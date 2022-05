Neustadt: Frau belästigt

Ein bisher unbekannter Mann soll am Donnerstag, 05. Mai 2022, gegen 21 Uhr eine 37-jährige Frau in sexueller Weise bedrängt haben. Die in Neustadt lebende Frau schrie um Hilfe und versuchte sich loszureißen und vorbeifahrende Autofahrer auf sich aufmerksam zu machen. Daraufhin ließ der Mann von ihr ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Er soll 21 bis 25 Jahre alt und 165cm groß sein. Er wird als arabisch aussehend, mit dunklem Teint beschrieben, ist gepflegt, hat kurze Haare und trägt an einer Seite einen Ohrring. Zur Bekleidung ist nichts bekannt. Der Vorfall passierte im Kohlscheider Weg, vom Bürgerpark beziehungsweise aus Richtung der Bahnunterführung kommend. Die Kripo Marburg sucht Zeugen, wobei insbesondere vorbeifahrende Autofahrer und an der Bushaltestelle wartende Personen als mögliche Zeugen in Frage kommen: Wer hat den beschriebenen Sachverhalt beobachtet? Wer kennt den Mann und kann Angaben zu seiner Identität machen oder die Beschreibung ergänzen? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Scheiben eingeschlagen

Polizeibeamten nahmen in den frühen Donnerstagmorgenstunden (19. Mai) mehrere Anzeigen in der Wilhelm-Röpke-Straße auf. Auf einem Parkplatz hatten Unbekannte vermutlich im Laufe der Nacht Scheiben von mehreren Autos eingeschlagen und die Fahrzeuge anschließend durchwühlt. Zum Diebesgut sind noch keine abschließenden Angaben bekannt, an den vier Autos entstand jeweils ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Kripo in Marburg bittet um Hinweise: Wer hat verdächtige Person in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf dem Parkplatz an der alten Bibliothek bemerkt? Wer hat verdächtige Geräusche in der Nacht wahrgenommen? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: In die Lahn geschubst und geschlagen

Mehrere bislang unbekannte Personen schubsten Mittwochnacht, 18. Mai, einen 22-jährigen Marburger an den Lahntreppen ins Wasser. Als er danach gegen 23.35 Uhr wieder herauskletterte, schlugen und traten sie ihn und ließen erst von ihm ab, als Zeugen einschritten. Die Unbekannten flüchteten anschließend in Richtung des Kinos. Bei ihnen soll es sich um eine Gruppe von etwa vier Männern im Alter zwischen 16 und 20 Jahren handeln. Sie waren dunkel gekleidet, zwei von ihnen hatten eine Bauchtasche dabei, drei trugen einen Fischerhut. Warum die Gruppe mit dem 22-Jährigen in einen Konflikt kam, ist bislang nicht bekannt. Der Marburger erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei in Marburg bittet um Zeugenhinweise: Wer hat den Vorfall gesehen und sich noch nicht bei der Polizei als Zeuge zur Verfügung gestellt? Wem ist die Gruppe an den Lahntreppen oder am Kino aufgefallen und wer kann dadurch die Personenbeschreibung ergänzen? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Zeugensuche nach Körperverletzung

Nach einer Auseinandersetzung am Freitag, 13. Mai, sucht die Marburger Polizei Zeugen. Gegen 4.40 Uhr gerieten zwei Männer in der Straße Pilgrimstein nach einem zunächst verbalen Streit in ein Handgemenge, wodurch ein 37-jähriger Marburger mehrere blutende Verletzungen davontrug. Es ist davon auszugehen, dass der Tatverdächtige den Marburger mit einem bislang unbekannten, spitzen Gegenstand traktierte, bevor er in Richtung Oberstadt flüchtete. Beim ihm soll es sich um einen etwa 175cm großen Mann mit Glatze und Bart handeln. Er trug eine braunes oder grauen T-Shirt und eine kurze blaue Hose. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer kennt den beschriebenen Mann und kann Angaben zu seiner Identität machen? Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann die Angaben ergänzen?

Stadtallendorf: Sachbeschädigung durch Feuer

Leichte Beschädigungen entstanden an der Schutzwand des Parkdecks in der Herrenwaldstraße, nachdem Unbekannte dort Papierreste entzündeten. Der Schaden von etwa 100 Euro entstand zwischen 7.15 Uhr am Samstag, 14. Mai, und 5.30 Uhr am Montag. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg- Elnhausen: Citroen touchiert

Womöglich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten silberfarbenen Citroen in der Karl-Müller-Straße. Zwischen 15.45 Uhr am Freitag, 13. Mai, und 14.15 Uhr am folgenden Samstag entstanden dadurch Schaden in Höhe von 1000 Euro an den beiden Türen der rechten Seite des C1. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt, die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).