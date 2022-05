“WhatsApp-Nutzer” sollten vorsichtig sein

Edenkoben (ots) – Eine 64-jährige Frau bekam in den zurückliegenden Tagen eine WhatsApp-Nachricht, in der sie mit “Mama” angeschrieben wurde. Der Unbekannte suggerierte im weiteren Chatverlauf, dass er das Kind der Geschädigten sei und er sich mit einer neuen Handynummer melden würde. Weil zwei große Rechnungen zu bezahlen seien, bat er um Überweisung von Bargeld. Die Frau bemerkte umgehend den Betrugsversuch und erstatte Strafanzeige.

Die Polizei warnt: Die Betrugsversuche ähneln dem Telefon-Betrug sehr. Die potenzielle Opfer erhalten eine WhatsApp-Nachricht von einer unbekannten Nummer, in der eine finanziellen Notlage vorgetäuscht wird. Die Nachricht wird oftmals mit mehreren Emojis versehen, weshalb die Geschichte zunächst sehr glaubwürdig erscheint. Wer nach einem solchen Chatverlauf tatsächlich Geld an ein unbekanntes Konto überweist, kriegt keinen Cent wieder.

Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht

Bad Bergzabern (ots) – Am Montag 16.05.2022 gegen 17:00 Uhr, am Blockheizkraftwerk in der Pestalozzistraße mehrere Glasscheiben eingeworfen. Im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung wurden 3 dunkelhaarige Jugendliche im Alter von etwa 12 Jahren beobachtet, die sich von der Örtlichkeit entfernten.

Der entstandene Schaden wird auf 5.000 EUR geschätzt. Hinweise zu der Tat oder der Identität der Jugendlichen nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Flächenbrand

St. Martin (ots) – Aktuell gibt es im Pfälzerwald in Höhe der Gemeinde St. Martin einen Flächenbrand, bei dem mehrere Feuerwehren im Einsatz sind. Die Brandursache ist noch unbekannt. Es wird nachberichtet.