecher des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main.

Der Beschuldigte befindet sich wegen drohender Fluchtgefahr derzeit in

Untersuchungshaft.

Schwerer Unfall an der Bahnstrecke – Lokführer verstirbt an der Unfallstelle

Dieburg/Münster (ots) – Heute Morgen gegen 4 Uhr kam es an der Bahnstrecke

zwischen Dieburg und Babenhausen, in Höhe der Gemeinde Münster, zu einem

folgenschweren Unfall bei dem ein Güterzug auf einen anderen Güterzug auffuhr.

Durch die Kollision entgleiste die Lok und Teile des auffahrenden Güterzuges.

Der Lokführer wurde in der entgleisten Lok eingeklemmt und verstarb noch an der

Unfallstelle. An der Unfallstelle sind im Einsatz Beamte der Bundepolizei, der

Feuerwehren aus Dieburg, Münster, Babenhausen und Pfungstadt und Einsatzkräfte

der Landespolizei.

Da die Arbeiten an der Unfallstelle längere Zeit in Anspruch nehmen werden, wird

es weiterhin zu Beeinträchtigungen im Zugverkehr kommen. Die Ermittlungen zur

Unfallursache dauern noch an und werden abschließend von der

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main geführt.