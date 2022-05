Schmierfinken gesucht (siehe Foto)

Kaiserslautern (ots) – Schmierfinken waren von Dienstag auf Mittwoch 18.05.2022 in der Von-Braun-Straße und in der Flurstraße unterwegs. In beiden Straßen wurden am Mittwoch Graffiti-Schmierereien entdeckt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können, Telefon 0631 369-2150.

In der Von-Braun-Straße verunstalteten die Unbekannten zwei Garagentore mit pinkfarbenen Graffiti. Die Tatzeit liegt hier in der Nacht zu Mittwoch zwischen 20 und 9 Uhr. In der Flurstraße suchten sich die Täter eine Hauswand aus. Diese wurde ebenfalls mit pinkfarbenem Graffiti “verschönert”. Entdeckt wurden die Schmierereien am Mittwochmorgen gegen 7:40 Uhr. Die genaue Tatzeit ist unklar. |elz

Dreiste Zechpreller

Kaiserslautern (ots) – Ein Fall von Zechbetrug ist der Polizei am Mittwochabend aus der Mainzer Straße gemeldet worden. Nach Angaben des betroffenen Gastwirts hatten sechs Personen sein Restaurant besucht und Speisen sowie Getränke verzehrt.

Drei der sechs Personen gingen unter dem Vorwand Rauchen zu wollen, nach draußen und verschwanden, ohne die Rechnung zu begleichen. Die drei Begleiter der Zechpreller wollten die Gesamtrechnung nicht begleichen und gaben an die drei Betrüger auch nur flüchtig und nur mit Vornamen zu kennen. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Beim Überholen Fahrradfahrer angefahren

Kaiserslautern (ots) – Ein Fahrradfahrer ist am Mittwochmorgen in der Rudolf-Breitscheid-Straße von einem Bus angefahren und verletzt worden. Der Fahrradfahrer erschien auf der Dienststelle und gab an, dass er gegen 9:40 Uhr die Rudolf-Breitscheid-Straße in Richtung Hauptbahnhof befuhr.

Kurz vor der Kreuzung zur Parkstraße überholte ihn ein Bus. Beim Einscheren nach rechts kam der Bus mit dem Heck gegen die linke Schulter des Fahrradfahrers, woraufhin dieser stürzte. Der Bus setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Der Busfahrer gab später an, den Zusammenstoß nicht bemerkt zu haben. Der Fahrradfahrer lehnte eine Behandlung durch den Rettungsdienst ab. |elz

Diebe knacken Auto

Kaiserslautern (ots) – Das Autoradio, ein mobiles Navigationsgerät und einen Rucksack mit weiteren elektronischen Geräten sowie Fahrzeugpapieren haben sich Diebe in der Nacht zum Dienstag aus einem Auto in der Feuerbachstraße unter den Nagel gerissen. Aktuell ist unklar, wie die Täter den Wagen knackten. Vermutlich gelang es ihnen die Zentralverriegelung zu überlisten und die Fahrertür sowie den Kofferraum des Mercedes zu öffnen.

Mit ihrer Beute suchten sie unerkannt das Weite. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls und bittet um Hinweise: Wem sind Personen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Sicherheitsabstand schützt vor Unfällen

Kaiserslautern (ots) – Weil er vermutlich nicht genug Sicherheitsabstand hielt, hat ein Lkw-Fahrer am Mittwochmittag in der Lauterstraße einen Unfall verursacht. Kurz nach 12 Uhr krachte der 57-jährige Mann mit seinem Pritschen-Lkw einem vorausfahrenden Opel Meriva aufs Heck.

Beide Fahrer waren stadtauswärts unterwegs, und als der 31-jährige Opel-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr der Lkw auf. Die Beifahrerin im Opel klagte anschließend über Kopf- und Nackenschmerzen; sie suchte einen Arzt auf.

An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden, sie blieben aber fahrbereit. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt. |cri

Einbruchversuch in Metzgerei

Kaiserslautern (ots) – Mit massiver Gewalt haben Einbrecher versucht in der Mannheimer Straße in eine Metzgerei einzudringen. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Diebe zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen ans Werk machten. An der Eingangstür des Geschäfts sind die Spuren des Einbruchversuchs deutlich zu erkennen.

Eine Mitarbeiterin der Metzgerei stellte den Schaden am Mittwoch fest. Den Tätern war es nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen nicht gelungen in die Filiale einzubrechen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte Spuren.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Neue Fahrräder für die “KUK” und die Jugendverkehrsschule

Kaiserslautern (ots) – Insgesamt 25 neue Kinder- und Jugendfahrräder konnte die Jugendverkehrsschule Kaiserslautern anschaffen. Möglich wurde dies durch eine kräftige Finanzspritze der Stiftung Städtisches Bürgerhospital Kaiserslautern, und aufgestockt wurde der Betrag durch die Kinderunfallkommission (KUK) Kaiserslautern.

Polizeidirektor Ralf Klein, Leiter der Polizeidirektion Kaiserslautern und gleichzeitig Vorsitzender der KUK, freute sich über die großzügige Spende und bedankte sich bei Oberbürgermeister (OB) Dr. Klaus Weichel. “Die Fahrräder kommen sowohl der Jugendverkehrsschule als auch der KUK zugute. Zusammen mit dem bereits bestehenden Fahrradkontingent können die Kinder vor Ort lernen, sicher mit dem Fahrrad durch den Straßenverkehr zu kommen, und auch die KUK kann bei Veranstaltungen, wie zum Beispiel ihrem Fahrradturnier, auf genügend Fahrräder zurückgreifen.”

Die Kaiserslauterer Bürgerhospitalstiftung fördert mildtätige und gemeinnützige Zwecke, darunter ein breites Spektrum an Einrichtungen und Projekten in der Stadt, insbesondere im Kinder- und Jugendbereich. OB Weichel: “Deshalb freut es mich besonders, dass wir mit diesen Mitteln die Kinder- und Jugendarbeit in Kaiserslautern unterstützen können, gerade in dem so wichtigen Bereich der Verkehrssicherheit.”

Quelle: KUK Kaiserslautern

Kreis Kaiserslautern

Streit unter Nachbarn

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Ein Streit unter Nachbarn ist am Mittwoch 18.05.2022 sozusagen “aus dem Ruder gelaufen”. Nachdem sich die beiden Männer in der Verbandsgemeinde Landstuhl schon seit längerem regelmäßig streiten und gegenseitig provozieren, kam es am späten Vormittag zu einer erneuten Auseinandersetzung mit gegenseitiger Bedrohung.

Während sich einer der Männer eine Wasserwaage griff, schnappte sich der andere eine Malerkelle und beide nutzten das jeweilige Werkzeug, um nach ihrem Gegenüber zu schlagen. Einer der Männer machte anschließend Verletzungen geltend.

Von den Polizeibeamten später befragt, beschuldigten sich die Männer gegenseitig, zuerst geschlagen zu haben. Genaueres war bislang nicht zu ermitteln. |cri

Brand: Nachbar verhindert Schlimmeres

Mackenbach (ots) – In der Paul-Münch-Straße hat es am Mittwoch 18.05.2022 gebrannt. Zur Mittagszeit brach im Durchgang zwischen einem Wohnhaus und einer Garage ein Feuer aus. In einem Korb gingen Holzscheite in Flammen auf. Ein Plastikbehälter und die Fassade des Wohnhauses wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Ein Nachbar bemerkte das Feuer frühzeitig und konnte so vermutlich Schlimmeres verhindern. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Ursache steht aktuell nicht fest. Die Polizei ermittelt. |erf