Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 18.05.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Aggressive Person greift am Bahnhof Polizisten an

Bad Dürkheim (ots) – Am 17.05.2022 gegen 15:10 Uhr wurde der Polizei durch Zeugen mitgeteilt, dass eine männliche Person mit einer Stange in der Hand, am Bahnhof in Bad Dürkheim, Kinder und Passanten aggressiv anschreien würde. Das Gelände des dortigen Kioskes würde er trotz Aufforderung der Verantwortlichen nicht verlassen, obwohl er dort bereits in der Vergangenheit ein Hausverbot erteilt bekommen hatte. Vor Ort wollten die Polizeibeamten die Person einer Personenkontrolle unterziehen. Unvermittelt griff er in Richtung des Halses eines Polizeibeamten. Er verhielt sich hochaggressiv und fing an unkontrolliert um sich zu schlagen und zu treten. Dabei beleidigte die eingesetzten Beamten fortlaufend und lautstark mit übelsten Schimpfworten. Weiterhin bedrohte er die Beamten und deren Familien. Er konnte schließlich zu Boden gebracht und Handfesseln angelegt werden. Da er weiterhin massive Gegenwehr leistete, mussten ihm weiterhin Fußfesseln angelegt werden. Er musste in eine Psychiatrische Fachklinik eingeliefert werden. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt. Die Situation wurde durch eine Vielzahl von Passanten wahrgenommen. Bei der Durchsuchung der Person konnten Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 38-Jährigen wird nun wegen Bedrohung, Beleidigung, Hausfriedensbruch, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Leistadt: Waldbrand

Leistadt (ots) – Am 17.05.2022 gegen 14:00 Uhr wurde ein Brand im Wald zwischen Leistadt und Weisenheim am Berg gemeldet. Der Brandort lag auf einer Anhöhe Forstberg / Mönchsberg. Es handelte es sich um eine Fläche von ca. 60 x 100 Meter, welche ca. 40 Meter vom Weg entfernt im Wald lag. Der Brand wurde durch die freiwillige Feuerwehr gelöscht. Der Geschädigte Eigentümer konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Wie der Brand ausgelöst wurde, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Ellerstadt: Straßenlaterne beschädigt und geflüchtet

Ellerstadt (ots) – Am 17.05.2022 gegen 10:30 Uhr wurde durch Zeugen festgestellt, das in der Speyerer Straße in Ellerstadt ein Straßenlaterne beschädigt wurde. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Rangieren die Laterne und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200EUR. Der Unfallzeitraum kann nicht näher eingegrenzt werden. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bockenheim: Auffahrunfall

Bockenheim (ots) – Abstandsunterschreitung führte zu einem Verkehrsunfall am gestrigen Dienstag, 17.05.22, gegen 09:50 Uhr. Als eine 47 Jahre alte Autofahrerin von der Weinstraße auf ein Grundstück abbiegen wollte und deshalb ihre Geschwindigkeit reduzierte, fuhr eine ihr nachfolgende 26 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Grünstadt: Unklarer Unfallhergang

Grünstadt (ots) – Auf dem Parkplatz des Leininger Center stießen am gestrigen Dienstag, 17.05.22, gegen 10 Uhr ein Pkw der Marke Ford, der von einer 62 Jahre alten Frau gelenkt wurde und ein Pkw, Mercedes Benz, den ein 77 Jahre alter Mann fuhr seitlich zusammen. Die Unfallbeteiligten werfen sich gegenseitig vor, den Unfall verursacht zu haben. Der Zusammenstoß, bei dem Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro entstand, ereignete sich im Bereich der Ausfahrt zur Kirchheimer Straße. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt zu melden.

Grünstadt: Vorfahrt missachtet

Grünstadt (ots) – Am 17.05.2022 gegen 16 Uhr wollte eine 61 Jahre alte Autofahrerin von der Sausenheimer Straße nach rechts in die Kirchheimer Straße einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 28-jährigen, die von links herannahte. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):