Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 17.05.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Betrunken über die Verkehrsinsel – weitere Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 16.05.2022 gegen 18:10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 39 in Neustadt an der Weinstraße Höhe der Anschlussstelle Neustadt-Süd. Der 57-jährige Fahrer eines Renault befuhr die B 39 aus Richtung Geinsheim kommend in Fahrtrichtung Industriegebiet. Im Kreisverkehr der Anschlussstelle Neustadt-Süd verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Kraftfahrzeug und kollidierte mit den Haltestangen eines Verkehrszeichens. Anschließend kam der Fahrer auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Unfallursächlich dürfte der Konsum von Alkohol mit gleichzeitiger überhöhter Geschwindigkeit gewesen sein. Dem Fahrer wurde daher in hiesiger Polizeiinspektion eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. Sollte es weitere Verkehrsteilnehmer geben, welche durch den Fahrer gefährdet wurden, so mögen diese sich an die Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de wenden.

Neustadt: Verkehrskontrolle endet mit mehreren Anzeigen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Sonntag, 15.05.2022, um 23:00 Uhr, wurde ein 37-jähriger Neustadter in der Mußbacher Landstraße in 67433 Neustadt/W. mit seinem Fahrzeug mit ausländischer Zulassung durch Beamte einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren wurde bekannt, dass der 37-Jährige schon mehrere Jahre in Deutschland wohnhaft ist und daher sein Fahrzeug hätte ummelden müssen. Zu diesen Umständen kam hinzu, dass der Fahrzeugführer Auffälligkeiten vorwies, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Ein Vortest bestätigte den Verdacht der Beamten, da dieser Test positiv auf Amfetamin und Methamfetamin verlief. Der Neustadter musste sein Fahrzeug vor Ort stehen lassen und in der Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Der Fahrzeugschlüssel wurde einer Verwandten übergeben. Nun kommen auf den Mann mehrere Strafverfahren, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):