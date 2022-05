Tasche aus der Hand gerissen

Tasche aus der Hand gerissen

Die Polizei sucht Zeugen, die am späten Sonntagabend in der Spittelstraße unterwegs waren, beziehungsweise an der Fußgängerampel zwischen Marktstraße und St.-Martins-Platz eine Beobachtung gemacht haben. Hier kam es zwischen 22 und 22.30 Uhr zu einem Handtaschen-Raub.

Die Betroffene, eine 38-jährige Frau aus dem Landkreis Kusel, meldete den Vorfall leider erst am Montagmorgen bei der Polizei. Über die Onlinewache gab sie an, dass sie am Abend zuvor die Spittelstraße an der Fußgängerampel überquerte und auf der anderen Straßenseite nach links in Richtung Pfalztheater abbog. Dabei trug sie Kopfhörer, hatte ihr Mobiltelefon in der einen und die Handtasche in der anderen Hand.

In diesem Moment sei ein unbekannter Mann von hinten angerannt gekommen, habe ihr die Tasche aus der Hand gerissen und sei dann in Richtung Steinstraße geflüchtet. Die 38-Jährige versuchte zwar noch, dem Täter zu folgen, verlor ihn jedoch aus den Augen.

Weil sich in der gestohlenen Tasche auch der Autoschlüssel und ihr Bargeld befanden, ließ sich die Frau anschließend von Familienangehörigen in Kaiserslautern abholen. Die Polizei informierte sie zunächst nicht, erst am nächsten Morgen.

Über den Täter konnte sie lediglich sagen, dass er ein blaues T-Shirt trug, dunkle Haare hatte und ein Basecap auf dem Kopf. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der Nummer 0631 / 369 – 2620 gern entgegen. |cri

Autoreifen im Wald entzündet

Unbekannte haben am Wochenende im Wald im Bereich Einsiedlerhof gezündelt. Nur dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr war es zu verdanken, dass sich der Brand nicht ausbreitete und der Schaden gering blieb.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen wurde am Samstagnachmittag in dem Waldstück in der Gemarkung „Königsau“ ein entsorgter Autoreifen entzündet. Das Feuer griff auf den Waldboden und einen Baum über. Der Feuerwehr gelang es aber schnell, die Flammen zu löschen.

Die Kripo ermittelt und bittet unter der Nummer 0631 / 369 – 2620 um Hinweise auf Personen, die sich am Samstag zwischen 14 und 15 Uhr im Wald aufgehalten haben. |cri

Von Probefahrt nicht zurückgekehrt

Wegen des Verdachts der Unterschlagung ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten Mann und sucht nach einem Audi Q7. Der Unbekannte hatte sich am vergangenen Freitagnachmittag in einem Kaiserslauterer Autohaus den hochwertigen SUV für eine Probefahrt ausgeliehen – brachte das Auto aber anschließend nicht mehr zurück und ist auch nicht mehr unter der angegebenen Telefonnummer erreichbar. Verantwortliche des Autohauses erstatteten daraufhin bei der Polizei Anzeige.

Die Ausweispapiere, die der Mann im Autohaus vorlegte, waren vermutlich gefälscht und die Personalien ausgedacht. Die Ermittlungen laufen.

Die Kripo bittet um Hinweise, wo der Audi Q7 mit den roten Kennzeichen KL-0623 nach Freitagnachmittag 15 Uhr noch gesehen wurde. Es handelt sich um ein Fahrzeugmodell aus dem Jahr 2018 mit schwarzem Audi-Logo und schwarzen 21-Zoll-Felgen. Der Pkw hat einen Wert von mehreren zehntausend Euro.

Ihre Polizei auf dem Rheinland-Pfalz-Tag

Mit zahlreichen Aktionen und Programmpunkten ist auch die rheinland-pfälzische Polizei auf dem Rheinland-Pfalz-Tag unter dem Motto „75 Jahre Polizei RLP“ vertreten.

So finden neben einer großen Wassershow auch viele Programmpunkte auf einer Aktionsfläche, auf der „RLP-sicher – Bühne“ (Nr. 11 auf der Veranstaltungskarte) und in einem großen Polizeizelt statt.

Bei der großen Wassershow auf dem Rhein am Samstagmittag, zeigen Spezialkräfte gemeinsam mit der Wasserschutzpolizei und einem Polizeihubschrauber ihr ganzes Können. Dabei arbeiten sie eng mit Einsatzkräften der Feuerwehr und weiteren Hilfsorganisationen zusammen. Direkt im Anschluss zeigen Einsatztrainer der Polizei RLP verschiedene Einsatztechniken auf der Aktionsfläche am Rheinufer.

Auf der Blaulichtbühne am Fischtorplatz kann man am Samstagmittag bereits kurz zuvor zwei Darsteller aus der erfolgreichen SWR-Dokuserie „Nachtstreife“ im Interview erleben und später im Zelt der Polizei RLP, bei einem „meet and greet“ mit ihnen ins Gespräch kommen. Das Landespolizeiorchester und die Brass Band werden am Samstagnachmittag für gute Unterhaltung sorgen.

An den vielen Infoständen im Zelt und dem Sicherheitsmobil der Polizei Rheinland-Pfalz am Rheinufer können sich Bürgerinnen und Bürger rund um die Uhr informieren. Sie finden uns am Rheinufer im Bereich „RLP-sicher“ in Höhe des Rathauses.

Dazu gehören Call-Center-Betrug, Cybergrooming, Enkeltrick in all seinen Varianten, alle Themen rund um die Bewerbung, Ausbildung und den Beruf als Polizist:in, alles zum Einbruchsschutz und viele, viele Themen mehr. Neben Polizist.innen, die alle Fragen beantworten, die man der Polizei schon immer mal stellen wollte, werden weitere Experten und auch ein Polizeizauberer auftreten. In einer großen Bilderausstellung wird die Polizei auf die letzten zwei, ereignisreichen Jahre zurückblicken.

Hier der gesamte Zeitplan der Programmpunkte der Polizei Rheinland-Pfalz:

Freitag, 20.05.2022

15:00 Uhr: Bundesligastandort Mainz 05 (Zelt) 17:00 Uhr: Polizei-Zauberer (Zelt) 17:15 Uhr: Vorstellung der Mainzer Sicherheitsumfrage (Zelt) 18:15 Uhr: Frag einen Polizisten/eine Polizistin (Zelt)

Samstag, 21.05.2022

11:00 Uhr: Polizei-Zauberer (Zelt) 11:15 Uhr: Vorstellung der Mainzer Sicherheitsumfrage (Zelt) 12:00 Uhr: Nachtstreife Interview mit den Protagonisten Dominik Gillot und Katharina Klüpfel (Blaulichtbühne) 13:00 Uhr: Große Wassershow mit Polizeihubschrauber und SEK (Rhein vor dem Rathaus) 14:00 Uhr: Einsatztrainer zeigen Einsatztechniken (Aktionsfläche) 14:00 Uhr: „Time to Talk“ mit der Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz, Frau Barbara Schleicher-Rothmund (Zelt) 15:00 Uhr: Nachtstreife „meet and greet“ mit den Protagonisten Dominik Gillot und Katharina Klüpfel (Zelt) 15:00 Uhr: Konzert des Landespolizeiorchesters RLP (Blaulichtbühne) 16:00 Uhr: Frag einen Polizisten/eine Polizistin (Zelt) 17:00 Uhr: Zentrales Notruf- und Einsatzmanagement im PP Mainz (Zelt) 17:00 Uhr: Brass Band des LPO (Blaulichtbühne)

Programm Sonntag

12:00 Uhr: Zentrales Notruf- und Einsatzmanagement im PP Mainz (Zelt) 13:30 Uhr: Nachtstreife „meet and greet“ mit den Protagonisten Dominik Gillot und Katharina Klüpfel (Zelt) 15:00 Uhr: Motorrad- und Tuning-Kontrollen (Zelt) 16:30 Uhr: Bundesligastandort Mainz 05 (Zelt)

Neben diesen besonderen Aktionen sind zahlreiche Polizistinnen und Polizisten auf dem Festgelände unterwegs und jederzeit ansprechbar. Sie beantworten alle Fragen rund um die Polizei und sorgen für Ihre Sicherheit.

Alle Informationen zum Themenfeld „RLP-sicher“ finden Sie hier: https://rlp-tag.de/de/programm-20-22-mai-2022/rlp-themen/rheinland-pfalz-sicher/

Allgemeine Informationen zum Rheinland-Pfalz-Tag in Mainz finden Sie hier: https://rlp-tag.de/de/startseite/ |ppmz/erf

Spiegel abgetreten

Unbekannte Täter haben in der Parkstraße ein Auto mutwillig beschädigt. Der weiße Ford Fiesta war zwischen Freitag, 13 Uhr und Sonntag, 6:45 Uhr an der Straße geparkt. In diesem Zeitraum wurde durch unbekannte Täter der Außenspiegel an der Fahrerseite abgetreten. Sachschaden: rund 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 369-2250 gern entgegen. |elz