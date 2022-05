Verkehrsunfall mit schwerverletzten Personen

Alzey (ots)

Am Mittwoch, dem 18.05.2022 gegen 10:40 Uhr, kam es auf der B271 zwischen Alzey und Flomborn, an der dortigen Einmündung nach Esselborn zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 58-jähriger Fahrer befuhr mit seinem PKW die B271 in Richtung Flomborn. Der 78-jährige Fahrer eines anderen PKW befuhr zum gleichen Zeitpunkt die K24 in Richtung B271 und wollte dort vermutlich nach links abbiegen. Beim Einfahren auf die B271 übersah der 78-jährige Unfallverursacher den bevorrechtigten PKW-Fahrer. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander und wurden in den Straßengraben geschleudert. Die B271 musste an der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Im Einsatz waren neben der Polizei, dem Rettungsdienst, der Feuerwehr und der Straßenmeisterei, auch ein Rettungshubschrauber. Die beiden Fahrer wurden schwer-, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt, in umliegenden Krankenhäuser eingeliefert.

Einbruch in Baustelle

Worms (ots) – Zwischen Sonntag, den 15.05.2022, 14:00 Uhr und Montag, den

16.05.2022, 17:00 Uhr kam es in der Wasserturmstraße zu einem Einbruch in eine

dortige Baustelle eines Mehrfamilienhauses. Der oder die unbekannten Täter

verschafften sich vermutlich durch ein offenstehendes Fenster Zugang und

entwendeten Werkzeug und Maschinen im Wert von mehreren tausend Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Öffentlichkeitsfahndung nach widerrechtlichem Zugriff auf

Schließfächer der Sparda Bank Südwest

Mainz (ots) – Bereits seit Anfang April ermittelt die Mainzer Kriminalpolizei

unter Führung der Staatsanwaltschaft Mainz wegen eines widerrechtlichen Zugriffs

auf Schließfächer in einer Mainzer Filiale der Sparda Bank Südwest. Bislang

unbekannte Täter hatten sich mit zuvor ausgespähten Kundendaten Zugriff auf

einzelne, vollautomatische Bankschließfächer verschafft und die Inhalte

gestohlen. Ein Diebstahl mit gleicher Tatbegehungsweise ereignete sich ebenfalls

Anfang April in einer Filiale der Sparda Bank in Saarbrücken, weshalb die

Mainzer Kriminalpolizei in engem Austausch mit den Ermittlern aus dem Saarland

steht. In der Mainzer Filiale waren insgesamt 62 Schließfächer betroffen. Im

Rahmen der Ermittlungen wurden bereits Personen vernommen, die Inhaber der

betroffenen Schließfächer sind als auch welche, die Beobachtungen gemacht haben

bzw. gemacht haben können. Der genaue Tathergang ist Gegenstand der laufenden

Ermittlungen und kann derzeit nicht genauer beschrieben werden. Die Tat wird als

schwerer Bandendiebstahl eingeordnet.

Nach Auswertung erster Spuren, liegen Polizei und Staatsanwaltschaft nun Bilder

einer Überwachungskamera vor, auf der die Mutmaßlichen Täter zu sehen sind.

Zusätzlich liegen Bilder von Diebesgut aus den Schließfächern vor. Hierbei

handelt es sich um hochwertige Schmuckstücke.

Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei Mainz bitten um Hinweise aus der

Bevölkerung.

Die Fotos sind auf unserer Fahndungsseite hinterlegt und können dort eingesehen

werden.

https://www.polizei.rlp.de/de/fahndung/detailansicht/news/detail/News/oeffentlic

hkeitsfahndung-nach-schwerem-bandendiebstahl/

Wer sachdienliche Hinweise zu den abgebildeten Personen oder den Schmuckstücken

geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer

06131/ 65-3633 oder per Email: kdmainz.kdd@polizei.rlp.de in Verbindung zu

setzen.

Drogen per Post verschickt – Dealer in Untersuchungshaft

Mainz/Waldalgesheim/Frankfurt am Main (ots)

Ein 32-jähriger Mann aus Waldalgesheim betrieb nach derzeitigem Stand der Ermittlungen einen Internet-Handel für Drogen, die er per Postversand an die jeweiligen Abnehmer schickte. Nachdem das Fachkommissariat für Rauschgiftkriminalität der Mainzer Kriminalpolizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz die Ermittlungen aufgenommen hatte, konnten mehrerer solcher Drogenpakete sichergestellt und ein umfangreiches Ermittlungsverfahren gegen den 32-Jährigen eingeleitet werden. Während eines Drogengeschäfts in der Umgebung von Frankfurt am Main konnte der 32-jährige Dealer beobachtet und von Spezialkräften der rheinland-pfälzischen Polizei festgenommen werden. Hierbei konnten insgesamt rund 3 Kilogramm Haschisch und Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Zusätzlich konnten in der Wohnung des Beschuldigten weitere Drogen und Bargeld sichergestellt werden. Nach einer Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mainz wurde gegen den 32-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Jugendliche nach Ladendiebstahl gestellt

Mainz (ots) – Sicherlich anders vorgestellt hatten sich drei Jugendliche den

Diebstahl von hochwertigen Schuhen aus einem Kleidergeschäft in der Mainzer

Innenstadt.

Das Dreiergespann, bestehend aus zwei 16-Jährigen (1x weiblich, 1x männlich) und

einem 18- Jährigen, betrat am vergangenen Dienstagnachmittag ein Textilgeschäft

mit dem Ziel hier Ware zu entwenden. Mit zwei Paar Schuhen und zwei

Trainingsanzügen verschwanden die Jugendlichen zunächst in einer Umkleide des

Geschäfts.

Kurze Zeit darauf verließen die Drei die Umkleide und begaben sich zielstrebig

in Richtung Ladenausgang. Doch dabei hatten sie nicht mit dem aufmerksamen

Ladendetektiv gerechnet, der sie während ihrer Tat beobachtete. Nachdem der

Detektiv in der Umkleide ein Paar getragene Schuhe vorfand, schickte er seinen

Praktikanten hinter den drei Tätern her. Als die Tatverdächtigen bemerkten, dass

sie verfolgt werden, flüchteten sie in Richtung Schillerplatz und verschwanden

in eine dort haltende Straßenbahn.

Die Rechnung hatten die Flüchtenden ohne den Ladendetektiv gemacht. Dieser

konnte die Drei von außerhalb der Straßenbahn identifizieren und die

hinzugerufenen Polizeibeamten zu ihnen führen.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme zeigten sich die Ladendiebe äußerst aggressiv.

Durch ihr Verhalten wurden mehrere Passanten aufmerksam und bildeten eine

Menschentraube um das Geschehen. Teilweise wurden polizeiliche Maßnahmen durch

Herumstehende videografiert. Aufgrund der Umstände und der zunehmenden

Aggressivität der Beschuldigten, wurden ihnen Handschellen angelegt und sie

wurden zur nahegelegenen Polizeidienststelle verbracht. Die 16-jährige

Tatverdächtige und ihr gleichaltriger Begleiter durften nach Rücksprache mit

deren Eltern die Dienststelle verlassen. Ihr 18-jähriger Bekannter musste

aufgrund seiner polizeilichen Historie zunächst auf der Dienststelle verbleiben.

Erst nach Abklärung weiterer Maßnahmen durfte auch dieser die Heimreise

antreten.

Alle Drei müssen sich nun strafrechtlich wegen Ladendiebstahls und Beleidigung

gegen die eingesetzten Polizeibeamten verantworten.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Polizei kontrolliert betrügerische Bettler.

Mainz-Bretzenheim (ots) – Auf eine Gruppe von Bettlern wurde die Polizei am

Dienstag, den 17.05.2022, gegen 19.30 Uhr auf dem Parkplatz des Gutenbergcenters

in Mainz-Bretzenheim aufmerksam. Unter dem Vorwand der Hilfslosigkeit sprachen

dort sechs Frauen und Männer aus Rumänien im Alter von 23 bis 48 Jahren in

Begleitung von drei Kleinkindern Kunden des Einkaufcenters an und baten um Geld.

Die Gruppe war mit zwei Kleinbussen unterwegs. Da vier der Erwachsenen bereits

als reisende Einbrecher bekannt waren, schauten die Zivilfahnder der

Verkehrsdirektion Wörrstadt genauer hin und fanden im Gepäck 1.300 Euro Bargeld,

drei neuwertige Orientteppiche und zwei elektronische Multimediageräte.

Angeblich alles Flohmarktware, so der Wortführer der Gruppe. Einen Kleinbus mit

polnischem Kennzeichen wollten die Rumänen in Polen von einem Unbekannten

erworben haben. Die polnischen Behörden hatten dem Fahrzeug bereits die

Zulassung entzogen. Den 28-jährigen Fahrer hatten österreichische Behörden zur

Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben, weil er wegen verschiedener Namenswechsel

für sie nicht mehr greifbar war.

Den Kleinbus legten die Beamten still und der Fahrer muss mit einer Strafanzeige

rechnen. Waren und Geld wurden zur Überprüfung der Herkunft sichergestellt.

Verkehrsüberwachung

Bingen (ots)

Am 17.05.2022 in der Zeit von 07:00 Uhr bis 08:00 Uhr führte die PI Bingen anlässlich bestehender Bürgerbeschwerden eine Verkehrsüberwachungsmaßnahme am Übergang der Straßen „Mittelpfad / Josef-Knettel-Straße“ durch. Hier gilt ein mittels Verkehrszeichen 250 angeordnetes Durchfahrtsverbot. Im genannten Zeitraum konnten insgesamt drei dieses Verbot missachtende Fahrzeugführer kontrolliert und entsprechend gebührenpflichtig verwarnt werden. Weitere Fahrzeugführer*innen drehten bei Erkennen der Streife ab. Die Missachtung des Verkehrszeichens 250 zieht mittlerweile ein Verwarnungsgeld in Höhe von 50EUR nach sich.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots)

Am 17.05.2022 gegen 13:10 Uhr kontrollierten Beamte der PI Bingen in der Mainzer Straße einen 31-jährigen Fahrzeugführer. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich eindeutige Anzeichen auf einen vorhergehenden Konsum. Der Fahrer stritt dies zunächst ab, ein Drogenschnelltest wies jedoch den Konsum von Marihuana nach. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

