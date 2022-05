Ihre Polizei auf dem Rheinland-Pfalz-Tag

Mainz (ots) – Mit zahlreichen Aktionen und Programmpunkten ist auch die

rheinland-pfälzische Polizei auf dem Rheinland-Pfalz-Tag unter dem Motto „75

Jahre Polizei RLP“ vertreten.

So finden neben einer großen Wassershow auch viele Programmpunkte auf einer

Aktionsfläche, auf der „RLP-sicher – Bühne“ (Nr. 11 auf der Veranstaltungskarte)

und in einem großen Polizeizelt statt.

Bei der großen Wassershow auf dem Rhein am Samstagmittag, zeigen Spezialkräfte

gemeinsam mit der Wasserschutzpolizei und einem Polizeihubschrauber ihr ganzes

Können. Dabei arbeiten sie eng mit Einsatzkräften der Feuerwehr und weiteren

Hilfsorganisationen zusammen. Direkt im Anschluss zeigen Einsatztrainer der

Polizei RLP verschiedene Einsatztechniken auf der Aktionsfläche am Rheinufer.

Auf der Blaulichtbühne am Fischtorplatz kann man am Samstagmittag bereits kurz

zuvor zwei Darsteller aus der erfolgreichen SWR-Dokuserie „Nachtstreife“ im

Interview erleben und später im Zelt der Polizei RLP, bei einem „meet and greet“

mit ihnen ins Gespräch kommen. Das Landespolizeiorchester und die Brass Band

werden am Samstagnachmittag für gute Unterhaltung sorgen.

An den vielen Infoständen im Zelt und dem Sicherheitsmobil der Polizei

Rheinland-Pfalz am Rheinufer können sich Bürgerinnen und Bürger rund um die Uhr

informieren. Sie finden uns am Rheinufer im Bereich „RLP-sicher“ in Höhe des

Rathauses.

Dazu gehören Call-Center-Betrug, Cybergrooming, Enkeltrick in all seinen

Varianten, alle Themen rund um die Bewerbung, Ausbildung und den Beruf als

Polizist:in, alles zum Einbruchsschutz und viele, viele Themen mehr. Neben

Polizist.innen, die alle Fragen beantworten, die man der Polizei schon immer mal

stellen wollte, werden weitere Experten und auch ein Polizeizauberer auftreten.

In einer großen Bilderausstellung wird die Polizei auf die letzten zwei,

ereignisreichen Jahre zurückblicken.

Hier der gesamte Zeitplan der Programmpunkte der Polizei Rheinland-Pfalz:

Freitag, 20.05.2022

15:00 Uhr: Bundesligastandort Mainz 05 (Zelt) 17:00 Uhr: Polizei-Zauberer (Zelt)

17:15 Uhr: Vorstellung der Mainzer Sicherheitsumfrage (Zelt) 18:15 Uhr: Frag

einen Polizisten/eine Polizistin (Zelt)

Samstag, 21.05.2022

11:00 Uhr: Polizei-Zauberer (Zelt) 11:15 Uhr: Vorstellung der Mainzer

Sicherheitsumfrage (Zelt) 12:00 Uhr: Nachtstreife Interview mit den

Protagonisten Dominik Gillot und Katharina Klüpfel (Blaulichtbühne) 13:00 Uhr:

Große Wassershow mit Polizeihubschrauber und SEK (Rhein vor dem Rathaus) 14:00

Uhr: Einsatztrainer zeigen Einsatztechniken (Aktionsfläche) 14:00 Uhr: „Time to

Talk“ mit der Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz, Frau Barbara

Schleicher-Rothmund (Zelt) 15:00 Uhr: Nachtstreife „meet and greet“ mit den

Protagonisten Dominik Gillot und Katharina Klüpfel (Zelt) 15:00 Uhr: Konzert des

Landespolizeiorchesters RLP (Blaulichtbühne) 16:00 Uhr: Frag einen

Polizisten/eine Polizistin (Zelt) 17:00 Uhr: Zentrales Notruf- und

Einsatzmanagement im PP Mainz (Zelt) 17:00 Uhr: Brass Band des LPO

(Blaulichtbühne)

Programm Sonntag

12:00 Uhr: Zentrales Notruf- und Einsatzmanagement im PP Mainz (Zelt) 13:30 Uhr:

Nachtstreife „meet and greet“ mit den Protagonisten Dominik Gillot und Katharina

Klüpfel (Zelt) 15:00 Uhr: Motorrad- und Tuning-Kontrollen (Zelt) 16:30 Uhr:

Bundesligastandort Mainz 05 (Zelt)

Neben diesen besonderen Aktionen sind zahlreiche Polizistinnen und Polizisten

auf dem Festgelände unterwegs und jederzeit ansprechbar. Sie beantworten alle

Fragen rund um die Polizei und sorgen für Ihre Sicherheit.

Alle Informationen zum Themenfeld „RLP-sicher“ finden Sie hier:

https://rlp-tag.de/de/programm-20-22-mai-2022/rlp-themen/rheinland-pfalz-sicher/

Allgemeine Informationen zum Rheinland-Pfalz-Tag in Mainz finden Sie hier:

https://rlp-tag.de/de/startseite/ |ppmz/erf

Polizeipräsidium Mainz – Rheinland-Pfalz-Tag, Einsatz von

Videotechnik (FOTO)

Mainz (ots) – Die Polizei Mainz wird während des Rheinland-Pfalz-Tages in enger

Abstimmung mit der Stadt Mainz Verkehrsmaßnahmen treffen. Sperrungen und

Fahrverbote sind bereits durch die Stadt Mainz kommuniziert. Zum Schutz der

Veranstaltung setzt die Polizei ca. 300 Polizistinnen und Polizisten je

Veranstaltungstag ein. Sie wird dabei auch auf Videotechnik zurückgreifen.

Hierzu sind an neuralgischen Punkten temporär Videokameras installiert. Diese

werden durch Hinweisschilder deutlich erkennbar markiert. Am Sonntag können

anlassabhängig auch Polizeidrohnen zum Einsatz kommen. Der Einsatz der

Videotechnik soll insbesondere das frühzeitige Erkennen von Gefahren und

Störungen oder Bewegungen von Menschenmassen unterstützen und damit gezieltes

Hinführen von Polizistinnen und Polizisten zu den Einsatzstellen ermöglichen. Es

gilt dabei Störungen der öffentlichen Sicherheit zu beseitigen und der Begehung

von Straftaten frühzeitig entgegenzuwirken. Der Einsatz der Videotechnik

unterliegt engen rechtlichen Vorrausetzungen und ist an die Veranstaltungszeiten

gebunden. Einzelne Polizist:innen werden auch mit den mittlerweile bewährten

Bodycams ausgestattet sein. Weitere Informationen zum Datenschutz sind hier zu

finden: https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/ueber-uns/dienststellen/polize

ipraesidium-mainz/datenschutz-und-videoueberwachung/ Im Anhang befindet sich ein

Bild des Hinweisschildes.

Rollerdiebstahl in Mainz-Laubenheim

Mainz-Laubenheim (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es gleich zu

zwei Rollerdiebstählen – in einem Fall blieb es glücklicherweise beim Versuch.

Durch einen aufmerksamen Anwohner wurden in der Nacht vom 15. auf den 16.Mai

fremde Personen beobachtet, die sich am Mofa seiner Nachbarin zu schaffen

machten und versuchten dieses hin- und herzubewegen. Am Folgetag informierte er

die Mofa-Besitzerin über seine Beobachtungen. Die 59-jährige Mainzerin konnte

ihr Mofa zwar noch am Abstellort in der Zukunftstraße vorfinden, allerdings

stellte sie Beschädigungen am Lenker und im Bereich der Seitenverkleidung fest.

Weniger Glück hatte eine 43-jährige Mainzerin, die ihren Roller über das

vergangene Wochenende auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz „Am

Leitgraben“ in Mainz abgestellt hatte. Das Fahrzeug hatte sie sonntags noch dort

stehen sehen, am kommenden Morgen war dieses jedoch unauffindbar.

Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht und es sich um dieselben Täter

handelt ist bislang unklar und muss durch weitere Ermittlungen der Polizei

geklärt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Falsche Handwerker schlagen erneut zu

Mainz-Weisenau (ots) – Nachdem eine 87-jährige Mainzerin bereits am vergangenen

Donnerstag Opfer von Trickdieben wurde (s. Pressemeldung v. 16.05.2022, 12:32

Uhr), kam es am gestrigen Montagnachmittag zu einem erneuten Vorfall in der

Göttelmannstraße, bei welchem ein angeblicher Handwerker sein Unwesen trieb.

Unter dem Vorwand eines Wasserrohrbruches im Haus, verschaffte sich ein bislang

unbekannter männlicher Täter gegen 15:00 Uhr Zugang zur Wohnung der 81-jährigen

Geschädigten. Hier ließ er die Dame verschiedene Tätigkeiten verrichten, während

er sich unbeaufsichtigt in der Wohnung aufhalten konnte. Nachdem der Mann

gegangen war, fiel der Frau auf, dass ihr gesamter Schmuck entwendet wurde und

sie informierte die Polizei. Die 81-Jährige konnte den Mann wie folgt

beschreiben:

ca. 30-40 Jahre alt

normale Statur

schwarze Haare

sprach ohne Akzent

trug eine gelbe Warnweste

Derzeit kann ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten nicht ausgeschlossen

werden. Die Kriminalpolizei in Mainz hat in beiden Fällen die Ermittlungen

aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche

Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der

Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen. Darüber hinaus appelliert die

Polizei an Ihre Aufmerksamkeit und Vorsicht! Lassen Sie unter keinen Umständen

vermeintliche Handwerker Ihre Wohnung betreten, welche unangekündigt an Ihrer

Wohnanschrift erscheinen und nicht zuvor durch Sie beauftragt worden sind.

Doppelte Vollsperrung Mainzer Tunnel, erhebliche

Verkehrsbehinderungen

Ingelheim, OT Heidesheim (ots) – Am 17.05.22 kam es gegen 08:46 zu einer

Vollsperrung des Mainzer Tunnels, A 60 in beiden Fahrtrichtungen. Ursache war

die Auslösung eines Brandalarms, wodurch automatisiert die Ampeln im

Tunnelbereich auf „rot“ schalten und die Schranken geschlossen werden. Die

Berufsfeuerwehr Mainz klärte vor Ort ab und konnte als Auslöser des Alarms eine

zu hohe Feinstaubkonzentration feststellen. Hierzu kam es, als sich wegen einer

Baustelle am Autobahnkreuz Mainz in Richtung Bingen und einem Verkehrsunfall im

dortigen Bereich ein Stau entwickelte, der bis in den Tunnel zurückging.

Hierdurch entstanden im Tunnel erhöhte Abgaswerte, was vermutlich zur

Alarmauslösung geführt hatte. Der Verkehr in Richtung Darmstadt konnte gegen

09:19 h freigeschaltet werden. Die Schranke in Richtung Bingen konnte nicht per

Fernsteuerung geöffnet werden. Hintergrund: die Schranke hatte sich beim

Schließen zwischen dem Führerhaus eines Sattelzuges und dessen Auflieger

verklemmt. Dieser Umstand konnte jedoch von einer Polizeistreife der

Polizeiinspektion Mainz 1 vor Ort bereinigt werden. Nach Zurücksetzen des

Systems ließ sich die Schranke gegen 09:50 h endlich öffnen und auch der Verkehr

in Richtung Bingen konnte fließen. Im Stau vor dem Tunnel gab es noch 2

Pannenfahrzeuge (Reifenplatzer und Kühlmittelverlust), die von der Streife der

Autobahnpolizei Heidesheim abgearbeitet wurden. Es kam durch die Vorfälle

natürlich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr staute sich in

Fahrtrichtung Bingen zurück bis nach Hessen (ca. 5 km). In Richtung Darmstadt

staute es sich zurück bis zum Autobahnkreuz Mainz (ca. 4 km). Der Bereich der

mehrspurigen Geschwister-Scholl-Straße in Mainz war ebenfalls komplett

überlastet. Gegen 10:38 h wurde erneut ein Brandalarm ausgelöst, der sich

ebenfalls als Fehlalarm herausstellte. Wieder wurden beide Fahrtrichtungen durch

Ampeln und Schranken voll gesperrt. Diesmal konnten beide Fahrtrichtungen

bereits gegen 10:54 h freigegeben werden. Dementsprechend kam es zu keinen

größeren Verkehrsbehinderungen.

Drogenhandel am Fenster – Täter geht in Untersuchungshaft

Mainz-Altstadt (ots) – Aus dem Fenster seiner Erdgeschosswohnung heraus

„bediente“ ein 25-jähriger Mainzer bis zuletzt seine Abnehmer – bis er den

Ermittlern des Rauschgiftkommissariats der Mainzer Kriminalpolizei ins Netz

ging. Bereits seit Anfang des Jahres wurde dort im Auftrag der

Staatsanwaltschaft Mainz ein Ermittlungsverfahren gegen den jungen Mann geführt,

welcher eine Wohnung im Kästrich bewohnt. Im Rahmen der Ermittlungen konnte dort

ein reges Personenaufkommen festgestellt werden und es erhärtete sich der

Verdacht, dass dort dem unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln nachgegangen

wird. Aufgrund dessen wurde von den Ermittlern bereits am 05.05.2022 die Wohnung

des Mannes durchsucht. Hierbei konnten über 70 Gramm Haschisch, fast 30 Gramm

Marihuana, diverse Verpackungsmaterialien sowie Waffen aufgefunden und

sichergestellt werden. Der 25-jährige Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen

und dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mainz vorgeführt. Dieser erließ

einen Untersuchungshaftbefehl gegen den jungen Mann, welcher sich nunmehr in

einer Justizvollzugsanstalt befindet.