Nicht von Betrügern unter Druck setzen lassen!

Kaiserslautern (ots) – Eine junge Frau aus dem Stadtgebiet hat sich von einem

betrügerischen Anruf derart einschüchtern lassen, dass sie den Geldforderungen

nachgab. Wie die 23-Jährige bei der Kripo anzeigte, hat sie insgesamt 1.500 Euro

verloren.

Demnach hatte die junge Frau am Montagmittag einen Anruf erhalten, und über eine

Bandansage wurde ihr mitgeteilt, dass ihre persönlichen Daten missbraucht worden

seien. Für weitere Informationen sollte sie die Taste 1 drücken. Nachdem sie

dies tat, erklärte eine männliche Stimme der 23-Jährigen, dass mehrere

Strafverfahren gegen sie geführt und sie der Geldwäsche beschuldigt würde. Sie

müsse nun beweisen, dass sie unschuldig sei. Um die Vorwürfe auszuräumen, sollte

die die Frau Geld mittels Guthabenkarten transferieren. Die Karten würden dann

am nächsten Tag mit einem Scan-Gerät ausgelesen und das Geld zurückerstattet.

Trotz der abenteuerlichen Geschichte ging die 23-Jährige darauf ein, kaufte die

gewünschten Karten und übermittelte die Codes. Erst im Nachhinein kam ihr der

Gedanke, dass es sich möglicherweise um einen Betrug handeln könnte. – Leider zu

spät, das Geld dürfte „futsch“ sein. |cri

Brand in Grünabfallanlage – Polizei mahnt zu besonnenem Umgang mit Feuer

Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Am späten Dienstagnachmittag

bemerkte ein Spaziergänger Feuer in der Hebelstraße. Auf dem Gelände der

Grünabfallanlage brannte es. Etwa 50 Kubikmeter Grünschnitt standen in Flammen.

Die Brandursache ist nicht geklärt. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Die Polizei mahnt zum vorsichtigen Umgang mit offenem Feuer: Die aktuelle

Trockenheit lässt Wiesen und Wälder schnell in Flammen aufgehen. Bereits eine

unbedacht weggeworfene Zigarettenkippe oder das Abflammen von Unkraut in der

heimischen Hofeinfahrt können einen Brand auslösen. |erf

Mit dem Fahrrad auf Diebestour

Kaiserslautern (ots) – Ein Dieb hat sich in der Nacht zum Dienstag in der

Gustav-Eiffel-Straße an einem Auto zu schaffen gemacht. Der Täter stahl aus dem

Fahrzeug eine Sonnenbrille. Ein Anwohner bemerkte den Unbekannte und sprach ihn

an. Der Verdächtige flüchtete mit seiner Beute auf einem Fahrrad. Die Polizei

hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wem ist zwischen 2 Uhr

und 3:30 Uhr ein Fahrradfahrer aufgefallen? Der Mann ist vermutlich zwischen 17

und 25 Jahre alt. Er war mit einer schwarzen Basecap, einer blau/grauen

Kapuzenjacke, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen mit weißen Sohlen

bekleidet. Der Unbekannte führte einen grünen Rucksack mit sich. Zeugen, denen

der Mann aufgefallen ist oder die Hinweise zu dem Fahrradfahrer geben können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Saxophon gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Wochenende ein Saxophon aus einem

Auto gestohlen. Der Toyota Prius stand zwischen Samstag 21 Uhr und Sonntag 3:20

Uhr unverschlossen in der Gasstraße in Höhe der Hausnummer 39. Als der Besitzer

zu seinem Auto ging, stellte er fest, dass das Fahrzeug durchwühlt war. Neben

dem Saxophon, das in einem schwarzen Koffer mit rosafarbenem Stoffkatzenanhänger

war, fehlten ein Navigationsgerät und Kleingeld. Der Schaden wird auf über 2.000

Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150

bei der Polizeiinspektion in der Gaustraße zu melden. |elz

Baustellengerüst gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein Mann hat am Montagvormittag Teile eines

Baustellengerüsts von einer Baustelle in der Steinstraße geklaut. Der Mann

verschaffte sich durch Aufhebeln des Metalltores Zugang zu der Baustelle. Ein

Nachbar konnte den Mann dabei beobachten, wie er zwischen 12 und 14 Uhr die

Teile in seinem weißen Kleinbus lud. Er beschrieb ihn als circa 40-50 Jahre alt.

Er trug eine weiße Basecap und Malerkleidung. Der Schaden wird auf mindestens

20.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Spiegel beschädigt und aus dem Staub gemacht

Kaiserslautern (ots) – Ohne sich um den Schaden zu kümmern, ist der Verursacher

eines Unfalls in der Bremerstraße weitergefahren. Die Polizei bittet um

Hinweise. Am Dienstag zwischen 6 Uhr und 11:20 Uhr streifte ein unbekannter

Fahrzeugführer einen in der Bremerstraße, Höhe Hausnummer 27, am Straßenrand

parkenden gelben Opel Corsa. Vermutlich beim Vorbeifahren wurde der linke

Seitenspiegel des Wagens beschädigt. Der Unbekannte fuhr weiter, weshalb die

Polizei wegen des Verdachts der sogenannten Fahrerflucht ermittelt. Zeugen, die

Hinweise zum Verursacher geben können oder den Unfall beobachtet haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Katalysator gestohlen

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Diebe haben in der Straße Bunsenhübel

den Katalysator eines VW Polo gestohlen. Der Diebstahl wurde am Dienstag

festgestellt. Vermutlich haben die Täter den Katalysator mit einem sogenannten

Rohrschneider vom Auto abgetrennt. Der genaue Tatzeitraum steht nicht fest. Die

Polizei bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt

die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2250 entgegen. |erf

Pizzalieferanten ausgebremst, bedroht und beleidigt

Kaiserslautern (ots) – Ein Autofahrer hat am Mittwoch in der Pariser Straße den

Lieferanten eines Pizzaservice bedroht und beleidigt. Mit einem riskanten

Fahrmanöver nötigte der Unbekannte den 19-jährigen Fahrer eines Motorrollers zum

Anhalten. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall am Nachmittag beobachtet

haben. Wem ist das Auto aufgefallen? Es könnte sich um einen Opel Corsa handeln.

Wer kann Angaben zum Fahrer machen? Der Mann dürfte etwa 40 Jahre alt sein.

Seine Statur wird als „stämmig“, mit dicken Armen und breiten Schultern,

beschrieben. Der Fahrer dürfte etwa 1,75 Meter groß sein. Er hat einen

sonnengebräunten Teint und kurze Haare. Bekleidet war der Mann mit einem eng

anliegenden T-Shirt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Unfall: Drei Verletzte und 3,5 Promille

Kaiserslautern (ots) – Auf der Landstraße nach Stelzenberg sind im Bereich Rote

Hohl am Mittwoch zwei Autos frontal zusammengestoßen. Drei Personen wurden

verletzt.

Ein 40-jähriger Autofahrer bog am Nachmittag aus dem Hirtenweg, von Dansenberg

kommend, auf die Landstraße ein. Hierbei geriet der Mann mit seinem Wagen in den

Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Auto eines 83-Jährigen. Wie sich

später herausstellte war der 40-Jährige alkoholisiert. Das Testgerät zeigte eine

Atemalkoholkonzentration von 3,5 Promille an. Die beiden Fahrer und eine

Insassin im Pkw des 83-Jährigen wurden leicht verletzt. Sanitäter versorgten die

Verletzten und brachten sie in ein Krankenhaus. Dem 40-Jährigen wurde eine

Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über seine Blutalkoholkonzentration

geben. Den Führerschein des Unfallverursachers stellten die Beamten sicher. Der

Mann muss mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. Die Polizei leitete ein

Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Weil die Fahrzeuge nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit waren, wurden sie

abgeschleppt. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 23.000 Euro. Die

Landstraße war etwa eine Stunde lang komplett gesperrt. |erf

Einbrüche in Autos

Kreis Kaiserslautern (ots) – Der Polizei sind am Dienstag zwei Pkw-Aufbrüche

gemeldet worden. In der Eichendorffstraße in Weilerbach haben Unbekannte

zwischen Montag, 19:30 Uhr und Dienstag, 6:40 Uhr bei einem VW Touran die

Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Sie durchsuchten Handschuhfach und

Mittelkonsole, entwendeten aber nichts. Ebenfalls am Donnerstag zeigte ein

66-jähriger Mann einen Einbruch an seinem Pkw an. Er hatte den Nissan Navara am

Dienstag gegen 7:50 Uhr in der Rummelstraße in Kaiserslautern abgeschlossen

abgestellt, um einen Arzttermin wahrzunehmen. Als er eine Stunde später zu dem

Fahrzeug zurückkehrte stellte er fest, dass aus dem Handschuhfach mehrere

Papiere entwendet wurden. Wir die unbekannten Täter den Wagen geöffnet haben,

ist unklar. Die Polizei ermittelt und bittet in beiden Fällen um Hinweise: Wer

hat Verdächtiges beobachtet? Wem sind Personen aufgefallen? Zeugen werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz