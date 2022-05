Berauscht aus dem Verkehr gezogen

Lingenfeld (ots) – Mit drogentypischen Auffälligkeiten fiel in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein 20-jähriger PKW-Fahrer auf. Gegen 01 Uhr wurde er durch eine Streife der PI Germersheim in Lingenfeld kontrolliert. Ein durchgeführter Urintest reagierte positiv, weshalb dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde.

Im Anschluss wurde sein Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Dieseldiebstahl

Zeiskam (ots) – In der Nacht von Dienstag 17.05.2022 auf Mittwoch 18.05.2022 brachen bislang unbekannte Täter an einem Lastkraftwagen und Traktor in der Hauptstraße die Tankdeckel auf und entwendeten insgesamt ca. 200 Liter Dieselkraftstoff.

Die Polizeiinspektion Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet alle Zeugen sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.