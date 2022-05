Verletzte Radfahrerin nach Verkehrsunfall mit LKW

Mainz-Laubenheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem LKW-Fahrer kam es am vergangenen Mittwochnachmittag 18.05.2022, bei dem die Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die 36-jährige Bodenheimerin fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Dammweg, als ihr aus Richtung der B9 ein LKW entgegenkam.

An einer durch einen LKW-Auflieger herbeigeführten Engstelle wurde die 36-Jährige durch den LKW an die Bordsteinkante abgedrängt. Sie stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Dank des Fahrradhelms, den sie zum Unfallzeitpunkt trug, konnten schlimmere Verletzungen verhindert werden.

Der LKW-Fahrer setzte anschließend seine Fahrt in Richtung der Zementwerke fort. Das Fahrzeug konnte durch die Unfallbeteiligte als zweiteiliger Gliederzug mit einem hellen Führerhaus und einem grauen Kastenaufbau beschrieben werden.

Die eingesetzten Polizeibeamten leiteten unmittelbar die Fahndung nach dem beteiligten LKW ein, konnten diesen jedoch nicht mehr im Umkreis feststellen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Fußgänger von Pkw verletzt – Verursacher entfernt sich

Mainz-Neustadt (ots) – Am Donnerstagmorgen 19.05.2022 wurde ein Fußgänger beim Überqueren der Kaiserstraße verletzt. Der 32-Jährige Mainzer nutzte gegen 06:20 Uhr die Fußgängerampel an der Kreuzung Kaiserstraße/Neubrunnenstraße. Als er die Straße bereits bis zur Hälfte überquert hatte, befuhr ein bislang unbekannter Pkw die Kaiserstraße in Fahrtrichtung Rhein.

Der Pkw dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand die rote Ampel missachtet haben und überrollte mit den linken Rädern, den Fuß des 32-Jährigen, der zusätzlich noch vom Außenspiegel des Pkw erfasst wurde und zu Boden fiel. Der 32-Jährige wurde verletzt, musste ärztlich behandelt werden und brachte den Unfall im Nachhinein zur Anzeige.

Der Pkw hielt nach ersten Zeugenaussagen einige Meter nach dem Zusammenstoß kurz an, setzte dann seine Fahrt allerdings ohne anzuhalten fort. Bei dem Pkw soll es sich um ein älteres Fahrzeug der Marke Renault, Modell Clio, in blauer Farbe handeln. Auf Kennzeichen und Fahrer liegen derzeit keine weiteren Informationen und Hinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz-Bingen

2x Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen (ots) – Am Mittwoch 18.05.2022 gegen 12:55 Uhr wurde ein 59-jähriger Fahrer eines Motorrollers in der Rheinstraße durch eine Streife der PI Bingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich bei dem Motorroller um ein Kleinkraftrad mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45km/h handelte.

Der Fahrer war nicht im Besitz einer notwendigen Fahrerlaubnis. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt, die Weiterfahrt dem bereits im Februar wegen eines gleichgelagerten Delikts aufgefallenen Fahrer untersagt.

Sprendlingen (ots) – Am Mittwoch 18.05.2022 gegen 09:10 Uhr kontrollierten Beamte der PI Bingen in der St. Johanner-Straße in Sprendlingen einen Motorroller. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der eigentlich als Mofa eingetragene Motorroller statt der erlaubten 25km/h eine Geschwindigkeit von 50km/h erreicht und damit fahrerlaubnispflichtig ist.

Der 56-jährige Fahrer des Motorrollers war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das Kennzeichen und die Betriebserlaubnis wurden sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt. Da der Beschuldigte sich den Motorroller lediglich ausgeliehen hatte, wurde auch ein Strafverfahren gegen den Versicherungsnehmer eingeleitet.

Hochstraße aus in den Kreisverkehr am Holzmarkt eingefahren ist.