Heidelberg-Kirchheim: Führerscheinloser PKW-Fahrer verursacht Verkehrsunfall mit Radfahrer

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Am Dienstagmorgen kurz vor 8 Uhr fuhr ein

53-jähriger Mann mit einem VW auf der Albert-Fritz-Straße in Richtung

Schwetzinger Straße. An der Einmündung Zentstraße übersah der Mann einen

Radfahrer und missachtete dessen Vorfahrt. Der 15-jährige Radfahrer kam hierbei

zu Fall und verletzte sich leicht. Eine Behandlung im Krankenhaus war jedoch

nicht erforderlich. Der Gesamtschaden liegt bei 200 Euro. Im Rahmen der

Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 53-Jährige über keine erforderliche

Fahrerlaubnis verfügt. Ihn erwartet nun neben den Ermittlungen wegen

fahrlässiger Körperverletzung in Folge des Verkehrsunfalls außerdem eine Anzeige

wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Heidelberg-Rohrbach: 900EUR Schaden nach Betrug mit Guthabenkarten

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Am Dienstag gegen 12 Uhr erhielt eine 43-jährige

Frau einen Anruf bei der sich eine männliche Person meldete und sich als

Interpol-Beamter ausgab. Im Verlauf des Gesprächs gab der angebliche Beamte das

Gespräch weiter an eine Kollegin, welche der 43-Jährigen mitteilte, dass man auf

ihrem Konto verdächtige Bewegungen festgestellt hätte. Außerdem wären unter

ihrem Namen Straftaten im Ausland begangen worden und es müsse Sicherheit

gelistet werden, um eine Sperrung ihres Kontos zu vermeiden. Die Frau kaufte

nach Anweisungen der angeblichen Interpol Mitarbeiter in einer Drogerie in

Heidelberg schließlich Guthabenkarten im Wert von 900 Euro und übermittelte die

Codes der Karten über das Telefon. Wenig später bemerkte die Frau, dass sie

betrogen wurde und erstattete Anzeige. Die Spezialistinnen und Spezialisten für

Betrugsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die weiteren

Ermittlungen nun übernommen.

Im Zusammenhang mit verdächtigen Anrufen rät die Polizei zu folgenden

Verhaltensweisen: