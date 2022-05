Waldbrand (siehe Foto)

St. Martin (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Waldgebiet von St. Martin zu einem Brand. Hierbei wurden mehrere Bäume, ein Unterstand und dort gelagerte Gasflaschen vom Feuer erfasst. Infolge des Feuers detonierten die Gasflaschen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 EUR. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Ein Übergreifen des Feuers auf den Wald konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Ermittlungen zur Brandursache laufen. Neben der Feuerwehr Kirrweiler waren auch die Feuerwehren von Maikammer und Edenkoben mit 38 Einsatzkräften vor Ort.

Glück im Unglück

Altdorf (ots) – Glück im Unglück hatte Dienstagabend 17.05.2022, 23.50 Uhr, ein 31-jähriger Kradfahrer auf der K6 zwischen Altdorf und Gommersheim. Auf halber Strecke querte ein Reh die Fahrbahn. Der Mann konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Reh. Hierbei stürzte er auf die Fahrbahn und zog sich Verletzungen am linken Arm und linken Bein zu.

Nach einer Erstbehandlung durch den hinzugerufenen Rettungsdienst konnte der Mann seine Fahrt fortsetzen. Das Reh blieb vermutlich unverletzt, da es nach dem Zusammenstoß direkt flüchtete.

Alle acht Stunden ereignet sich ein Verkehrsunfall

Edenkoben (ots) – Insgesamt gingen die Gesamtunfallzahlen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Edenkoben im Vergleich zum Vorjahr zurück. So wurden 1.115 Verkehrsunfälle registriert. (Minus 127 Verkehrsunfälle). Bei 135 Verkehrsunfällen wurden 195 Personen verletzt, wobei 34 davon schwere Verletzungen erlitten. Hauptunfallursachen waren nach wie vor Abstand und nicht angepasste Geschwindigkeit. Insbesondere seit der Corona-Pandemie boomen Fahrräder und Pedelecs. Damit verbunden steigen aber auch die Unfallzahlen.

58 Verkehrsunfälle ereigneten sich 2021 mit Fahrradfahrern. Noch vor 5 Jahren wurden 21 Verkehrsunfällen weniger registriert. Auch bei den Unfällen mit Pedelecs (Elektrofahrräder, die den Fahrer während des Tretens bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h unterstützen) ist die Tendenz steigend. 15 Pedelecfahrer verunglückten, sechs von ihnen schwer. Höheres Tempo und Gewicht der Zweiräder dürften hier ursächlich sein, dass es bei Älteren und Neueinsteigern zu Unfällen kommt. Einzelheiten zum Verkehrslagebild 2021 der Polizei Edenkoben finden Sie unter https://s.rlp.de/hCMsd

Wegen Handy mit Überschlag gebremst

Maikammer (ots) – Zu einem Unfall mit einem leichtverletzten Radfahrer kam es gestern Abend (17.05.2022, 19.10 Uhr) in der Weinstraße Nord. Weil eine 36-jährige Autofahrerin verbotswidrig in einen Wirtschaftsweg abbog, erschrak der entgegenkommende 30-jährige Radfahrer, weshalb er mit der Vorderbremse eine Vollbremsung durchführte, während er in der rechten Hand sein Smartphone bediente. Hierbei stürzte der Mann über den Lenker seines Fahrrades und zog sich Abschürfungen am gesamten Körper zu.

Kriminalität geht zurück

Edenkoben (ots) – Die Kriminalstatistik für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben weist für das Jahr 2021 weniger Straftaten und eine steigende Aufklärungsquote im Vergleich zum Vorjahr aus. Insgesamt ereigneten sich 1.260 Straftaten, was einen Rückgang von 4,7 Prozent (2020: 1.319 Straftaten) entspricht. In 59,8 % (59,4 % in 2020) konnte ein Täter ausfindig und strafrechtlich verantwortlich gemacht werden. So hat die Zahl der gemeldeten Gewalttaten in bestehenden oder ehemaligen Partnerschaften trotz der Corona-Pandemie im Gegensatz zum Bundestrend abgenommen.

Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei Edenkoben 35 Fälle von Gewalt in engen sozialen Beziehungen (2020: 68) Das entspricht einem Rückgang von 51 %. Rückläufig war zudem die Zahl der Einbrüche in Wohnhäuser.

Dabei wird in Wohnungseinbruchsdiebstahl (WED) und Tageswohnungseinbruch (TWE) unterschieden. Jeder Einbruch, der in der Zeit zwischen 6 Uhr und 21 Uhr stattfindet, wird als TWE gewertet. Insgesamt ereigneten sich in 2021 sieben TWEs (18 in 2020) und 14 WEDs (40 in 2020). Dagegen sind die Vermögens- und Fälschungsdelikte gestiegen. Unter diesen Oberbegriff werden u.a. alle Delikte des Betrugs zusammengefasst.

Heutzutage sind Kriminelle überwiegend im Internet unterwegs, da in der virtuellen Welt der Betrug unter geringem Entdeckungsrisiko leichter begehbar ist. In 291 Fällen (232 in 2020) wurden Personen Opfer von Betrügereien. Weitere Details zur Kriminalstatistik sind unter https://s.rlp.de/hCMsd abrufbar.

Betrugsmasche bei Facebook

Maikammer (ots) – Eine Frau veröffentlichte auf Facebook Marketplace verschiedene Artikel zu kostengünstigen Preisen, woraufhin sich über den Messengerdienst ein Unbekannter meldete und Interesse zeigte. Für die Abholung der Gegenstände wollte der vermeintliche Interessent einen Boten schicken. Hierzu wurde die Frau aufgefordert, 50 Euro vorzustrecken.

Daraufhin beendete sie die Konversation und erstattete eine Strafanzeige. Die Polizei rät: Wenn man sich auf bekannten Internetplattformen bewegt, sollte man extrem wachsam sein, insbesondere bei unüblich erscheinenden Zahlungsarten.

22 Autofahrer zu schnell

Edesheim (ots) – In der Staatsstraße wurden 22 Autofahrer gebührenpflichtig verwarnt, weil sie sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h hielten. Der schnellste war mit 55 km/h unterwegs.

Zwei weitere Autofahrer waren nicht gegurtet, weshalb sie mit 30 Euro verwarnt werden mussten. Die Polizei appelliert: Überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor eine Hauptunfallursache.