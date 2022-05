Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 17.05.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Beim Aussteigen PKW beschädigt

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 13.05.2022 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr wurde ein am Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim abgestellter BMW beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Austeigen aus dem Fahrzeug mit der Fahrzeugtür den 1er BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Einbruchsversuch in Wohnhaus

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum vom 14.05.2022, 13:00 Uhr bis 16.05.2022, 08:00 Uhr, kam es in der Bruchstraße in Bad Dürkheim zu einem Einbruchsversuch in ein dortiges Ladengeschäft. Vor Ort konnte festgestellt werden, das bislang unbekannte Täter mit einem nicht bekannten Gegenstand versucht hatten die Eingangstüre der Reinigung aufzuhebeln. Ins Gebäudeinnere konnten sie jedoch nicht gelangen. An der Eingangstür entstand ein Sachschaden von 2500 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Ellerstadt: Fahrt unter Alkoholeinwirkung

Ellerstadt (ots) – Am 16.05.2022 gegen 18:00 Uhr wurde in Ellerstadt ein vermutlich alkoholisierter Fahrzeugführer gemeldet. Der 56-Jährige Fahrer eines 7er BMW befuhr die L 527 und anschließend die L 526 in Schlangenlinien und touchierte dabei beinahe mehrfach die Leitplanken. Im Ortsgebiet Ellerstadt streifte er dann noch beinahe mehrere geparkte PKW. Ein Zeuge konnte sich das amtliche Kennzeichen merken und informierte umgehend die Polizei. Die Überprüfungen an der Halteranschrift verliefen negativ. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der geparkte BMW schließlich in einem Wohngebiet in Ellerstadt festgestellt werden. Die Motorhaube war entsprechend warm. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der 56-Jährige in einem dortigen Wohnhaus angetroffen werden. Während der Kontrolle des 56-Jährigen konnten die Polizeibeamten starken Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde abgelehnt. Er wollte keinerlei Angaben machen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Neuleiningen: Schwerer Verkehrsunfall

Neuleiningen (ots) – Schwere Verletzungen zog sich eine 17 Jahre alte Fahrerin eines Leichtkraftrades zu, als sie heute gegen 13:15 Uhr auf der L 453 bei Neuleiningen einen Auffahrunfall verursachte. Die 17-jährige befuhr die L 453 in einer Gruppe mit drei weiteren Kraftradfahrern von Neuleiningen kommend in Richtung Tiefenthal. Wegen eines Insekts, das ihr ins Auge flog, verlor sie die Kontrolle über das Kraftrad. Infolge dessen fuhr sie auf einen ihr vorausfahrenden Pkw auf, der von einer 47-jährigen gelenkt wurde. Nach dem Zusammenstoß wurde die 17-jährige nach rechts geschleudert und kam samt Maschine im rechten Straßengraben zum Liegen. Bei dem Verkehrsunfall wurde sie schwer verletzt und daher mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Lebensgefahr besteht nicht. Neben dem Rettungshubschrauber mit Notarzt war ein Rettungswagen im Einsatz. Außerdem die Freiwillige Feuerwehr mit vier Fahrzeugen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 453 bis 14:15 Uhr gesperrt. Die Sachschadenshöhe wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Grünstadt: Zu schnell unterwegs – eigenes Auto beschädigt

Grünstadt (ots) – Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am gestrigen Montag, 16.05.2022, gegen 10:35 in Grünstadt in der Straße Am Schmittengraben ereignete. Ein 71 Jahre alter Fahrer eines Pkw befuhr die Straße Am Schmittengraben in Richtung Schlachthofstraße. Hierbei überfuhr er eine mit Bordsteinen umrandetes Pflanzbeet, welches der Verkehrsberuhigung dient. Der entstandene Sachschaden an Pkw und Beet wird mit ca. 2550 Euro angegeben.

Grünstadt: Personenkontrolle bringt Betäubungsmittel zum Vorschein

Grünstadt (ots) – Am 16.05.2022 gegen 18:45 Uhr wurde in der Kirchheimer Straße eine 34 Jahre alte Frau kontrolliert, bei der eine geringe Menge Amfetamin aufgefunden und sichergestellt wurde. Außerdem führte die Frau ein hochwertiges Mountainbike mit, für welches sie keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Weil aufgrund der unlesbar gemachten Rahmennummer und der widersprüchlichen Angaben der Frau hierzu die Vermutung nahelag, dass das Fahrrad gestohlen sein könnte, wurde dieses präventiv sichergestellt. Die Ermittlungen bzgl. der Eigentumsverhältnisse dauern an.

Grünstadt: Spiegel streifen sich – Unfallflucht

Grünstadt Asselheim (ots) – Am gestrigen Montag, 16.05.22, kam es auf der L 395 zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich einer der Beteiligten unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Ein 19 Jahre alter Pkw-Fahrer befuhr gegen 09:40 Uhr die Strecke durchs Eistal von Grünstadt kommend in Richtung Mertesheim. Etwa in Höhe des Wasserwerks sei ihm ein schwarzer Kleinwagen auf seiner Spur entgegengekommen. Trotz eines Ausweichversuchs des 19-Jährigen kam es zur Berührung beider Außenspiegel. Der Fahrer des schwarzen Kleinwagens entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt entgegen. An dem Pkw des 19-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Tiefenthal: Sachbeschädigung durch Graffiti

Tiefenthal (ots) – Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand durch das Besprühen einer Trafostation am Weedplatz. Der Schaden wurde in dem Zeitraum 12.05.2022 bis 16.05.2022 durch unbekannte Täterschaft verursacht. Hinweise auf den/die Täter nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt entgegen.

Haßloch: Traktor missachtet rechts vor links

