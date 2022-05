Missglückte Probefahrt

Lustadt (ots) – Die Probefahrt eines Gabelstaplers nahm gestern in Lustadt ein böses Ende. Ein Kaufinteressent fuhr auf einem an die Obere Hauptstraße grenzenden Firmengelände Probe und übersah dabei, dass die Gabeln seines Fahrzeugs auf die Straße ragten.

Eine sich aus Richtung Schulstraße nähernde 42-jährige Autofahrerin konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall wurden sie und ihre zwei Kinder im Alter von 3 und 5 Jahren leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Verkehrskontrollen

Rülzheim/Lingenfeld (ots) – Dienstagmorgen 17.05.2022 führten Germersheimer Polizisten in der “Neuen Landstraße” in Rülzheim Verkehrskontrollen durch. Dabei wurden insgesamt 26 Autofahrer ohne angelegten Sicherheitsgurt verwarnt. Zudem wurden an 16 Fahrzeugen technische Mängel festgestellt. Abschließend gingen den Beamten zwei Verkehrsteilnehmer (PKW-/ und E-Scooter Fahrer) ins Netz, die unter dem Einfluss von Betäubungsmittel am Straßenverkehr teilnahmen.

Beiden wurde eine Blutprobe entnommen und die entsprechenden Verfahren eingeleitet. Bei einer Überprüfung des Durchfahrtsverbots “Am Hirschgraben” in Lingenfeld mussten insgesamt zwei Autofahrer verwarnt werden.