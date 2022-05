Brennende Strohballen auf LKW

Hanhofen (ots) – Am 18.05.2022 gegen 16:45 Uhr gerieten auf Höhe der B 39-Ausfahrt Hanhofen-Ost elf auf einem LKW geladene Strohballen in Brand. Dem LKW-Fahrer gelang es noch, die Ladung abzukippen, sodass das Feuer nicht auf das Fahrzeug übergriff. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Die genaue Brandursache ist jedoch unklar. Die Feuerwehr Römerberg-Dudenhofen war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und löschte die Strohballen. Die Fahrbahn wurde durch den Landesbetrieb Mobilität gereinigt. Der Sachschaden liegt bei ca. 5.000 Euro.

PKW kippt um -Fahrerin leicht verletzt

Schifferstadt (ots) – Am Mittwoch 18.05.2022 um 08:25 Uhr, befuhr eine 53-jährige PKW-Fahrerin die Lessingstraße. Sie stieß gegen ein dort geparkten PKW und kippte in der Folge mit ihrem Fahrzeug auf die linke Seite. Die Fahrerin musste durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie zog sich leichte Verletzungen zu. An beiden PKW entstand Sachschaden.

“Enkeltrick” – leider erfolgreich

Neuhofen (ots) – Am 12.05.2022 wurde mit dem 68-jährigen Geschädigten durch den bislang unbekannten Beschuldigten über WhatsApp Kontakt aufgenommen. Der Täter gab sich als Sohn des Geschädigten aus und täuschte eine Notlage vor. Angeblich sei sein Mobiltelefon kaputt, weshalb er das Mobiltelefon eines Bekannten nutze. Der Geschädigte glaubte dem vermeintlichen Sohn und überwies diesem mehrere hundert Euro.

Eigentümer eines Fahrrades gesucht

Maxdorf (ots) – Am Mittwoch 18.05.2022 wurde durch die Polizei Maxdorf ein herrenloses Fahrrad auf einem Fußweg hinter dem Bahnhof Süd festgestellt. Das unabgeschlossene Fahrrad wies Spuren einer Sachbeschädigung auf, weshalb die Polizei nicht davon ausgeht, dass das Fahrrad durch den Besitzer dort abgestellt wurde.

Das Fahrrad wurde sichergestellt. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein blaugraues Herren-Mountainbike der Marke Bergamont. Der Besitzer wird gebeten sich bei der Polizeiwache Maxdorf zu melden.

Verkehrsüberwachung der Polizei

Mutterstadt/Neuhofen (ots) – Am 09.05.2022 wurden zur Bekämpfung von Eigentumskriminalität in der Speyerer Straße in Mutterstadt sowie in der Jahnstraße in Neuhofen Kontrollen durchgeführt. Dabei kam es bei mehreren Verkehrskontrollen zu kleineren Beanstandungen wie Gurtverstößen und Nichtmitführen von Fahrzeugpapieren

Sachbeschädigung mit Täterfestnahme

Bobenheim-Roxheim (ots) – In den frühen Morgenstunden des 18.05.2022 meldeten gegen 05:10 Uhr mehrere Passanten, dass eine männliche Person durch die Straßen laufen würde und bereits mehrfach gegen geparkte Fahrzeuge getreten habe. Im nahen Umkreis konnte durch die Polizei eine stark alkoholisierte Person festgenommen werden, welche auf die Täterbeschreibung passte.

Aufgrund des fremdaggressiven Verhaltens und des nicht unerheblichen Alkoholpegels, wurde der Mann von den Beamten in die Stadtklinik nach Frankenthal verbracht.

In Straßen In den Fuchslöchern, Bahnhofstraße sowie Kleiniedesheimer Straße konnten insgesamt fünf beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden. Falls Sie ebenfalls Beschädigungen an ihrem Fahrzeug feststellen können, welches im dortigen Umkreis abgestellt war, so bitten wir Sie diese zu fotografieren und hiesiger Dienststelle zu melden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.