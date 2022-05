Versuchter Betrug per WhatsApp

Ludwigshafen (ots) – Eine 66-Jährige erhielt am Mittwoch 18.05.2022, eine WhatsApp-Nachricht von einer ihr unbekannten Nummer. Beim Absender sollte es sich um das FedEx-Zustellteam handeln, welches mitteilte, dass für die 66-Jährige ein Paket eingegangen sei. Um es abholen zu können, wären jedoch noch 5.850 EUR Portogebühren zu entrichten.

Die Ludwigshafenerin erkannte den versuchten Betrug und erstattete Strafanzeige. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Ein 48-Jähriger fuhr am 18.05.2022, gegen 18:00 Uhr, auf seinem Motorroller auf der Budapester Straße in Richtung Brüsseler Ring. Ein 37-jähriger Autofahrer wollte von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr der Brüsseler Straße einfahren.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen Auto und Roller, wobei der Fahrer des Motorrollers stürzte und sich leicht verletzte.

Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Ludwigshafen (ots) – Ein 60-jähriger wollte am Mittwochabend 18.05.2022 gegen 20:20 Uhr, mit seinem Auto von der Wollstraße nach links in die Raschigstraße abbiegen. Dabei erfasste er mit seinem Auto eine die Raschigstraße querende, 61-jährige Fußgängerin.

Diese erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Den 60-jährigen Autofahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Versuchter Betrug über WhatsApp

Ludwigshafen (ots) – Eine 55-jährige Ludwigshafenerin wurde in der Nacht von Dienstag 17.05.2022 auf Mittwoch 18.05.2022 gegen 3:00 Uhr, von einer unbekannten Nummer über WhatsApp angeschrieben. Der Absender gab sich als die Tochter der 55-Jährigen aus und bat um die Begleichung angeblich noch offener Rechnungen. Glücklicherweise erkannte die 55-Jährige den Betrugsversuch und reagierte auf die Forderung nicht.

Unfall zwischen Fußgänger und E-Roller

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochmittag 18.05.2022 gegen 12:00 Uhr, kam es in der Bruchwiesenstraße zum Zusammenstoß zwischen einem 61-jährigen E-Rollerfahrer und einem 20-jährigen Fußgänger.

Der Fußgänger war dabei auf dem Radweg gelaufen, was dazu führte, dass es an einer baulich bedingten Engstelle zur Kollision der zwei Beteiligten kam. Durch den Unfall wurde der 61-Jährige leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der 20-jährige Fußgänger bleib unverletzt.

Versuchter Betrug durch Schockanruf

Ludwigshafen (ots) – Ein 81-jähriger Ludwigshafener erhielt am Mittwoch 18.05.2022 gegen 13:30 Uhr einen Anruf, in welchem ihm ein angeblicher Polizeibeamter aus Ludwigshafen mitteilte, dass sein Sohn in einen Verkehrsunfall verwickelt wäre, bei dem eine Frau verstorben sei. Der vermeintliche Sohn sei dann auch kurz am Telefon gewesen und hätte um Hilfe gebeten.

Bevor das Telefonat beendet wurde, weil der Angerufene Verdacht schöpfte, sei von einer Kaution die Rede gewesen. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst.

Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

Wenn Sie auch einen verdächtigen Anruf erhalten haben, melden Sie dies bei Ihrer Polizeidienststelle. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.