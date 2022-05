Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall; 2-jähriges Kleinkind und 15-jähriger Fahrgast im Bus leicht verletzt; Unfallverursacherin telefoniert beim Fahren und flüchtet; Polizei sucht nach Zeugen

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagmittag, kurz vor 12 Uhr

missachtet an der Ringstraße und Baiertaler Straße eine bislang unbekannte

Auto-Fahrerin die Vorfahrt des Linienbusses (Linie 707).

Der Linienbus fuhr auf der Ringstraße kommend in Richtung Schillerpark. Die

Unfallflüchtige fuhr aus Richtung Baiertaler Straße in die Ringstraße in

Fahrtrichtung Stadtzentrum.

Die Lichtzeichenanlage an der Unfallkreuzung war zum Zeitpunkt des Unfalls außer

Betrieb.

Aufgrund der Vorfahrtsverletzung musste der Busfahrer eine Vollbremsung

einleiten. Hierdurch stürzte ein zweijähriges Kleinkind im Bus zu Boden und ein

15-jähriger Fahrgast schlug sich seinen Kopf an. Die Mutter des Kleinkindes

blieb unverletzt. Beide Verletzten wurde an der Unfallstelle erstversorgt.

Hierbei kam die nahegelegene Feuerwehr Wiesloch unterstützend zum Einsatz.

Die Mutter begab sich mit ihrem Kind selbstständig zu ihrem Arzt. Auch der

15-Jährige wollte sich in ärztliche Behandlung begeben. Sachschaden entstand

durch den Unfall nicht.

Die Unfallverursacherin fuhr weiter, ohne ihrer Feststellungsverpflichtung

nachgekommen zu sein. Nach bisherigen Ermittlungen hat sie während der Fahrt ihr

Mobiltelefon benutzt. Nach der etwa 50-jährigen Fahrerin eines blauen Peugeot

oder Hyundai mit Karlsruher Kennzeichen (KA-…) wird gefahndet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei, Tel.: 0621.174-4111, in Verbindung

zu setzen.

Möglicherweise hat die flüchtige Fahrerin die Folgen ihres Fahrverhaltens nicht

bemerkt. Sie wird ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit drei Beteiligten und einem Traktorgespann; zwei Beteiligten flüchten; Zeugenaufruf

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am gestrigen Dienstagmorgen, kurz nach 7

Uhr fuhr eine 45-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Mercedes-Benz die Kreisstraße

K4229 in Richtung Weinheim. Vor ihr fuhr ein Traktorgespann.

Beim Überholvorgang des Gespanns kam ihr ein bisher unbekannter Pkw entgegen. Um

einen Frontalzusammenstoß auf Höhe des Traktors zu verhindern, wichen die beiden

entgegenkommenden Pkw jeweils nach rechts aus. Hierbei touchierte die 45-Jährige

mit ihrem Pkw den rechts neben ihr in selber Richtung fahrenden Traktor.

Der entgegenkommende Pkw wurde nicht beschädigt und fuhr, ohne seine

Feststellungspflichten nachgekommen zu sein, weiter.

Auch die 45-jährige Fahrerin, die mit dem Traktor kollidierte, entfernte sich

von der Unfallstelle. Sie konnte aber von Zeugen gestellt werden. Sie hatte die

Ursache des Verkehrsunfalls gesetzt und ihre Personalien sind zwischenzeitlich

bekannt.

Der entgegenkommende Fahrer des Pkw wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Weinheim unter der Telefon-Nummer 06201.10030 in Verbindung zu setzen.

Epfenbach: Unfall zwischen Lkw und Pkw; wichtiger Zeuge gesucht

Epfenbach (ots) – Am Dienstagvormittag, gegen 09.30 Uhr, kam es in der

Waibstadter Straße an einer Engstelle zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw

und einem VW Beetle. Sowohl der Lkw-Fahrer als auch die 31-jährige

Beetle-Fahrerin fuhren weiter, da beide nach einer ersten Einschätzung von

keinem Schaden ausgingen. Erst später stellte die Autofahrerin den Schaden in

Höhe von rund 2.000.- Euro fest und meldete den Unfall anschließend der Polizei.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen soll ein Mann den Unfall beobachtet haben,

der auf dem Gehweg vor dem Anwesen Waibstadter Straße Nr. 4 stand.

Dieser wichtige Zeuge, aber auch der Fahrer des unfallbeteiligten Lkw werden

gebeten, sich beim Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/5807 oder beim

Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Hemsbach: Mann von vier jugendlichen am Wiesensee angegriffen; Zeugen gesucht

Hemsbach (ots) – Bereits am Sonntag, den 15. Mai wurde ein 48-jähriger Mann

gegen 19.30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen von vier Jugendlichen

angegriffen und geschlagen. Die Jugendlichen entfernten sich daraufhin aus dem

Wiesensee-Areal. Hinweise über deren Identität liegen bislang noch nicht vor.

Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Hinweise zu den

Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Hemsbach,

Tel.: 06201/71207 oder mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 in

Verbindung zu setzen.

Weinheim: Unfallursache unklar – Wer hatte Grün? – Zeugen gesucht

Weinheim (ots) – Bereits am Samstag, den 14. Mai, gegen 7.50 Uhr, kam es an der

Einmündung Pappelallee/Mannheimer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein

Sachschaden von rund 8.000.- Euro entstand.

Eine 53-jährige Fahrerin eines Fiat 500 bog nach ihren Angaben bei Grün von der

Pappelallee nach links in die Mannheimer Straße ab und kollidierte mit einem

20-jährigen BMW-Fahrer, der ebenfalls behauptete, Grün gehabt zu haben. Verletzt

wurde niemand.

Da sich beide gegenseitig beschuldigen, den Unfall verursacht zu haben, werden

Zeugen gebeten, sich bei der Weinheimer Polizei zu melden. Zum Unfallzeitpunkt

herrschte reger Verkehr, weshalb es wahrscheinlich ist, dass andere

Verkehrsteilnehmer den Unfall beobachtet haben und Angaben zu den

Ampelschaltungen machen können.

Diese wichtigen Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 06201/1003-0 beim

Polizeirevier Weinheim zu melden.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall; Hauptstraße gesperrt

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen der Jahnstraße und der L598 kam

es gegen 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist ein

PKW von der Fahrbahn abgekommen und am angrenzenden Wald mit einem Baum

kollidiert. Näheres zum Unfallhergang und den Verletzungen des Fahrzeugführers

ist bisher nicht bekannt. Die Hauptstraße ist ab dem Kreisverkehr am

Fußballstadion vollgesperrt. Ortskundige Fahrer werden gebeten das Gebiet zu

umfahren.

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Altenpflegeheim, Zeugenaufruf

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum von Montag, 16 Uhr, bis

Dienstag, 7 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Täter in der Talstraße

Zutritt in ein Altenpflegeheim.

In dem dreigeschossigen Gebäude wurden in den Büroräumen und Mitarbeiterräume

mehrere Behältnisse geöffnet und Medikamente, Bargeld sowie auch Wertgegenstände

von Heimbewohnern entwendet.

Vermutlich transportierten die Täter das Diebesgut mit einem Rollwagen aus der

Küche zu einem Ausgang im Nebenraum und verließen den Gebäudekomplex.

Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können bisher noch keine Angaben

gemacht werden.

Einzelne mögliche Spurenträger wurden von der Polizei gesichert und werden noch

ausgewertet.

Zeugen werden gebeten, sich Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201.10030 oder dem

Polizeiposten Schriesheim, Tel.: 06203.61301, in Verbindung zu setzen

Sinsheim-Steinfurt: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Motorrad; drei Verletzte; Korrektur des Unfallhergangs; Insassen im Bus als wichtige Zeugen gesucht

Sinsheim-Steinfurt (ots) – Bei dem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der K

4182, kurz vor dem Ortsausgang Sinsheim-Steinsfurt, wurden drei Personen

verletzt, zwei davon schwer.

Nach den neuesten Erkenntnissen der Verkehrspolizei Heidelberg, war der Fahrer

eines Linienbusses kurz nach 9 Uhr, von der Lerchenneststraße nach links in den

Hettenbergring abgebogen und hatte dabei den entgegenkommenden 17-jährigen

Motorradfahrer mit dessen gleichaltrigen Sozia übersehen, worauf es zum

Zusammenstoß kam.

Während die beiden schwerverletzten 17-Jährigen derzeit in verschiedenen

Kliniken behandelt werden, erlitt eine Insassin im Linienbus zum Glück nur

leichte Prellungen.

Das Motorrad wurde abgeschleppt, der Bus wurde aus der Linie herausgenommen und

fuhr ins Depot. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 25.000.- Euro.

Zeugen, die den Unfallhergang auf der wenig frequentierten Straße dennoch

beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Heidelberg, Tel.:

0621/174-4111 oder mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in

Verbindung zu setzen. Wichtige zeugen sind dabei insbesondere die Insassen des

Busses, die nach dem Unfall den Bus verlassen hatten und sich noch nicht bei der

Polizei gemeldet haben.

Die Unfallstelle wurde nach mehr als vier Stunden gegen 13.15 Uhr wieder

freigegeben, nachdem das Motorrad abgeschleppt war und ein Gutachter seine

Untersuchungen vor Ort abgeschlossen hatte.

Die Ermittlungen der Unfallexperten der Heidelberger Verkehrspolizei dauern an.

Sinsheim-Steinsfurt, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Linienbus

Sinsheim-Steinsfurt, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am gestrigen Dienstagmorgen,

kurz vor 7 Uhr fuhr eine 27-jährige Fahrerin eines Pkw Corsa im Bereich des

Bahnhofs über den abgesenkten Bordstein der Einmündung Röhrigstraße nach links

in die Lochbergstraße.

Beim Abbiegen missachtet sie die Vorfahrt des entgegenkommenden Linienbusses.

Dabei kam es zum Zusammenstoß und es entstand Sachschaden von insgesamt 8.000

Euro.

Durch die Unfallaufnahme, die gegen 8 Uhr abgeschlossen war, kam es zu

geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigung im öffentlichen Personennahverkehr.

Altlußheim, Rhein-Neckar-Kreis: Sportwagen massiv beschädigt – Wer kann Hinweise geben?

Altlußheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Freitag, den

13.05.2022, auf Samstag, den 15.04.2022, wurde ein in der Hauptstraße geparkter

Sportwagen mutwillig beschädigt. Der oder die Täter verbogen die Kennzeichen und

Scheibenwischer, zerkratzten den Lack ringsum und streuten Blumenerde über das

Auto. An der Corvette entstand dabei ein Schaden von mindestens 10.000 Euro. Der

Polizeiposten Neulußheim hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und sucht nach

Zeugen, die die Tat oder Verdächtiges im Zeitraum von 20 Uhr bis 3 Uhr

beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter 06205 31129 zu melden.

Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer weicht Hase aus und wird verletzt

Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am

Dienstag gegen 21:20 Uhr auf der B39 auf der Höhe Eichtersheim-Friedhof. Ein

27-Jähriger Motorradfahrer war auf der B39 von Mühlhausen kommend in

Fahrtrichtung Angelbachtal unterwegs, als vor ihm ein Hase die Straße querte.

Der 27-Jährige versuchte dem Tier auszuweichen, stürzte dabei und verletzte

sich. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Das Motorrad war nicht

mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Sachschaden beträgt rund

6.000 Euro.

Sinsheim-Steinfurt: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Motorrad; Kreisstraße gesperrt; zwei 17-Jährige schwer verletzt;

Sinsheim-Steinfurt (ots) – Am Mittwochvormittag, kurz nach 9 Uhr, wurden bei

einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Motorrad zwei Personen

schwer verletzt.

Eine 17-Jährige wurde mit dem Verdacht, lebensgefährliche Verletzungen erlitten

zu haben, mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Der

zweite schwer Verletzte wurde nach seiner notärztlichen Versorgung mit einem

Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen missachtete der Fahrer des Linienbusses beim

Einfahren vom Hettenbergring auf die Lerchenneststraße am ortseingang von

Steinsfurt die Vorfahrt des mit zwei 17-Jährigen besetzten Motorrades, das von

Ehrstädt in Richtung Steinsfurt unterwegs war.

Die Kreisstraße zwischen Steinsfurt und Ehrstädt ist derzeit immer noch voll

gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet.

Die Unfallexperten der Verkehrspolizei Heidelberg haben die Ermittlungen zum

Unfallhergang übernommen.

Die Straßenmeisterei Neckarbischofsheim ist zur Absperrung und Reinigung der

Fahrbahn im Einsatz.

Zeugen, die den Unfallhergang auf der wenig frequentierten Straße dennoch

beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Heidelberg, Tel.:

0621/174-4111 oder mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in

Verbindung zu setzen.

BAB6, Dielheim: Unfall am Stauende – Zeugen gesucht

BAB6, Dielheim (ots) – Am Dienstagvormittag gegen 08:30 Uhr kam es zu einem

Unfall auf der BAB 6 zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Rauenberg in

Fahrtrichtung Mannheim. Ein 34-jähriger Opel-Fahrer war auf der linken Fahrspur

unterwegs, erkannte das Stauende und bremste ab. Plötzlich zog ein bisher

unbekannter Fahrzeugführer mit einem orangefarbenen PKW von der mittleren auf

die linke Spur, sodass der Opel-Fahrer zum Ausweichen gezwungen wurde. Hierbei

geriet der Opel ins Schleudern und kollidierte mit dem LKW eines 45-jährigen

Mannes. Der 34-Jährige im Opel erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden

liegt bei 15.000 Euro. Gegen den orangen PKW, welcher nach derzeitigem

Kenntnisstand die Unfallursache gesetzt haben dürfte, wird nun wegen

Verkehrsunfallflucht ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der

Autobahnpolizei in Walldorf unter Tel.: 06227/35826-0 zu melden.