Auseinandersetzung zwischen Kontrolleuren und Businsassin,

Wiesbaden-Biebrich, Friedrich-Bergius-Straße, 17.05.2022, 17.40 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag kam es in einem Linienbus in Biebrich zu einer

Auseinandersetzung zwischen einer 25-jährigen Frau und vier Kontrolleuren. Die

25-Jährige wurde gegen 17.40 Uhr im Bereich „Alte Schmelze“ in der Buslinie 9

kontrolliert. Im Rahmen der Fahrausweiskontrolle habe sich die Frau nicht

ausweisen wollen, woraufhin es zu verbalen Streitigkeiten kam. Im weiteren

Verlauf habe die 25-Jährige die Kontrolleure beleidigt, mit ihren

zwischenzeitlich ausgezogenen Schuhen nach diesen geschlagen und einen der

Fahrausweisprüfer gebissen. Die hinzugezogene Polizeistreife leitete gegen die

Frau entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

Einbrecher am Werk,

Wiesbaden, 16.05.2022 bis 17.05.2022,

(pl)Zwischen Montag und Dienstag waren in Wiesbaden Einbrecher am Werk und

suchten einen Bürocontainer, ein Einfamilienhaus und die Büroräumlichkeiten

eines Cafés heim. Im Ferdinand-Knettenbrech-Weg in Biebrich begaben sich die

Täter zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen auf das Gelände eines

Entsorgungsunternehmens. Dort hebelten sie die Tür eines Bürocontainers auf,

durchsuchten diesen und ergriffen dann aber offensichtlich die Flucht, ohne

etwas entwendet zu haben. Der entstandene Sachschaden wird jedoch auf rund 1.000

Euro geschätzt. In der Nacht zum Dienstag drangen Unbekannte in Sonnenberg durch

ein gewaltsam geöffnetes Terrassenfenster in ein Einfamilienhaus im Salbeiweg

ein und erbeuteten diverse Schmuckstücke. Während des Einbruchs schlief die

Familie im 1. Obergeschoss des Hauses und bekam von der Tat nichts mit. In

derselben Nacht wurden gegen 03.45 Uhr in der Innenstadt die Büroräumlichkeiten

eines Cafés in der Langgasse von Einbrechern heimgesucht und Bargeld entwendet.

Hinweise zu den drei Taten nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Bei Kontrolle mutmaßlich gestohlenes Fahrrad sichergestellt,

Wiesbaden-Biebrich, Kasteler Straße, 18.05.2022, 04.20 Uhr,

(pl)Die Wiesbadener Polizei sucht derzeit die Besitzerin oder aber den Besitzer

eines mutmaßlich gestohlenen Fahrrades, welches in der Nacht zum Mittwoch bei

der Kontrolle eines 29-jährigen Mannes in Biebrich sichergestellt worden ist.

Eine Polizeistreife unterzog den fahrradfahrenden Mann gegen 04.20 Uhr im

Bereich in der Kasteler Straße einer Kontrolle. Im Verlauf der Kontrolle des

alkoholisierten Mannes kam der Verdacht auf, dass er das von ihm mitgeführte

Fahrrad kurz vorher in der Nähe des Kontrollortes entwendet hat. Das mutmaßlich

gestohlene Fahrrad, ein Damenrad der Marke „Zündapp“, Modell „City’n Red 3.0“

wurde daraufhin sichergestellt und der 29-Jährige zwecks weiterer Maßnahmen mit

auf die Dienststelle genommen. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab

einen Wert von knapp 1,2 Promille. Da bei den bisherigen Ermittlungen die

Herkunft des sichergestellten Fahrrades nicht geklärt werden konnte, bittet die

Wiesbadener Polizei die Eigentümerin oder aber den Eigentümer des Fahrrades,

sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 zu melden.

Brand zweier Großraummülltonnen,

Wiesbaden-Bierstadt, Leipziger Straße, 18.05.2022, 00.55 Uhr,

(pl)In der Leipziger Straße brannten in der Nacht zum Mittwoch zwei

Großraummülltonnen. Das Feuer wurde gegen 00.55 Uhr festgestellt und von der

Feuerwehr gelöscht. Beide Tonnen wurden durch den Brand beschädigt und der

Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat

die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen, sich

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Farbschmierereien im Umfeld einer Schule, Wiesbaden, Oranienstraße,

Festgestellt: 17.05.2022, 07.20 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Oranienstraße die Außenfassaden einer Schule

und eines angrenzenden Mehrfamilienhauses mit Graffiti besprüht. Der durch die

Farbschmierereien angerichtete Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Die Sprühereien wurden am Dienstagmorgen festgestellt. Hinweise nimmt das 1.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Wand mit Graffiti besprüht,

Mainz-Amöneburg, Dyckerhoffstraße, Wiesbadener Landstraße, Festgestellt:

18.05.2022, 07.50 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch wurde in Amöneburg eine Wand mit einem schwarzen

Schriftzug besprüht. Die Schmiererei wurde gegen 07.50 Uhr an der Ecke

Wiesbadener Landstraße / Dyckerhoffstraße festgestellt. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Verkehrskontrolle,

Wiesbaden, Moritzstraße, 17.05.2022, 09.30 Uhr bis 12.30 Uhr,

(pl)Am Dienstagvormittag führte der regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener

Polizei auf der Moritzstraße eine Verkehrskontrolle durch. Die Polizeikräfte

kontrollierten zwischen 09.30 Uhr und 12.30 Uhr in Fahrtrichtung Rheinstraße und

setzten das Hauptaugenmerk auf Handy- sowie Gurtverstöße. Insgesamt wurden 24

Fahrzeuge sowie 30 Personen kontrolliert. In fünf Fällen nutzten die Personen am

Steuer ihr Mobiltelefon und 11-mal hatten Insassen ihren Gurt nicht angelegt.

Zudem war eine am Steuer sitzende Person ohne erforderliche Fahrerlaubnis

unterwegs.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Betrüger mit mehreren Maschen unterwegs,

Rheingau-Taunus-Kreis, Dienstag, 17.05.2022,

(fh)Erneut kam es am gestrigen Tage im Zuständigkeitsgebiet der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus zu mehreren Betrugsversuchen und teils vollendeten Taten.

Unbekannte Täter nutzten in mehreren Kontaktaufnahmen zu Bürgerinnen und Bürgern

diverse Betrugsmaschen. Eine Frau aus Walluf beispielsweise überwies Unbekannten

einen vierstelligen Geldbetrag, nachdem diese sich zuvor über einen

Messengerdienst mit einer unbekannten Nummer als deren Sohn ausgegeben hatten.

Einen Idsteiner dagegen erhielt einen ganz anderen Anruf. Er wurde von einem

angeblichen Mitarbeiter der Firma „Microsoft“ kontaktiert. Dieser übernahm über

eine trickreiche und gezielte Gesprächsführung die Kontrolle über den Computer

des Idsteiners und tätigte über dessen Konto eine Bestellung. Glücklicherweise

konnte der Senior die Transaktion stoppen, sodass ihm kein finanzieller Schaden

entstand. Auch Schockanrufe machten sich Unbekannten zu Nutze. Bei dieser Masche

versuchen die Täter die Angerufenen mit üblen und perfiden Szenarien zu

„schocken“ und sie so zu übereilten Gelüberweisungen zu bringen. So kann

beispielsweise ein naher Angehöriger dringend Geld für eine Kaution nach einem

schweren Verkehrsunfall benötigen. Auch kann sich ein vermeintlicher Arzt

melden, der für einen Verwandten ein ganz spezielles und teures Medikament

benötigt. Im Glauben den Angehörigen zu helfen, überweisen die Geschädigten dann

die Beträge. Im Rheingau-Taunus-Kreis kam es gestern zu solchen Anrufen, bei

denen die Angerufenen vorbildlich reagierten und auflegten.

Diese Fälle zeigen erneut, wie wichtig es ist, die Masche publik zu machen.

Lassen Sie sich am Telefon oder am Handy nicht unter Druck setzen. Geben Sie

Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf. In keinem Fall

sollten Sie sich zu übereilten Geldübergaben überreden lassen. In den meisten

Fällen wird eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden

oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Geben Sie diese Hinweise an ältere

Menschen, an Ihre Eltern und Großeltern weiter. Je mehr Menschen über die

Maschen aufgeklärt werden, umso schwieriger haben es die Täter!

E-Scooter vor Freibad gestohlen, Rüdesheim am Rhein, Kastanienallee,

Dienstag, 17.05.2022, 17:15 Uhr bis 18:50 Uhr

(fh)Am frühen Dienstagabend wurde ein E-Scooter von einem Schwimmbadparkplatz in

Rüdesheim gestohlen. Gegen 17:15 Uhr stellte der Nutzer des

Elektrokleinstfahrzeuges der Marke „Segway“ sein Gefährt auf dem Parkplatz des

Freibades in der Kastanienallee ab und begab sich anschließend ins kühle Nass.

Als er gegen 18:50 Uhr zum Parkplatz zurückkehrte, fehlte von seinem schwarzen

Roller jede Spur. Der Wert des Zweirads wird auf rund 750 Euro beziffert.

Die Polizeistation Rüdesheim nimmt unter der Telefonnummer (06722) 9112-0

Hinweise zum Diebstahl entgegen.

Einrichtungsgegenstände brennen, Lorch, Gewerbepark Wispertal, Mittwoch,

18.05.2022, 01:30 Uhr / 05:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch wurden in einer Asylbewerberunterkunft in Lorch zu

zwei unterschiedlichen Zeitpunkten kleine Feuer gemeldet. Gleich zwei Mal

mussten Feuerwehr und Polizei zu der Unterkunft im Gewerbepark Wispertal

anrücken. Sowohl um 01:30 Uhr, als auch um 05:00 Uhr brannten in den dortigen

Gemeinschaftsräumen Einrichtungsgegenstände und Unrat. Bei den beiden kleinen

Feuern entstand geringfügiger Sachschaden, zu einem Gebäudeschaden kam es nicht.

Der herbeigeeilten Feuerwehr gelang es in beiden Fällen die kleinen Brände

umgehend zu löschen. Derzeit kann ein absichtliches Entzünden der Gegenstände

nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die

Ermittlungen aufgenommen.

Scheibe mit Stein eingeworfen, Hohenstein, Holzhausen über Aar, Vor Hahn,

Dienstag, 17.05.2022, 10:30 Uhr bis 12:45 Uhr

(fh)Am Dienstagvormittag haben Unbekannte in Holzhausen über Aar einen geparkten

Mitsubishi beschädigt. Der rote Pickup stand zwischen 10:30 Uhr und 12:45 Uhr in

der Straße „Vor Hahn“ in Holzhausen über Aar am Fahrbahnrand geparkt. Der oder

die Täter warfen mit einem Stein die Heckscheibe des Pkw ein, verursachten einen

Sachschaden von rund 500 Euro und flüchteten daraufhin unbemerkt.

Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Schwalbach entgegen.