B 39: Vollsperrung zwischen Lambrecht und Neidenfels vom 19. bis 22. Mai 2022

Lambrecht / Neidenfels – Wie bereits Anfang April veröffentlicht, beginnt die Vollsperrung der Fahrbahn der B 39 zwischen Lambrecht und Neidenfels am 19. Mai um 15 Uhr und endet am 22. Mai 2022 um 22 Uhr.

In diesem Zeitraum ist der Radweg durchgängig für Fußgänger und Radfahrer nutzbar.

Ursprünglich war vorgesehen, die Arbeiten in der Woche nach Ostern durchzuführen. Die Vollsperrung musste jedoch wegen der Sperrung der parallel verlaufenden Bahnlinie verschoben werden.

Der Verkehr wird großräumig über Bad Dürkheim und Johanniskreuz umgeleitet.

Am kommenden Freitag, 20.05.2022, findet das Relegationsspiel des 1. FCK in Kaiserslautern statt. Aus diesem Grund muss mit noch wesentlich mehr Verkehr im Bereich der Umleitungsstrecke gerechnet werden. Der LBM Speyer bittet die Verkehrsteilnehmer, an diesem Tag vorrangig die Bahn zu nutzen oder möglichst über die Autobahnen A65 Neustadt / A 61 Richtung Koblenz und A 6 Richtung Kaiserslautern bzw. über die B10 und B 48 nach Kaiserslautern auszuweichen.

Nach der Vollsperrung werden ab Montag, 23.05.2022, die Restarbeiten der B 39 unter halbseitiger Sperrung der Fahrbahn mittels Ampelregelung abgeschlossen. Diese werden voraussichtlich zwei Wochen andauern.

Die Baukosten der gesamten Straßenbaumaßnahme belaufen sich insgesamt auf rund 2,2 Millionen Euro.

Der Landesbetrieb Mobilität Speyer bedankt sich bei allen Verkehrsteilnehmern und Anliegern für das aufgebrachte Verständnis aufgrund etwaiger Verkehrsbehinderungen.

Alle Informationen rund um die Sperrungen können auch dem Mobilitätsatlas unter www.verkehr.rlp.de entnommen werden.