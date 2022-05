Polizei Eschwege

Mit Bus von B 27 abgekommen – Keine Fahrgäste im Bus

(ots) – Ein 53-Jähriger aus Eschwege befuhr heute Morgen, um 08:12 Uhr, mit seinem Omnibus (ohne Fahrgäste) die B 27 aus Richtung Oetmannshausen kommend in Richtung Bad Sooden-Allendorf. Aufgrund plötzlicher gesundheitlicher Beeinträchtigung verlor der Fahrer die Kontrolle über den Bus und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überfuhr der Bus einen Leitpfosten, durchfuhr den dortigen Graben und kam nach ca. 70 Metern in einem Rapsfeld zum Stehen.

Der Fahrer wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und wurde zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Werra-Meißner gebracht. Am Bus entstand hoher Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Busses kam es zu geringfügigen Beeinträchtigungen für den Verkehr.

Fehler beim Überholen

Um 08:45 Uhr befuhr gestern Morgen ein 41-Jähriger aus Bruchsal mit einem Lkw und ein 65-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit einem Pkw die B 27 von Eschwege kommend in Richtung Bad Sooden-Allendorf. Auf Höhe der Ortschaft Kleinvach beabsichtigte der Pkw-Fahrer den Lkw auf der zweiten Fahrspur zu überholen.

Da aber auch der Lkw-Fahrer ebenfalls das vorausfahrende Fahrzeug überholen wollte, kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem überholenden Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Unfall beim Ausparken

Um 13:20 Uhr beschädigte gestern Mittag ein 24-Jähriger aus Witzenhausen beim Ausparken im “Südring” in Eschwege einen geparkten Pkw Ford im Bereich der vorderen Stoßstange. Dessen Fahrerin, eine 67-Jährige aus Eschwege, saß im Auto und betätigte noch die Hupe, was aber am Ende nichts mehr genützt hat. Sachschaden: ca. 1200 EUR.

Diebstahl von Bargeld

100 Euro Bargeld wurden in der gestrigen Mittagszeit aus zwei Geldbörsen einer Pflegeschule in der Goethestraße in Eschwege entwendet. Die Geldbörsen wurden aus einem Schulungsraum gestohlen, wobei ein Tatverdächtiger noch gesehen wurde.

Dieser soll ca. 170 cm groß und ca. 50 Jahre alt sein. Er ist von dunkler Hautfarbe und war bekleidet mit einem hellen Shirt und einer kurzen Hose. Er trug eine helle Kappe und hatte eine dunkle Bauchtasche über der Schulter getragen. Hinweise: 05651/9250.

Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Um 19:27 Uhr wurde gestern Abend ein 39-Jähriger aus Heilbad Heiligenstadt in Eschwege mit seinem Pkw durch eine Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss das Auto fuhr. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 0.8 Promille.

Im weiteren Verlauf der Verkehrskontrolle ergab sich zusätzlich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, so dass die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Polizei Sontra

Diebstahl von Diesel – Container aufgebrochen

Unbekannte Täter brachen auf dem Gelände eines Steinbruchs in der Gemarkung von Nesselröden in der vergangenen Nacht das Schloss der Zugangsschranke auf und begaben sich zu den dortigen Baufahrzeugen. Dort wurden aus drei Radladern Dieselkraftstoff abgezapft und zwei Baucontainer aufgebrochen.

Die Schadenshöhe wird auf ca. 2.500 EUR geschätzt; ob etwas aus den Containern gestohlen wurde, war bei Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Durch Zeugen wurde gegen 05:30 Uhr noch gesehen, wie ein älteres Fahrzeug mit polnischen Kennzeichen von dem Gelände weggefahren ist. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Unfall mit Sattelzug

Um 07:50 Uhr befuhr gestern Morgen ein 38-Jähriger aus Polen mit einem Sattelzug die Straße “Am Stieg” in Witzenhausen. Im Einmündungsbereich zur Walburger Straße (B 451) beabsichtigte er nach rechts in Richtung Stadtmitte abzubiegen.

Aufgrund der Länge des Sattelzuges (16,50 Meter) holte der Fahrer entsprechend weit nach links aus, was die nachfolgende 30-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Ringgau falsch deutete und ihrerseits annahm, dass der Sattelzug nach links abbiegen wollte. Daraufhin fuhr sie rechts vorbei, was dann zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge führte. Sachschaden: ca. 3.000 EUR.

Betrugsfälle mit verschiedenen Maschen

Eschwege (ots) Falscher Bankmitarbeiter u. falscher Polizeibeamter versuchen Seniorin auszutricksen- Am Dienstagnachmittag 17.05.2022 haben Telefonbetrüger zu einer 85-jährigen Frau aus Eschwege Kontakt aufgenommen. Gegen 16.00 Uhr meldete sich ein Mann, der sich als Mitarbeiter der Sparkasse ausgab.

Man habe festgestellt, dass ungewöhnliche Hohe Überweisungen von ihrem Konto getätigt worden seien und dass sie nun dafür sorgen möge, dass der Restbetrag zur Sicherheit von ihrem Konto abgehoben wird. Dies alles solle vertraulich geschehen.

Kurz darauf kontaktierten erneut Betrüger die Dame. Hier gab sich ein Mann als Polizeibeamter aus, spann die Geschichte offenbar weiter und gab der Frau auf, den Geldbetrag abzuheben und im Anschluss ihm zu übergeben. Die Seniorin notierte sich daraufhin die Telefonnummer und hob 5.000 Euro bei ihrer Bank ab.

Als die Frau bei der von ihr notierten Telefonnummer zurückrief, kamen ihr allerdings Zweifel, so dass sie ihre Tochter kontaktierte. Durch diese Kontaktaufnahme konnte letztlich der Betrug aufgedeckt und dadurch Schlimmeres verhindert werden.

Tipps:

Behauptungen wie: “Jemand hat Zugriff auf Ihr Konto oder das Geld sei bei der Bank nicht mehr sicher, es muss zuhause aufbewahrt oder in ein Schließfach gelegt werden oder Überweisungen müssen gesperrt werden”, stimmen nicht!

Ebenso wird niemals seitens der Bank oder der Polizei die Herausgabe von Bargeld oder von Wertgegenständen “zur Sicherung” verlangt.

Lassen Sie sich nicht zeitlich unter Druck setzen (…sonst ist das Geld verloren…, o.ä.)

Vergewissern Sie sich im Zweifel bei Ihrer Bank, der Polizei o.ä. ob ein Anruf tatsächlich von dort kommt. Wählen Sie bei einem Rückruf nur die Ihnen bekannte Telefonnummer ihrer Bank bzw. der für sie zuständigen Polizei (keine Wahlwiederholung!!).

Sprechen Sie mit Familienangehörigen oder anderen Vertrauenspersonen über solche ungewöhnlichen Situationen und holen Sie sich Rat.

Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei und melden Sie solche Vorfälle bei Ihrer Bank.

Mitarbeiterin von Discounter übermittelt Gutschein-Codes im Wert von 1500 Euro an Betrüger

Ein weiterer Betrugsfall ereignete sich gestern Abend in Hessisch Lichtenau. Hier wurde eine 21-jährige Mitarbeiterin eines Discounters von Betrügern angerufen. Diese gaben sich ihr gegenüber glaubhaft als Vorgesetzte aus und konnten die junge Frau letztlich dazu bringen, die Barcodes von mehreren Google-Playstore-Karten freizuschalten und zu übermitteln. Angeblich sei dies zu Überprüfungszwecken notwendig, anschließend würden die Karten storniert werden.

Das Ganze stellte sich als Betrug heraus, die Frau übermittelte somit ein Kartenguthaben von insgesamt 1.500 Euro an die unbekannten Betrüger.

Tipps:

Übermitteln/übergeben Sie keine Gewinncodes z.B. für Gutscheinkarten, Steamkarten, Prepaidkarten an unbekannte Personen.

Vergewissern Sie sich bei Anrufen von Vorgesetzten, Mitarbeitern u.ä. dass der Anruf tatsächlich von dort kommt. Legen Sie auf und rufen dann bei den Personen unter der Ihnen bekannten Rufnummer an.

Ziehen Sie im Zweifel eine Person ihres Vertrauens zu Rate.

Versuchter Betrug per “WhatsApp”

Ebenfalls am späteren Dienstagnachmittag spielte sich ein versuchter Betrug mittels des Messenger Dienstes “WhatsApp” ab. Eine 67-jährige Frau aus Waldkappel erhielt über den Dienst eine Nachricht, wonach sich die unbekannten Absender als “vermeintliche Tochter” ausgaben. Es folgte der Hinweis, dass das alte Handy kaputt sei und die “Tochter” daher eine neue Handynummer verwende.

Im weiteren Chatverlauf wurde die 67-Jährige gebeten, zwei offene Rechnungen im Gesamtwert von 2.150 Euro zu begleichen. Der Chatverlauf kam der Frau dann allerdings verdächtig vor, so dass sie Kontakt zu ihrer tatsächlichen Tochter aufnahm. So kam heraus, dass diese nicht die Absenderin war und die 67-Jährige einem Betrugsversuch aufgesessen war.

Tipps:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab

Fragen Sie bei den Ihnen bekannten Personen (Tochter/ Sohn) unter der alten bekannten Nummer nach

Seien Sie grundsätzlich misstrauisch gegenüber Geldforderungen egal, ob per Post, per E-Mail, Telefon oder Messenger-Dienste

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihrer Nachrichtendienste

Informieren Sie Ihre (älteren) Angehörigen über die Betrugsmasche

