Saulheim – Betrunken im Straßenverkehr unterwegs

Alzey (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Saulheim am gestrigen Montag, 16.05.2022 gegen 18:45 Uhr, wurde bei einer 59-jährigen PKW-Fahrerin Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 3,28 Promille. Die Dame wurde zwecks Blutentnahme zur Polizeiwache in Wörrstadt verbracht, ihr Führerschein wurde sichergestellt.