Landau: Die Polizei-News

Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Knöringen (ots) – Zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Vereinsheim kam es in der Zeit vom 15. bis 18.5.2022 in der Hauptstraße in Knöringen. Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger versuchte eine Tür der Sportstätte aufzuhebeln. Der Versuch misslang, so dass letztlich nichts entwendet wurde. Die entstandene Sachschadenshöhe wird auf ca. 1.000 EUR beziffert.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

PKW verliert Anhänger

A65/AS LD-Nord (ots) – Beim Befahren der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe verlor gestern Mittag (17.05.2022, 14.30 Uhr) ein PKW seinen Anhänger, der mit Bauschutt beladen war. Der 28 Jahre alte Autofahrer befand sich noch auf dem Beschleunigungsstreifen, als er bemerkte, dass sich sein Anhänger selbständig machte, anschließend über die gesamte Fahrbahn schleuderte und an der Mittelschutzplanke zum Stehen kam.

Lediglich am Anhänger und an der Schutzplanke entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.