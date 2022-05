Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Limburg a. d. Lahn, des Polizeipräsidiums Westhessen und des Hessischen Landeskriminalamts (HLKA)

Geldautomatensprengung gescheitert – Haftbefehle gegen zwei Tatverdächtige erlassen

Am frühen Dienstagmorgen kam es zu einer versuchten Geldautomatensprengung in Beselich-Obertiefenbach. Zwei 17- und 18 Jahre alte Tatverdächtige sollen mittels Einleiten eines Gasgemisches vergeblich versucht haben, den Automaten zum Bersten zu bringen, um sich an dessen Bargeld zu bedienen. Der Geldautomat fing Feuer. Ein aufmerksamer Zeuge, der den Brand bemerkte, informierte die Polizei. Den sofort eintreffenden Einsatzkräften der Polizei Limburg gelang sodann die Festnahme des 17-Jährigen, nachdem dieser zunächst mit einem Fahrzeug vom Tatort geflüchtet war und dieses nach einem Unfall in einem nahegelegenen Feld zurücklassen musste. Eine eingeleitete Fahndung führte unmittelbar danach zur Ergreifung des zweiten Tatverdächtigen, der noch am Dienstagmorgen von Spezialkräften unter Einsatzführung des HLKA in seiner Wohnung festgenommen werden konnte. Die Staatsanwaltschaft Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen in enger Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Limburg und dem HLKA, das für diese Fälle die BAO effectus eingerichtet hat. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Limburg wurden die beiden jungen Männer am heutigen Tag der Haftrichterin des Amtsgerichts Limburg vorgeführt, die für beide Untersuchungshaft anordnete.

Verletzte bei Unfall in Langendernbach, Dornburg-Langendernbach, Ostring, Dienstag, 17.05.2022, 20:10 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall in Langendernbach wurde am Dienstagabend eine Frau leicht verletzt. Ein 58-Jähriger befuhr mit einem Mazda den Ostring in Richtung Hauser Weg. An der Kreuzung mit der Waldstraße übersah er offensichtlich eine 55-Jährige in einem Dacia, die von der B 54 her kam. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Dacia. Hierbei wurde die 55-Jährige leicht verletzt. Eine Streife der Limburger Polizei nahm den Unfall auf, der Sachschaden wird auf 2.000 EUR geschätzt.

Betrunkener Mann verletzt sich bei Verkehrsunfall, Runkel, Landesstraße 3063, Dienstag, 17.05.2022, 23:50 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verunfallte bei Runkel ein betrunkener Autofahrer und verletzte sich dabei. Der 22-Jährige befuhr mit einem Opel die L 3063 von Runkel in Richtung Villmar. Hier kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Wall. Von dort wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn abgewiesen, wo es an der Schutzplanke zum Stehen kam. Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da der Fahrer deutlich nach Alkohol roch und ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,4 Promille anzeigte, wurde eine Blutprobe entnommen. Der Opel musste abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf 4.000 EUR geschätzt.