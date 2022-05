Karlsruhe – Radfahrer verursacht Unfall und fährt einfach weiter – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bereits am Sonntagnachmittag nahm ein Rennradfahrer in Neureut

einer Autofahrerin offenbar die Vorfahrt. Obwohl das Auto der Dame beschädigt

war, und zeugen ihn wohl festhalten wollte fuhr der Mann mit seinem Rennrad

einfach weiter.

Der Rennradfahrer war gegen 15.15 Uhr auf dem Radweg entlang der Grabener Straße

von Eggenstein in Richtung Neureut unterwegs. Die Autofahrerin, auf dem Unteren

Dammweg. Im Bereich des Kreisverkehrs missachtete der Radfahrer offenbar das für

ihn geltende Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“ und touchierte den weißen Audi

der 41-jährigen Geschädigten auf der linken Fahrzeugseite. Hier entstand nicht

unerheblicher Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der Mann fuhr mit seinem Rennrad einfach weiter, obwohl ihn andere Anwesende

daran hindern wollten. Es handelte sich um einen etwas untersetzten Herrn mit

Bauchansatz, zwischen 40 und 50 Jahre alt. Er trug Radbekleidung, einen Rucksack

und einen schwarzen Fahrradhelm. Nähere Angaben zum Rennrad konnten nicht

erhoben werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und der Situation

nach dem Unfall machen können. Diese möchten sich bitte mit der Verkehrspolizei

Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944840 in Verbindung setzen.

Karlsruhe – Einbrüche in mehrere Kellerräume – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Bislang Unbekannte brachen zwischen Sonntagabend und

Montagmorgen mehrere Kellerräume von zwei Mehrfamilienhäuser in der

Dammerstockstraße auf.

Die vermeintlichen Täter gelangten auf bislang unbekannte Art und Weise in die

Gebäude und entwendeten unter anderem E-Scooter sowie Computer. Der

Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 2.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0721 /666-3411 beim Polizeirevier

Karlsruhe-Südweststadt zu melden.

Karlsruhe – Auffahrunfall fordert mehrere Verletzte

Karlsruhe (ots) – Vier Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000

Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag auf der

Willy-Brandt-Allee in Karlsruhe.

Die 22-jährige Fahrerin eines VW übersah offenbar gegen 16.25 Uhr das Bremsen

der vor ihr fahrenden Fahrzeuge und fuhr auf einen Smart auf. Durch die Wucht

des Zusammenstoßes wurden insgesamt drei Fahrzeuge aufeinander geschoben.

Hierbei verletzten sich neben der mutmaßlichen Unfallverursacherin noch weitere

drei Verkehrsteilnehmer.

Die 22-Jährige erlitt wohl leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Zwei

Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Karlsruhe – Einbruch in Imbiss

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Samstag, 20.00

Uhr und Montag, 07.40 Uhr in einen Imbiss in der Durlacher Allee. Die Diebe

verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem auf einem Parkplatz eines

Einkaufscenters befindlichen Imbiss und entwendeten mehrere Getränke. Mit dem

Diebesgut von etwa 100 Euro flüchteten sie unerkannt.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 0721 666-49070

beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach.

Karlsruhe – Wohnungseinbruch in der Lessingstraße

Karlsruhe (ots) – Im Verlauf des Montags wurde offenbar in eine Wohnung in der

Lessingstraße eingebrochen. Die Täter entwendeten einen geringen Bargeldbetrag

und Elektrokleingeräte.

Vermutlich durch die offenstehende Hauseingangstür betraten der oder die

unbekannten Täter am Montag in der Zeit von 9 Uhr bis 20 Uhr das

Mehrfamilienhaus in der Lessingstraße. Anschließend wurde die Wohnungstür der im

Erdgeschoss liegenden Wohnung der Geschädigten mit einem unbekannten Gegenstand

aufgehebelt. Nach dem Betreten wurde die Wohnung nach Wertgegenständen

durchsucht. Entwendet wurde eine Spardose mit einem geringen Bargeldbetrag und

mehrere nicht mehr funktionsfähige Mobiltelefone.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich gerne mit dem

Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-5555

in Verbindungsetzen.

Karlsruhe – Verkehrsunfall auf der Linkenheimer Landstraße – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 605 in Karlsruhe

kam es am Montag gegen 09.25 Uhr.

Der 27-jährige Fahrer eines Kastenwagens bog nach den derzeitigen Ermittlungen

von der Straße „Unterer Dammweg“ nach rechts auf die Linkenheimer Landstraße in

Richtung Karlsruhe ab. Im Bereich der Kreuzung kam es zu einem Zusammenstoß mit

einem 67-jährigen Fahrer eines VW, der sich offenbar bereits auf der

Linkenheimer Landstraße befand. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein

Gesamtschaden von etwa 8.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Zeugen werden gebeten sich bitte beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter

der Rufnummer 0721/967180 zu melden.

Waghäusel – Anhänger gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein Autoanhänger mit Plane wurde in der Zeit von Donnerstag

bis Montag in Waghäusel-Wiesental durch Unbekannte entwendet.

Mitarbeiter hatten den Anhänger am Donnerstagnachmittag in der Tullastraße in

Wiesental abgestellt. Er wurde mit einem Deichselschloss gegen Wegnahme

gesichert. Als der Anhänger am Montagmorgen gebraucht wurde, war er offenbar

gestohlen. Es handelte sich um einen silberfarbenen Anhänger mit Heidelberger

Zulassung. Er hatte einen blauen Planenaufbau.

Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich gerne mit dem Polizeirevier

Philippsburg unter der Telefonnummer 07256 /93290 in Verbindung setzen.