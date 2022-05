Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Kartenautomat wurde gesprengt – Kripo bittet um Hinweise – Offenbach

(aa) Anwohner und Passanten könnten am frühen Mittwoch in der Karlstraße einen lauten Knall gehört haben. Unbekannte haben gegen 1 Uhr in Höhe der Hausnummer 71 einen Kartenautomaten für die dortige Parkplatzschranke gesprengt. Die Detonation führten der oder die Täter mittels Böller herbei. Dabei wurde die Frontabdeckung etwa 20 Meter weit weg geschleudert und prallte schließlich gegen ein Geländer, wobei zusätzlich ein geparkter schwarzer Mercedes beschädigt wurde. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Aus dem Automaten erbeuteten die Täter Wechselgeld in noch unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Zwölfjähriger Radfahrer bei Unfall verletzt – Heusenstamm

(jm) Ein zwölfjähriger Radfahrer ist am Dienstag mit einem Auto in der Alfred-Delp-Straße in Höhe der Hausnummer 27 zusammengestoßen und leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 13.10 Uhr eine Unbekannte die Alfred-Delp-Straße entlang. Kurz vor der Hohebergstraße fuhr die Fahrerin offenbar zu weit nach rechts und stieß mit dem in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer zusammen. Beim Zusammenstoß stürzte der Schüler und erlitt Schürfwunden am Knie und am Ellenbogen. Die Fahrerin hielt kurz an und fragte den Jungen, ob alles in Ordnung sei. Anschließend stieg sie in ihr Fahrzeug und fuhr davon. Nach ersten Hinweisen hat die Frau eine Bob-Frisur und trug eine Sonnenbrille. Zudem soll das Auto ein weißer Seat mit OF-Kennzeichen gewesen sein. Weitere Hinweise auf die Verursacherin nehmen die Unfallfluchtermittler unter der Telefonnummer 06183 91155-0 entgegen.

Main-Kinzig-Kreis

Mann griff Fußgängerin ans Gesäß – Hanau/Steinheim

(aa) Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am frühen Sonntagmorgen in der Hermann-Ehlers-Straße ereignet hat; insbesondere zwei Männer, die mit einem Hund Gassi waren, könnten etwas beobachtet haben. Gegen 3 Uhr wurde eine Fußgängerin im Bereich der 10er-Hausnummen von hinten von einem etwa 1,75 großen Mann angefasst. Der Täter griff ihr an die Gesäßtasche, in der das Handy der Frau steckte. Als die 24-Jährige sich umdrehte, flüchtete der Unbekannte in Richtung Pfaffenbrunnenstraße. Er trug eine schwarze Kappe und schwarze Kleidung. Die weitere Sachbearbeitung erfolgt nun durch die Dezentrale Ermittlungsgruppe Großauheim. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9597-0 zu melden.

Verkehrskontrollen: Fast ein Drittel war zu schnell unterwegs Erlensee/Gemarkung Langenselbold

(jm) Fast ein Drittel war zu schnell unterwegs – das ist die Bilanz von Verkehrskontrollen am Montagmorgen in Erlensee und Langenselbold. Zwischen 9 und 13.45 Uhr haben Beamte der Polizeistation Hanau II mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Mühlheim für mehr Verkehrssicherheit zum Schutze der schwächeren Verkehrsteilnehmer gesorgt. In der Konrad-Adenauer-Straße in Erlensee sowie in Höhe eines Hofes auf der Landesstraße 3193 Gemarkung Langenselbold wurden Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Zunächst wurde in Erlensee in einer 30er-Zone unmittelbar in der Nähe eines Kindergartens kontrolliert. Solche Kontrollen dienen dazu, vor allem dort das Geschwindigkeitsniveau zu reduzieren, wo Fußgänger und Radfahrer in besonderem Maße anzutreffen und gefährdet sind. Bei 28 angemessenen Fahrzeugen fuhren fünf zu schnell. Während der Kontrolle überquerten mehrere Kindergartengruppen die Straße. Hierbei kam die polizeiliche Präsenz durchweg positiv bei den Erzieherinnen und Erziehern an. Auch die Kinder freuten sich sehr über den Polizeieinsatz. Anschließend kontrollierten die Ordnungshüter außerhalb geschlossener Ortschaften in Höhe des Bruderdiebacherhofs. Hier wurden 68 Fahrzeuge angemessen, davon waren 26 zu schnell unterwegs. Ferner wurden einige Gurtverstöße geahndet und ein Autofahrer muss zudem Mängel an seinem Fahrzeug beseitigen lassen. Der Tagesschnellste wurde, statt den erlaubten 60 Stundenkilometer, mit 89 Stundenkilometer gemessen. Der Leiter der Polizeistation Hanau II, Frank Geist, sagte dazu: „Wir sehen anhand der Zahlen, dass nach wie vor etliche Fahrzeuge zu schnell unterwegs sind. Verkehrssicherheit ist ein wichtiges Thema, insofern werden wir auch weiterhin ein Augenmerk darauf haben und zukünftig weitere Kontrollen durchführen“.

Mountainbiker bei Unfall verletzt – Freigericht/Bernbach

(aa) Ein junger Fahrradfahrer wurde am Dienstagmorgen bei einem Unfall auf der Landesstraße 3269 schwer verletzt. Kurz vor 7.30 Uhr befuhr der 14-Jährige den Radweg in Richtung Bernbach und wollte die L 3269 überqueren. Dabei wurde er von dem in gleicher Richtung fahrenden VW Transporter einer 58-Jährigen aus Brachttal erfasst. Der Jugendliche aus Hasselroth stürzte und erlitt Prellungen sowie Schürfwunden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Frankfurt geflogen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer der Polizeistation Gelnhausen (06051 827-0) zu melden.

Unfallflucht: Wer fuhr das piniengrüne Auto mit beschädigtem Außenspiegel? – Wächtersbach/Aufenau

(jm) Nach einer Unfallflucht am Dienstag in der Marienstraße/Kreuzung Frankfurter Straße/Leipziger Straße bittet die Polizei um Hinweise zum Fahrer oder Fahrerin (Person hatte graue Haare) eines piniengrünen Fahrzeuges. Gegen 14.15 Uhr stand das grüne Fahrzeug an der Kreuzung Frankfurter Straße/Leipziger Straße und wollte geradeaus in die Martin-Luther-Straße fahren. Augenscheinlich rollte das Fahrzeug zurück und stieß offenbar trotz Hupens auf den nachfolgenden Mazda einer 25-Jährigen. Anschließend fuhr das grüne Auto, an dem MKK-Kennzeichen angebracht waren, über die Kreuzung in die Martin-Luther-Straße, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 500 Euro zu kümmern. Auffällig war, dass das Spiegelglas des linken Außenspiegels wohl vorab schon „spinnennetz-förmig“ gerissen war. Die Polizei Gelnhausen bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06051 827-0.