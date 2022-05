Nach Unfall flüchtig

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 16.05.2022 ereignete sich gegen 15:15 Uhr ein Verkehrsunfall in der Brunckstraße. Eine 41-jährige Autofahrerin fuhr hier auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Oppau, als ein anderes Auto vor ihr in Höhe des BASF Tors 3 von der linken Spur ohne zu blinken auf die rechte Spur wechselte.

Die 41-Jährige hupte noch und bremste stark, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem anderen Auto nicht verhindern. Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete in Richtung B9. Verletzt wurde niemand, am Fahrzeug der 41-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Versuchter Einbruch in Kindergarten

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten zwischen dem 13.05.2022 und dem 16.05.2022 in einen Kindergarten in der Pettenkoferstraße in Ludwigshafen einzubrechen. An einer Tür und einem Fenster konnten Beschädigungen festgestellt werden. Die unbekannten Täter gelangten jedoch nicht in das Gebäude und demnach wurde nichts entwendet. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Wer hat im angegebenen Zeitraum Personen oder Fahrzeuge an der Kindertagesstätte beobachtet oder kann Hinweise zur Tat geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Auffahrunfall in der Rohrlachstraße

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 16.05.2022, fuhr ein 30-Jähriger gegen 14:50 Uhr die Rohrlachstraße in Richtung Valentin-Bauer-Straße und musste an einer roten Ampel anhalten. Ein hinter ihm fahrender 21-jähriger Autofahrer sah dies zu spät und fuhr dem 30-Jährigen auf. An dessen Fahrzeug entstand Sachschaden, seine Beifahrerin wurde leicht verletzt.

Einbrecher gefasst

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Montag 16.05.2022 auf Dienstag 17.05.2022 drang ein 25-jähriger Täter in eine Gaststätte in der Raschigstraße in Ludwigshafen ein, um Geldkassetten aus den dort stehenden Spielautomaten zu stehlen. Bei dem Versuch sich mit der Beute zu entfernen, konnte er jedoch durch eine alarmierte Polizeistreife erblickt und nach kurzer Verfolgung vorläufig festgenommen werden.

Den 25-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen einem besonders schweren Falle des Diebstahles. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Kindertagesstätte

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen im Zeitraum vom 13.05.2022 bis zum 16.05.2022 in eine Kindertagesstätte in der Ludwig-Bertram-Straße in Ludwigshafen ein. Aus der Tagesstätte entwendeten die Unbekannten Laptops und Computer im Wert von 1.500 EUR.

Wer hat im Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge an der Kindertagesstätte beobachtet oder kann Hinweise zur Tat geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Betrug per WhatsApp

Ludwigshafen (ots) – Eine 60-jährige Ludwigshafenerin erhielt über den Messenger-Dienst WhatsApp Nachrichten von einer ihr unbekannten Nummer, hinter welcher angeblich ihr ältester Sohn steckte. Im Verlauf des Gesprächs forderte dieser 1.880 EUR.

Die 60-Jährige schöpfte Verdacht, dass hier etwas nicht stimmen konnte und kontaktierte ihren Sohn über seine alte Nummer. Dieser bestätigte, dass er weder eine neue Nummer habe, noch Geld gefordert habe. Durch das richtige Verhalten der 60-Jährigen entstand kein Schaden.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.