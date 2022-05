Nach Scheiben klirren in der Nacht – Zeuge ruft die Polizei

Kassel-Mitte (ots) – Durch Scheiben klirren wurde ein Anwohner des Grünen Wegs in Kassel in der Nacht z Mittwoch 18.05.2022 auf einen Auto-Aufbruch aufmerksam. Da er anschließend zwei Männer beobachtet, die sich an einem geparkten Skoda aufhielten, rief der Zeuge um 04:50 Uhr über den Notruf 110 die Polizei.

Das sofortige Entsenden von Streifen des Reviers Mitte führte zur Festnahme der beiden Tatverdächtigen, noch bevor diese mit Fahrrädern vom Tatort im Grünen Weg, Ecke Reuterstraße, flüchten konnten. Bei den 35 und 48 Jahre alten Männern fanden die Beamten neben Einbruchswerkzeug auch eine Bohrmaschine, die beide offenbar aus dem Skoda gestohlen hatten.

Für die Tatverdächtigen, die für die Polizei keine Unbekannten sind, bedeutete die Festnahme auf frischer Tat eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Die Ermittlungen gegen beide dauern an.

E-Scooter-Fahrer kurz nach erster Festnahme gleich noch mal erwischt

Kassel-Mitte (ots) – Beim Start ihrer Streifenfahrt am Polizeipräsidium wurde eine Streife des Polizeireviers Mitte am Dienstagabend 17.05.2022 auf einen E-Scooter-Fahrer aufmerksam, der die Joseph-Beuys-Straße in Richtung Reuterstraße fuhr. Die Beamten entschlossen sich, den jungen Mann auf dem Elektroroller hinsichtlich seiner Fahrtauglichkeit zu überprüfen und stoppten ihn gegen 21:30 Uhr unweit des Polizeigebäudes.

Wie sie dabei bemerkten, zeigte der Fahrer Auffälligkeiten, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten. Ein Drogenvortest schlug schließlich auch auf Amphetamin und Cannabis in seinem Urin an, weshalb der 21-Jährige aus Kassel die Streife zur Blutentnahme mit aufs Revier begleiten musste. Dort leiteten die Beamten ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittel und Fahren unter Drogeneinfluss gegen ihn ein. Anschließend entließen ihn sie wieder von der Dienststelle, damit er seinen nur kurzen Heimweg antreten konnte.

Nur wenige Augenblicke später staunte eine andere Streife des Reviers Mitte allerdings nicht schlecht, als sie genau den jungen Mann, der eben noch wegen des Verdachts des Fahren unter Drogeneinfluss bei ihren Kollegen auf der Wache gesessen hatte, auf seinem E-Scooter fahrend in der Schillerstraße entdeckten.

Wie die Beamten berichten, soll der erneut Ertappte noch versucht haben, schnell abzusteigen und ein Schieben vorzutäuschen. Nichtsdestotrotz leiteten die Polizisten ein zweites Strafverfahren gegen den 21-Jährigen ein. Darüber hinaus stellten sie dieses Mal auch seinen E-Scooter sicher, um weiteres fahren zu verhindern.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen