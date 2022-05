Bruchsal – Großkontrolle des Schwerlastverkehrs auf der Bundesautobahn 5 bei Bruchsal

Karlsruhe (ots) – Mit dem Schwerpunkt „Abfall- und Gefahrguttransporte auf der

Straße“ führten Beamte der Verkehrspolizei Karlsruhe am Mittwoch zwischen 09.00

Uhr und 15.00 Uhr eine Sonderkontrolle an der A5 bei Bruchsal durch.

Binnen sechs Stunden kontrollierten die Polizisten auf den beiden Rastanlagen

insgesamt 65 Lkw. Bei insgesamt 18 Fahrzeugen war die Sicherung der Ladung

mangelhaft. Fünf Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. 36 Mal mussten die

Einsatzkräfte die gesetzlich vorgeschriebene Lenk- und Ruhezeit bemängeln. Den

Fahrern und Unternehmern droht eine Anzeige.

Bei der Kontrolle wurden die Verkehrspolizisten von Beamten angrenzender

Dienststellen sowie weiteren Bundesländern unterstützt. Auch waren Mitarbeiter

des Hauptzollamtes und des Landratsamtes Karlsruhe, der Zentralen Bußgeldstelle

sowie Fachberater und Sachverständige, an den beiden Kontrollstellen eingesetzt.

Die Resonanz und Kooperation auf Seiten des Fahrpersonals war durchweg positiv.

Karlsruhe – Mehrere Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Karlsruhe (ots) – Bei einem Auffahrunfall an der Abfahrt der Autobahn 5,

Anschlussstelle Durlach am Dienstag gegen 17.30 Uhr mit drei Fahrzeugen wurden

mehrere Personen leicht verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand mussten zwei Fahrzeuge aufgrund des

Verkehrsaufkommens an der Abfahrt in Richtung Durlach halten. Ein 50-jähriger

Autofahrer erkannte dies offensichtlich zu spät und schob beide Pkws zusammen.

Durch den Aufprall wurden die Fahrer der wartenden Fahrzeuge leicht verletzt.

Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf 30.000 Euro.

Weingarten – Fahrgast nach Vollbremsung verletzt – Verursacher fährt weiter

Karlsruhe (ots) – Eine 67-jährige Passagierin eines Linienbusses wurde bei einer

Vollbremsung am Dienstag gegen 12.50 Uhr auf der Bahnhofstraße leicht verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen musste der Fahrer den Kleinbus kurz vor der

Schillerstraße stark abbremsen, da ein unbekannter Radfahrer wohl unvermittelt

von rechts auf die Bahnhofstraße einbog. Hierdurch stieß die 67-Jährige gegen

eine Stange und wurde am Kopf verletzt. Der Radfahrer fuhr in der Folge auf den

Radweg und entfernte sich in Richtung Bahnunterführung.

Der Radler trägt kurzes dunkles Haar und war mit einem braunen Oberteil

bekleidet. Ferner befand sich an dem Fahrrad ein Anhänger.

Zeugen beziehungsweise der Radfahrer werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 zu melden.

Karlsruhe – Fahrrad mit defekter Bremse – Unfall

Karlsruhe (ots) – Eine Kopfplatzwunde und ein leicht beschädigtes Auto sind das

Resultat eines Unfalls in Grünwinkel am Dienstagmorgen.

Ein 12-jähriger Junge fuhr verbotswidrig mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der

Edelbergstraße. Ein 38-jähriger Autofahrer wollte rückwärts aus einer

Grundstücksausfahrt fahren. Das Fahrrad des Jungen hatte wohl einen Defekt an

den Bremsen, sodass eine Bremswirkung ausblieb. Er wurde auf die Motorhaube

aufgeladen und stürzte zu Boden. Eine Platzwunde am Kopf war die Folge. Der

junge wurde zur Versorgung seiner Verletzung in ein Krankennhaus gebracht.

Warum die Bremsen nicht funktionierten ist Gegenstand der Ermittlungen.

Das Fahrrad wurde weiter nicht beschädigt, am Auto entstand ein Schaden in Höhe

von ungefähr 3000 Euro.

Karlsbad – Linienbus touchiert Lkw – eine Person leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Eine leicht verletzte Person sowie ein Sachschaden in Höhe von

mehreren tausend Euro sind die Bilanz eines etwas ungewöhnlichen Verkehrsunfalls

zwischen einem Linienbus und einem Lkw, der sich am Dienstagnachmittag in

Karlsbad ereignete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Polizeireviers Ettlingen stellte ein

46-jähriger Lkw-Fahrer gegen 16 Uhr seinen Lkw in der Lindenstraße kurz vor der

Einfahrt zur dortigen Bushaltestelle „Wiesenstraße“ ab. Anschließend kletterte

er auf die Ladefläche seines Lkws. Kurz darauf näherte sich von hinten der

47-jährige Fahrer eines Linienbusses und touchierte im Bereich der Kurve mit der

rechten Seite des Busses den Stangenaufbau des Lkws. Durch die Kollision wurde

dieser Aufbau verbogen, weshalb der auf der Ladefläche arbeitende 46-Jährige von

den Stangen leicht verletzt wurde. Am Linienbus wurde die Beifahrerseite von der

Mitteltür bis zum Heck in Mitleidenschaft gezogen, so dass sich der Sachschaden

an beiden Fahrzeugen auf insgesamt etwa 7.000 Euro beläuft.

Karlsruhe – Streitigkeiten auf dem Marktplatz arten aus

Karlsruhe (ots) – Am Dienstag gegen 20:40 Uhr gerieten auf dem Karlsruher

Marktplatz zwei jugendliche Personengruppen aneinander, welche offenbar bereits

seit mehreren Tagen Streitigkeiten untereinander austragen.

Die Situation artete kurzzeitig aus, als sich plötzlich eine gemeinschaftlich

begangene gefährliche Körperverletzung ereignete. Hierbei zogen sich ein 15- und

ein 16-Jähriger leichte Verletzungen zu. Der genaue Ablauf ist derzeit noch

unklar.

Nach Abwicklung der polizeilichen Maßnahmen wurden Platzverweise erteilt, um ein

erneutes Aufeinandertreffen der Jugendlichen zu verhindern.

Hambrücken – Motorradfahrer aus noch unklaren Gründen tödlich verunglückt – Polizei bittet zur Klärung dringend um Zeugenhinweise

Karlsruhe (ots) – Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ist am Mittwoch in der Zeit

zwischen 00.00 Uhr und 05.30 Uhr auf der Autobahn 5 in Höhe von Hambrücken auf

der nach Norden führenden Fahrbahn tödlich verunglückt.

Der Hergang des Unfalls ist nach derzeitiger Sachlage noch völlig unklar,

weshalb die Ermittler der Verkehrspolizei zur Klärung auch auf Zeugenhinweise

angewiesen sind. Der 20-Jährige war bisherigen Erkenntnissen zufolge ohne

Sturzhelm unterwegs und trug am rechten Unterarm einen blauen Gipsverband.

Möglicherweise könnte der junge Mann allein beteiligt in die Leitplanken

gefahren sein. Da aber an der Unfallstelle auch das Rücklicht eines Lastwagens

gefunden wurde, könnte sich zuvor auch eine entsprechende Kollision mit einem

Schwerfahrzeug ereignet haben.

Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die den beschriebenen Motorradfahrer in der

Nacht auf der Autobahn gesehen haben oder gar den Unfallhergang wahrgenommen

haben. Auch wird ein mutmaßlich am Heck beschädigter Lkw mit teils fehlender

Rückbeleuchtung gesucht. Entsprechende Meldungen nimmt die Autobahnpolizei

Karlsruhe telefonisch unter 0721/944840 entgegen.

Aufgrund des Verkehrsunfalls musste am frühen Mittwochmorgen die komplette

Fahrbahn in Richtung Norden gesperrt werden. Dadurch bildete sich ein Stau von

bis zu 16 Kilometern Länge. Erst gegen 09.00 Uhr konnten nach und nach zwei

Fahrstreifen freigegeben werden. Schließlich war die Nordfahrbahn erst gegen

10.00 Uhr wieder frei befahrbar.

Karlsruhe – Pkw-Fahrer missachtet Vorrang von Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem

Pkw kam es am Dienstag gegen 11.15 Uhr beim Karlstor.

Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer war zunächst auf der Kriegsstraße in westlicher

Richtung unterwegs und wollte an der Karlstraße in die Gegenrichtung wenden.

Dabei übersah er wohl eine in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn, die sich

auf Sonderfahrt befand und es kam zum Zusammenstoß. Der Bahnverkehr am Karlstor

war daher für rund 15 Minuten beeinträchtigt. Es entstand hauptsächlich am Pkw

Totalschaden im Gesamtwert von geschätzten 2.000 Euro.

Karlsruhe – Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Karlsruhe (ots) – Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person kam es am

Dienstag, Spätnachmittag im Kreuzungsbereich der Linkenheimer Landstraße und

Johann-Georg-Schlosser-Straße in Karlsruhe-Neureut. Hierbei hielt der

Unfallverursacher mit seinem Pkw zunächst im Kreuzungsbereich auf der

Linkenheimer Landstraße stadtauswärts, da die Ampel auf rot geschaltet war. Als

die Ampel für Linksabbieger auf grün schaltete, fuhr der 56-jährige Fahrer los,

obwohl seine Ampel noch immer rot zeigte. Hierbei kam es zur Kollision mit einem

Van, welcher bei grüner Ampel in den Kreuzungsbereich einfuhr. Der 39-jährige

Fahrer des Van wurde hierbei leicht verletzt. Im Pkw des Unfallverursachers

befand sich außer dem Fahrer noch eine Frau sowie drei Kinder im Alter zwischen

2 und 10 Jahren. Die Kinder wurden vorsorglich in eine Kinderklinik verbracht.

Die Fahrbahn musste zum Zwecke der Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt werden.

An beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden von ca. 14.000 Euro.