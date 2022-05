Am Mittwochvormittag, dem 18.05.2022, gegen 11:02 Uhr, wurde ein brennender Sattelzug auf der A 7, Gemarkung Neuenstein, Fulda in Fahrtrichtung Kassel, zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld (West) und Homberg (Efze), gemeldet.

Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Rettungskräfte stand der Sattelzug einer Firma aus Litauen, welcher mit Papierrollen beladen war, bereits in Vollbrand.

Der 43-jährige Fahrzeugführer konnte sich eigenständig aus dem Führerhaus retten und kam mit dem Schrecken davon.

Durch die Hitzeentwicklung des Brandes platzte ein Kraftstofftank der Sattelzugmaschine auf. Dieselkraftstoff trat aus und gelangte zum Teil in die Kanalisation. Durch die untere Wasserbehörde wurde die Freiwillige Feuerwehr Neuenstein verständigt, welche durch Errichtung von Ölsperren eine Einleitung von Dieselkraftstoff in öffentliche Gewässer verhinderte.

Vor Ort waren mehrere Streifenbesatzungen der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, die Freiwillige Feuerwehr Kirchheim, das THW sowie die Autobahnmeisterei Hönebach eingesetzt.

Für die Dauer der Löscharbeiten sowie die anschließende Fahrbahnreinigung wurde die A 7 in diesem Bereich voll gesperrt.

Die endgültige Freigabe des letzten Fahrstreifens erfolgte dann um 17:10 Uhr, nachdem alle notwendigen Maßnahmen an der Brandstelle beendet waren.

Nach ersten Ermittlungen zur Brandursache ist ein technischer Defekt an dem Motor des LKW wahrscheinlich.

Es entstand Sachschaden an der Fahrbahn in Höhe von ca. 25.000 EUR, an Fahrzeug und Ladung von ca. 100.000 EUR.

Verkehrsunfall und Unfallflucht

Bebra (ots)

Ein Fahrzeugführer aus Bebra befuhr am 17.05.22, 13.50 Uhr, mit seinem dreirädrigen Fahrzeug (Moped APE) vom Schulgelände nach rechts in die Auestraße. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden Audi-Fahrer aus Waldkappel. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Gesamtschaden ca. 3.000 Euro.

PST Rotenburg a. d. Fulda, Schmitz, VAe)

Am 17.05.22, 20.30 Uhr, befuhr ein Audi-Fahrer aus Bebra die Bahnhofstraße in Richtung Röse-Kreisel und wollte an der Einmündung zum dort befindlichen Altenzentrum drehen. Er fuhr an der Einmündung vorbei, um dann rückwärts in diese einzubiegen. Hierbei fuhr er gegen das auf dem Bordstein befindliche Verkehrszeichen und beschädigte dies. Durch Zeugen wurde beobachtet, wie sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Dieser konnte jedoch dann von der Polizei Rotenburg ermittelt werden. Gesamtschaden ca. 1.700 Euro.

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Auffahrunfall

Fulda. Bei einem Unfall am Dienstag (17.05.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro. Ein 72-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 17.30 Uhr den linken von zwei Fahrstreifen der Petersberger Straße in Fahrtrichtung Berliner Straße. In Höhe der Hausnummer 48 musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Eine hinter ihm fahrende 33-jährige VW-Fahrerin erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Polizeistation Fulda

HEF

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort während Polizei-Flucht

Bebra. Am Samstag (14.05.), gegen 17:45 Uhr, stellte einem Polizeibeamter, welcher sich außerhalb des Dienstes im Bereich des Bebraer Baggersees aufhielt, einen in der Vorwoche in Bad Hersfeld entwendeten Motorroller fest. Als er den Roller sicherte und vier offenbar mit dem Zweirad in Verbindung stehende Personen ansprach, ergriffen zwei Personen fußläufig in Richtung eines nahegelegenen Schnellrestaurants und zwei weitere Personen mit einem anderen Motorroller ohne Kennzeichen die Flucht. Als die Flüchtenden auf dem Zweirad dabei von dem Parkplatz, nahe der Zufahrt eines dortigen Anglerheims, auf den geteerten Wirtschaftsweg auffuhren, kollidierten sie mit der Beifahrerseite eines grauen Opel Corsa einer 23-jährigen Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld, welche den Wirtschaftsweg aus Richtung Fuldawiesen kommend in Richtung Breitenbach befuhr. Die zwei Rollerfahrer setzten die Fahrt jedoch schließlich in unbekannte Richtung fort. Im Rahmen umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden flüchtigen Personen mitsamt dem Roller nicht mehr festgestellt werden.

An dem Opel der Hersfelderin entstand durch den Zusammenstoß Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Einer der flüchtigen Zweiradfahrer wird als circa 15 Jahre alt, schlank, etwa 1,65 Meter groß und mit blonden Haaren beschrieben. Zur Tatzeit trug er ein olivfarbenes T-Shirt sowie eine olivfarbene, kurze Hose und einen schwarzen Motorradhelm. Der Motorroller war schwarz mit weißer Aufschrift.

Der gestohlen gemeldete Motorroller wurde sichergestellt. Die zwei zunächst fußläufig geflüchteten Personen meldeten sich am darauffolgenden Sonntag (15.05.) bei der örtlichen Polizeidienststelle.

Die Polizei ermittelt nun nicht nur wegen des Zweiraddiebstahls, sondern auch wegen unerlaubten Entfernens von einem Unfallort.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0 entgegen.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Unfall mit Verletzten

Friedlos. Am Dienstag (17.05.), gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Fahrer aus Grebendorf (Werra-Meißner-Kreis) mit seinem Kleinbus die B27 aus Fahrtrichtung Bad Hersfeld kommend in Fahrtrichtung Bebra. Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Fulda befuhr zeitgleich die B27 in entgegengesetzte Fahrtrichtung. In der Ortsdurchfahrt Friedlos fuhr der 61-Jährige – vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls – auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der 61-jährige Fahrer wurde dabei schwer und der 37-jährige Fahrer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro.

Unfallflucht

Haunetal. Am Dienstag (17.05.), in der Zeit von 6 Uhr bis 14:40 Uhr, touchierte ein unbekannter Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Wenden eine Grundstücksmauer eines 33-jährigen Anwohners der Milseburgstraße. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Zusammenstoß an der Bleiche

Lauterbach. Am Dienstag (17.05.), gegen 8:20 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Fahrer aus Lauterbach mit seinem Hako-Fahrzeug den Parkplatz an der Bleiche von der Bleichstraße aus in Richtung Stellplätze. Ein 21-jähriger Skoda Rapid Fahrer aus Alsfeld befuhr den Parkplatz zeitgleich aus der Lindenstraße kommend. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen die beiden Fahrzeuge hierbei zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

Geparktes Fahrzeug angefahren

Grebenhain. Am Montag (16.05.), gegen 13:20 Uhr, befuhr eine 61-jährige Fahrerin aus Herbstein mit ihrem VW Touran die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Gedern. In Höhe der Hausnummer 16 fuhr sie aus derzeit noch unbekannter Ursache mit ihrem rechten Vorderrad gegen das linke Vorderrad eines dort rechtsseitig geparkten Dacia Duster. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 17.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Einbruch in Kindergarten

Künzell. In der Nacht auf Dienstag (17.05.) brachen Unbekannte in der Grezzbachstraße in einen Kindergarten ein. Die Täter gelangten über ein Fenster ins Gebäude und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen Bargeld, ein Tablet und verschiedene Schlüssel im Gesamtwert von circa 630 Euro. Es entstand circa 3.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Kennzeichendiebstahl

Fulda. Unbekannte stahlen am Dienstag (17.05.), zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr, in der Frankfurter Straße das amtliche Kennzeichen FD-SB 1312 von einem Lkw. Das Fahrzeug stand in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarkts. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Werkstatt

Petersberg. In der Straße „Fronbachhof“ brachen Unbekannte in der Nacht auf Dienstag (17.05.) in die Werkstatt eines landwirtschaftlichen Betriebs ein. Die Täter zerstörten eine Scheibe, um ins Gebäude zu gelangen. Dort stahlen sie einen Bohrschrauber, ein Radio, ein Laubgebläse sowie eine Motorsäge im Gesamtwert von circa 1.000 Euro. Es entstand etwa 150 Euro Sachschaden.

Fahrradanhänger gestohlen

Petersberg. Unbekannte stahlen zwischen dem 24. April und dem 17. Mai einen Fahrradanhänger der Marke Qeridoo aus dem Parkhaus eines Mehrfamilienhauses in der Bergstraße. Der Anhänger hatte einen Wert von circa 700 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Schockanrufer aktiv

Landkreis Fulda (ots)

Aktuell kommt es im gesamten Landkreis Fulda zu sogenannten „Schockanrufen“.

Demnach sei es im familiären Umfeld der Angerufenen zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen, in dessen Zusammenhang ein größerer Geldbetrag an einen Boten der Polizei ausgehändigt werden solle.

Achtung: Auch andere „Maschen“ sind denkbar, so zum Beispiel das Bitten um Geldbeträge aufgrund anderer Notlagen nahestehender Personen.

Die Polizei warnt:

Händigen Sie niemals Geldbeträge oder sonstige Wertsachen wie

Schmuck, Gold o. Ä. m. an Ihnen Unbekannte aus!

Schmuck, Gold o. Ä. m. an Ihnen Unbekannte aus! Die Polizei wird Sie niemals anrufen und zur Aushändigung

entsprechender Dinge auffordern!

entsprechender Dinge auffordern! Legen Sie bei entsprechenden Anrufen sofort auf und verständigen

Sie ggf. Ihrerseits die Polizei unter der Notrufnummer 110.

Sie ggf. Ihrerseits die Polizei unter der Notrufnummer 110. Informieren und sensibilisieren Sie auch Verwandte und ältere

Nachbarn!

Aktuell: LKW-Brand auf A7- Vollsperrung!

Neuenstein (ots)

Derzeit (11.30 Uhr) kommt es auf der A 7, Höhe Neuenstein, kurz hinter der Anschlusstelle Hersfeld West, zu einer Vollsperrung der Autobahn aufgrund starker Rauchentwicklung in Fahrtrichtung Norden- die Fahrbahn Richtung Süden ist nicht beeinträchtigt.

Gegen 11.10 Uhr wurde der Polizei ein LKW-Entstehungsbrand an benannter Örtlichkeit gemeldet, welcher sich in der Folge auf das komplette Fahrzeug ausdehnte.

Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand- die Schadenshöhe an Fahrzeug und Ladung (Papierrollen) ist derzeit nicht bekannt.

Gegenwärtig wird der Verkehr an der Anschlusstelle Bad Hersfeld West abgeleitet.

Die Polizei ermittelt.

Schaf von Zug erfasst und getötet

Eichenzell (Landkreis Fulda) (ots) – Gestern Abend (17.5./21:35 Uhr) kam es zu

einer Kollision zwischen einer Hessischen Landesbahn und einem Schaf kurz vor

einem Bahnübergang in Eichenzell. Der mit 15 Fahrgästen besetzte Nahverkehrszug

war unterwegs von Fulda in Richtung Gersfeld. Im Bereich eines Bahnübergangs in

Eichenzell liefen plötzlich zwei Schafe auf die Gleise. Dabei wurde eines der

beiden Tiere erfasst und getötet. Das andere Tier blieb unverletzt.

Von den Fahrgästen kam niemand zu Schaden Die Bundespolizeiinspektion Kassel

nahm umgehend die Ermittlungen auf. Es stellte sich heraus, dass die beiden

Tiere aus einer nahegelegenen Schafsweide ausgebrochen waren. Vermutlich waren

Äste eines angrenzenden Baumes, die auf den Zaun der Weide fielen, Grund für den

Ausbruch. Der genaue Grund muss noch von den Beamten ermittelt werden. Der

ermittelte Tierhalter konnte das noch lebende Tier wieder zur Weide führen.

Erhebliche Verspätungen

Durch den Vorfall erhielten drei Züge jeweils rund eine Stunde Verspätung.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Tierhalter eingeleitet.

Letzte Chance für das Einstellungsjahr 2022: Infoveranstaltung am 8. Juni im Polizeipräsidium Osthessen – Jetzt anmelden

„Vom Berufswunsch zum Karrierestart“ – getreu diesem Motto findet am Mittwoch, 8. Juni, erstmals wieder eine Infoveranstaltung in Präsenz im Polizeipräsidium Osthessen statt. Interessierte ab der 10. Klasse haben die Möglichkeit von 17 bis 20 Uhr all ihre Fragen rund um den Polizeiberuf zu klären. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

In die spannende Welt der Polizei eintauchen? Kein Problem. Auf der Infoveranstaltung des Polizeipräsidiums Osthessen geben Polizistinnen und Polizisten interessante Einblicke in ihre tägliche Arbeit – mit über 400 verschiedenen Einsatzbereichen ist ihre Tätigkeit mehr als vielfältig. Bereits die letzte Veranstaltung sorgte bei zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für Klarheit und sie entschieden sich für eine berufliche Laufbahn bei der Hessischen Polizei: „Viele haben sich im Nachgang beworben“, freut sich Einstellungsberaterin Denise Abersfelder.

Nächster Stopp: Polizei Hessen

Inzwischen haben sich die Einstellungsvoraussetzungen geändert: Auch Personen bis 36 Jahre mit einem Realschulabschluss in Verbindung mit einer abgeschlossenen dreijährigen Berufsausbildung haben ab sofort die Möglichkeit, sich für das Duale Studium zu bewerben. Wer sportlich, kommunikativ und verantwortungsbewusst ist, kann noch einen von wenigen Plätzen für September und damit das Einstellungsjahr 2022 erhalten. Interessierte sollten sich die Infoveranstaltung und die Chance, alles Wichtige rund um das Bewerbungsverfahren und Duale Studium zu erfahren, also nicht entgehen lassen.

Anmeldungen werden unter Angaben eines kurzen Werdegangs mit Informationen zum angestrebten oder bereits abgeschlossenen Schulabschluss, Berufsausbildung, Studium oder ähnliches unter einstellungsberatung.ppoh@polizei.hessen.de entgegengenommen. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Alle Informationen zu den Einstellungsvoraussetzungen gibt es unter: https://k.polizei.hessen.de/1155169625

In Auto eingebrochen

Bad Hersfeld. Ein schwarzer Opel Zafira wurde in der Zeit von Dienstag (10.05.) bis Dienstag (17.05.) zum Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen einer Scheibe gelangten die Langfinger an in dem Pkw befindliches Münzgeld in noch unbekannter Höhe. Zudem entwendeten die Täter eine Parkerleichterungskarte. An dem Auto, das zur Tatzeit in der Straße „Am Weinberg“ auf einem Parkplatz im Bereich einer Klinik abgestellt war, entstand Sachschaden von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen – Versuchter Einbruch in Schule – Drei Tatverdächtige festgenommen Fulda (ots)

Petersberg. Nach einem Einbruchsversuch in eine Schule in der Straße „Im Heiligengarten“ nahm die Polizei in der Nacht auf Dienstag (17.05.) drei Tatverdächtige fest.

Gegen 0.45 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei in Fulda und teilte mit, dass mehrere Personen offensichtlich versuchten, in ein Schulgebäude einzubrechen. Kurze Zeit später gelang es Beamtinnen und Beamten der Polizei Fulda, drei tatverdächtige Männer im Alter zwischen 18 und 21 Jahren im Bereich des Tatortes festzunehmen. Einer weiteren Person, die nach bisherigen Erkenntnissen eine rote Jacke trug, gelang die Flucht über ein Garagendach in unbekannte Richtung.

Die drei festgenommenen Männer wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Hinweise, insbesondere zur vierten flüchtigen Person, bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de