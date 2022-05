Schlägerei vor Imbiss

Speyer (ots) – Am Mittwoch 18.05.2022 gegen 22:50 Uhr bestellte sich ein 28-Jähriger Speisen bei einem Imbiss in der Bahnhofstraße. Der alkoholisierte 28-Jährige warf sein Geld hinter die Theke und forderte den den 40-jährigen Angestellten zum Kämpfen aufforderte. Vor dem Imbiss entwickelte sich eine Rangelei, in welche ein 23-jähriger Bekannter des Angestellten eingriff.

Der 28-Jährige schubste diesen, sodass er zu Boden fiel. Daraufhin schlug der Angestellte dem 28-Jährigen mehrfach mit der Faust in das Gesicht, wodurch dieser eine Nasenbeinfraktur und Prellungen im Gesicht davontrug und in einem Krankenhaus versorgt werden musste.

Der 40-Jährige und der 23-Jährige trugen nur Kratzwunden und Schwellungen davon. Ein Atemalkoholtest bei dem 28-Jährigen ergab einen Wert von 0,47 Promille.

Randalierer in Einkaufsmarkt

Speyer (ots) – Am Mittwoch 18.05.2022 gegen 18:40 Uhr bedrängte ein 27-Jähriger aus ungeklärter Ursache den Angestellten eines Einkaufsmarktes in der Franz-Kirrmeier-Straße und stellte sich in Boxerstellung vor diesen.

Auch gegenüber einem Kunden nahm der 27-Jährige die Boxerstellung ein und verfolgte diesen bis zu dessen Fahrzeug. Bei Eintreffen der hinzugerufenen Polizeistreife spuckte der 27-Jährige herum und schrie aggressiv. Die Polizeibeamten brachten ihn zu Boden, fesselten ihn und nahmen ihn in Gewahrsam.

Einbrüche in Gastrobetrieb und Stadtvilla

Speyer (ots) – Im Zeitraum vom 17.05.2022, 22 Uhr bis zum 18.05.2022, 07:10 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einem Imbissladen in der Auestraße und entwendeten eine Geldkassette aus dem Inneren, in der sich ein niedriger dreistelliger Geldbetrag befand. Sachschaden entstand nicht.

Im Zeitraum vom 17.05.2022, 14:30 Uhr, bis zum 18.05.2022, 10:40 Uhr, hebelten unbekannte Täter die rückwärtig gelegene Tür einer älteren Stadtvilla in der Schwerdstraße auf. In der Villa befinden sich lediglich Gewerbebetriebe. Im Inneren wurde eine weitere Tür aufgehebelt. Erbeutet wurde allerdings nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro.

Telefonbetrüger erbeuten Bargeld und Schmuck

Speyer (ots) – Am Mittwoch 18.05.2022 um 10 Uhr erhielt eine 83-Jährige aus Speyer einen Anruf ihrer angeblichen Tochter. Die Anruferin gab vor, auf der Intensivstation mit Omikron zu sein und dringend eine sehr teure Spritze zu benötigen. Anschließend übernahm ein angeblicher Professor das Gespräch, forderte einen Geldbetrag in Höhe von 20.000 Euro von der 83-Jährigen und fragte sie auch nach Schmuck.

Die 83-Jährige befolgte die Anweisungen des angeblichen Professors, packte Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von ca. 15.000 Euro in einen Umschlag und übergab diesen einem Mann, der bereits vor ihrer Haustür wartete.

Die Polizei rät: