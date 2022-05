Fliege lenkt LKW-Fahrer ab

A65/Edenkoben (ots) – Verkehrsteilnehmer meldeten Mittwochmittag 18.05.2022 gegen 12.20 Uhr einen betrunkenen LKW-Fahrer auf der A65 bei Edenkoben. Auffällig wurde der Fahrer, weil er in “Schlangenlinien” unterwegs war. Die Streife konnte ihn an der AS Landau-Süd anhalten und einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Grund für die auffällige Fahrweise war nicht die Alkoholisierung oder gar Übermüdung, sondern vielmehr eine Fliege, die im Fahrerhaus umherirrte. D

ie Polizei appelliert: Verirren sich Insekten ins Wageninnere, kann es zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr kommen. Ein Tier während der Fahrt hektisch aus dem Auto vertreiben zu wollen, ist keine gute Idee. Der Fahrer sollte unbedingt versuchen, ruhig zu bleiben und sich auf den Verkehr zu konzentrieren. Am besten kontrolliert das Tempo verringern und am rechten Fahrbahnrand anhalten. Dabei die Warnblinkanlage einschalten.

Automatenaufbruch

Edenkoben (ots) – In der Staatsstraße wurden auf einem Tankstellengelände am Mittwochmorgen 18.05.2022, 04.30 Uhr durch einen bislang unbekannten Täter ein Wasch- und zwei Staubsaugerautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Der Unbekannte versuchte noch weitere Automaten aufzuhebeln, was ihm allerdings misslang.

Insgesamt ist ein Schaden von über 2.000 Euro entstanden. Von dem Täter fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/9550 entgegen.

Kind bei Unfall leicht verletzt

Klingenmünster (ots) – Am Mittwoch 18.05.22 gegen 19:40 Uhr, wurde bei einem Verkehrsunfall in Klingenmünster ein 10-jähriger Junge leicht verletzt. Eine 25-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Weinstraße aus Richtung Bad Bergzabern und bog nach links in den Totenweg ab. Hierbei übersah die Pkw-Fahrer den entgegen der Fahrtrichtung fahrenden 10-jährigen Pedelec-Fahrer.

Durch den Zusammenstoß kam der Junge zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Er konnte nach ärztlicher Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.