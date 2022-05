Betrüger kommen über Chat an Geld – Polizei warnt eindringlich und gibt Ratschläge

Darmstadt (ots) – Betrüger sind am Dienstag (17.5.) mit der “WhatsApp-Masche” an Geld geraten. Ein 60 Jahre alter Mann aus Darmstadt schenkte der Kurznachricht seines vermeintlichen Sohnes Glauben und hat eine Überweisung in Höhe von über 3000 Euro veranlasst. Die Betrüger täuschten im Laufe des Chats eine Notlage vor und baten den 60-Jährigen um Hilfe.

Die Polizei warnt daher eindringlich davor, Geld nur aufgrund einer WhatsApp-Nachricht zu überweisen. Sprechen Sie unbedingt mit der Person, die das Geld verlangt. Rufen Sie dafür die Nummer an, die Ihnen bekannt ist – denn: Die vorgegaukelte Geschichte mit dem kaputten Handy lässt sich so sekundenschnell und ganz einfach durchschauen.

Noch eine Bitte Ihrer Polizei:

Die gesendete IBAN ist eine wichtige Verbindung zu den Tätern. Bitte notieren Sie sich genau diese Nummer. Die Täter löschen nämlich im Nachgang die IBAN im Chatverlauf, um Spuren zu verwischen.

Mehrere Personen geraten in Streit – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Nachdem in der Nacht zum Mittwoch (18.5.) mehrere Personen in der Landgraf-Georg-Straße in Streit geraten sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand trafen gegen 01.30 Uhr in der dortigen Straße zwei Gruppen aufeinander. Die zunächst verbalen Streitigkeiten mündeten im Anschluss in eine handfeste Auseinandersetzung.

Ersten Ermittlungen zufolge, sollen drei bislang unbekannte Männer auf ihre vier Kontrahenten losgegangen sein und auf diese eingeschlagen haben. Einer der Unbekannten soll mit Pfefferspray gesprüht haben. Die Angreifer flüchteten im Anschluss unerkannt. Deren Alter wurde auf Anfang 20 geschätzt.

Zwei von ihnen sollen laut Zeugen einen Pferdeschwanz gehabt haben. Die Angegriffenen, unter anderem ein 22-Jähriger, eine 20- und 25-Jährige, wurden nach jetzigem Kenntnisstand leicht verletzt und vor Ort von einem Rettungswagen versorgt.

Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern derzeit noch an. Zeugen, die den Streit beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Trio geben können, werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier in Darmstadt unter Tel: 06151/969-41110 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Kollision mit Bahnschranke

Reinheim (ots) – Am Mittwoch, den 18.05.2022 gegen 12:12 Uhr bog eine 70-jährige Frau aus Brensbach am Bahnhof in Reinheim mit ihrem grauen Renault Kangoo von der Bahnhofstraße kommend nach rechts in die Darmstädter Straße ein. Sie überquerte im Anschluss den Bahnübergang auf der Darmstädter Straße. Zu dieser Zeit senkten sich gerade sie Bahnschranken des Bahnübergangs und beschädigten das Dach des Pkws. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 EUR geschätzt. Die Bahnschranken selbst wurden nach derzeitigen Erkenntnissen nicht beschädigt.

Zeugen des Vorfalls, die Angaben zum Unfallhergang, insbesondere auch zur Funktion der technischen Einrichtungen des Bahnübergangs ( Lichtzeichenanlage, akustisches Signal ) machen können, werden gebeten, sich unter Tel:06154/6330-0 mit der Polizeistation in Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Farbschmiererei an Jugendzentrum

Groß-Zimmern (ots) – Weil sich bislang unbekannte Vandalen an der Hauswand eines Jugendzentrums in der Straße “Am Festplatz” zu schaffen machten, sucht die Polizei nach Zeugen. Die Farbschmiererei wurde der Polizei am Dienstagmittag (17.5.) gemeldet und kann bereits einige Tage zurückliegen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hinterließen die Vandalen mit schwarzer Farbe ein Hakenkreuz und flüchteten im Anschluss unerkannt. Insgesamt wird der Schaden auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Kreis Bergstraße

BMW im Visier Krimineller – Zeugen gesucht

Heppenheim (ots) – Auf einen schwarzen BMW, der in der Igelhöhstraße parkte, hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Dienstagabend (17.5.), 21 Uhr und Mittwoch (18.5.), gegen 4.25 Uhr, abgesehen. Die Täter schlugen die Scheibe des Autos ein, bauten den Airbag aus und ließen unter anderem einen Fahrtenmesser mitgehen.

Der Gesamtschaden wird derzeit auf mindestens 800 Euro geschätzt. Das Kommissariat 21/22 von der Heppenheimer Kriminalpolizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06252/7060 Hinweise von Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, entgegen.

Polizei codiert kostenlos Fahrräder

Weschnitztal (ots) – Im Rahmen der Mörlenbacher Marktmeile am 29.05.2022, bieten Beamte der Polizeistation Heppenheim in der Zeit zwischen 12-17.00 Uhr eine Fahrradcodierung am Infostand in der Industriestraße an.

Für den reibungslosen Ablauf der Aktion ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Diese kann am Dienstag 24.05.2022 zwischen 12-16.00 Uhr unter der Rufnummer der Polizeistation Bensheim, 06251/8468-650 erfolgen.

Zur Codierung ist der Eigentumsnachweis und der Ausweis erforderlich. Zudem wird gebeten, bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel nicht zu vergessen. Achtung: Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.

Zusätzlich informieren die Beamten über das Sicherheitskonzept KOMPASS. Die Region Wechnitztal mit Mörlenbach, Birkenau, Rimbach, Fürth und Lindenfels ist die erste Region in Südhessen, die an der Sicherheitsinitiative des Landes teilnimmt.

Nach der Begrüßung der Kommunen im Februar 2022, wird nunmehr aktiv an dem Thema “Sicherheit” gearbeitet. Die Bürgerinnen und Bürger aus Mörlenbach werden aufgefordert Probleme oder Angst-Orte zu benennen und mögliche Lösungsvorschläge aufzuzeigen. Die Auswertung erfolgt durch die Kommune, um passgenaue Maßnahmen treffen zu können. Der Infostand der Polizei bietet die Gelegenheit des direkten Dialoges und an der Bürgerbefragung teilzunehmen. Neben der Information können mögliche offene Fragen geklärt werden.

KOMPASS (KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel) verfolgt das Ziel einer nachhaltig ausgerichteten Verzahnung sowie einer engen Zusammenarbeit zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Polizei und Kommune, um die Sicherheitsarchitekturvor Ort individuell weiterzuentwickeln.

Weitere Informationen zum KOMPASS-Programm sind unter www.kompass.hessen.de abrufbar.

