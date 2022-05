Alkoholfahrt mit anschließendem Sonnenbad

Böhl-Iggelheim (ots) – Durch Zeugen wurde am 17.05.2022, um 16:30 Uhr, hiesiger Dienststelle ein augenscheinlich alkoholisierter Rollerfahrer gemeldet, welcher Richtung Niederwiesenweiher fuhr. Durch die Polizeistreife konnte der 34-jährige Rollerfahrer komplett entkleidet und schlafend am Strand vorgefunden werden.

Aufgrund des deutlichen Alkoholgeruchs wurde ein Atemalkoholtest mit dem Ergebnis von 3,23 Promille durchgeführt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Strafrechtliche Ermittlungen folgen.

Versuchter Diebstahl aus PKW

Hanhofen (ots) – Am 17.05.2022 zwischen 16:30 Uhr und 17 Uhr parkte ein 60-jähriger Geschädigter seinen PKW auf einem Waldparkplatz nördlich der B39-Ausfahrt Hanhofen-Ost und ließ ihn für kurze Zeit unbeaufsichtigt. Bei seiner Rückkehr stellte der Geschädigte fest, dass die rechte Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Die Polizei hält es für möglich, dass die unbekannte Täterschaft während des Diebstahlsversuchs gestört wurde. Der Sachschaden liegt bei ca. 200 Euro.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de)

Vorsicht vor vermeintlichem Europol-Anruf

Schifferstadt (ots) – Am Montag 16.05.2022 erhielt der 36-jährige Geschädigte einen Anruf einer Bandansage in englischer Sprache, angeblich von der europäischen Polizeibehörde Europol. Dem Angerufenen wurde mitgeteilt, dass seine ID-Karte entwendet worden sei. Er wurde aufgefordert für weitere Hinweise die “1” zu drücken.

So schützen Sie sich vor Telefonbetrug:

Legen Sie sofort auf, wenn Sie die Bandansage hören.

Drücken Sie keine Ziffer.

Lassen Sie sich in kein Gespräch verwickeln und schon gar nicht unter Druck setzen. – Geben Sie keine sensiblen Daten heraus.

Folgen Sie keinen Aufforderungen.

Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht

Böhl-Iggelheim (ots) – Am 17.05.2022, um 07:50 Uhr, beobachtete eine Zeugin, wie ein Kleinkind mit seinem Tretroller, in der Buschgasse mit seinem Tretroller gegen einen dort geparkten PKW stieß. Die Eltern des Kleinkindes, welche sich in unmittelbarer Nähe befunden haben, reagierten nicht auf den Vorfall und verließen, zusammen mit dem Kind, die Örtlichkeit.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.