Mannheim-Neckarau: Verkehrsunfall unter Alkohol; 83-jährige Unfallverursacherin fährt mit 0.8 Promille

Mannheim-Neckarau (ots) – In den Abendstunden des gestrigen Montags, kurz nach

22 Uhr fuhr eine 83-jährige Fahrerin mit ihrem VW Polo auf der Steubenstraße.

Auf Höhe des Anwesens 88 kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte

einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Skoda.

Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden von insgesamt circa

7.000 Euro.

Nach dem Unfall fuhr die 83-Jährige zunächst weiter und parkte ihren Pkw auf

einem nahegelegenen Kundenparkplatz eines Discounters, kam jedoch wieder zur

Unfallstelle zurück.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei der 83-jährigen Frau

Alkoholbeeinflussung fest. Sie räumte gleich ein, im Rahmen eines Treffens mit

„Freunden Alkohol konsumiert zu haben“. Ein bei ihr durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille.

Ihr Pkw verblieb auf dem Kundenparkplatz und der Schlüssel wurde durch die

Polizei beschlagnahmt. Die Frau musste mit zur Polizeiwache. Dort wurde bei ihr

von einem Polizeivertragsarzt eine Blutentnahme durchgeführt.

Wiesloch/Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: „Love-Scamming“ oder „Romance-Scamming“; Wieslocherin um rund 15.000.- Euro betrogen; Vorsicht vor „falschen“ Internet-Flirts!!!

Wiesloch/Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Sie heißen Carl, wohnen

in San Diego/USA und sind von Beruf Unternehmer, oder Maria, wohnen in

Kapstadt/Südafrika und sind von Beruf Stewardess oder, wie im aktuellen Fall aus

Wiesloch, Luiz-Francois, der in Paris wohnen und selbständiger,

alleinerziehender Kfz-Händler sein will.

Trotz unterschiedlicher, interessanter Biographien haben aber alle eines

gemeinsam. Sie sind sogenannte „Liebesbetrüger“, die im Internet nicht nach der

großen Liebe suchen, sondern nach dem großen Geld.

Auch wenn das Internet eine gute Möglichkeit bietet, andere Menschen

kennenzulernen, steckt doch manchmal hinter dem netten Online-Flirt ein Betrüger

oder eine Betrügerin.

Liebesbetrüger gehen im Netz, vor allem in den sozialen Netzwerken, besonders

raffiniert vor, um ihre Opfer um den Finger zu wickeln.

Gefälschte Lebensläufe, gestohlene Bilder, falsche Namen und erfundene

Familientragödien sind oft erst der Anfang verhängnisvoller Affären.

Über Wochen bemühen sich die Täter, das Vertrauen und die Herzen ihrer Opfer zu

erobern. Wenn es soweit ist, kommen Geldforderungen oder die Bitte nach kleinen

Gefallen. Dazu gehören Geldüberweisungen, Scheckannahmen oder

Paketweiterleitungen.

In Polizeikreisen firmiert diese Art des Betruges unter den Bezeichnungen

„Love-Scamming“ oder Romance-Scamming“.

Nach den Erfahrungen der Kriminalisten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

agieren die „Liebesbetrüger“ überwiegend aus dem afrikanischen, asiatischen oder

südamerikanischen Raum. Oft merken die Opfer erst spät, dass sie es mit

Betrügern zu tun haben.

Diese Erfahrung machte jetzt leider auch eine 49-jährige Frau aus Wiesloch. Über

einen Zeitraum von rund vier Monaten überwies die Frau nahezu 15.000.- Euro an

„Luiz-Francois aus Paris“.

Die Kontaktaufnahme von Luiz-Francois erfolgte im Januar 2022 zunächst über

Instagram. Nach rund einem Monat war man sich so vertraut, dass die 49-Jährige

mit dem „neuen“ Freund die Handy-Nummern tauschte, um per WhatsApp weiter,

allerdings nur schriftlich zu kommunizieren.

Um das Vertrauen weiter zu untermauern, schickte der Franzose Bilder, die ihn

mit seinem 10-jährigen Sohn zeigten. Direkte Anrufe oder Video-Chats wurden von

„Luiz-Francois“ allerdings unter fadenscheinigen Gründen blockiert.

Nach zwei Monaten intensiven Chattens sah sich die 49-Jährige Anfang März mit

der ersten Geldforderung konfrontiert. Beim ersten Mal waren es die

Lieferschwierigkeiten und Zollabwicklungsformalitäten, dann ein

Krankenhausaufenthalt nach einem Verkehrsunfall, anschließend noch eine

unverschuldete Konto-Sperrung.

Als „Luiz-Francois“ am Samstag, den 7. Mai mit einem Koffer voller Bargeld, das

er seiner „großen Liebe“ persönlich zurückgeben wolle, nun an der

französisch-deutschen Grenze aufgehalten werde und noch einmal 1.000.- Euro

Kaution für seine Freilassung benötige, reichte es der 49-Jährigen.

Sie erkannte den lange unterschwellig gehegten Verdacht, betrogen worden zu sein

und erstattete am 12. Mai Anzeige bei der Polizei.

Zwischenzeitlich hatten sich die Beträge auf fast 15.000.- Euro summiert.

Besonders tragisch für die Frau ist der Umstand, dass sie extra einen Kredit bei

ihrer Hausbank aufnahm und nun hochverschuldet ist.

Das Betrugsdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen übernommen und warnt eindringlich vor „Liebesbetrügern“ im

Internet.

Im vorliegenden Fall stammen die Bilder, die „Luiz-Francois“ der 49-Jährigen

zusandte, im Original von einem Instagram-Account eines amerikanischen

„Infuencers“, so die ersten Erkenntnisse der Fahnder.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim registrierten die Ermittler im Jahr

2020 insgesamt 66 Fälle (Mannheim: 14; Heidelberg: 8; Rhein-Neckar-Kreis: 44).

Der Schaden belief sich auf über 800.000.- Euro. Für 2021 wurden insgesamt 58

Fälle bearbeitet (Mannheim: 9; Heidelberg: 6; Rhein-Neckar-Kreis: 43). Der

Schaden belief sich auf weit mehr als 500.000.- Euro. Allein 400.000.- Euro

hatte eine Seniorin, auch aus Wiesloch, im Verlauf von zehn Jahren an gleich

mehrere Liebesbetrüger überwiesen.

Insgesamt gehen die Ermittler von einer hohen Dunkelziffer aus.

„Love-Scamming“ oder „Romance-Scamming“ ist nicht nur ein lokales oder

deutschlandweites Phänomen, sondern tritt weltweit auf. Doch wie schütze ich

mich? Wie erkenne ich Betrüger?

So gehen „Liebesbetrüger“, bzw. „Love-Scammer“ oder „Romance-Scammer“ vor:

Die erste Kontaktaufnahme findet über Soziale Medien oder

Dating-Plattformen statt.

Die meisten Betrüger kommunizieren in gutem Englisch.

Während männliche Liebesbetrüger (Scammer) auf Bildern oft

Uniformen tragen, locken die weiblichen Scammer mit einem

attraktiven Erscheinungsbild und leichter Bekleidung.

Scammer überhäufen ihre Opfer bereits früh mit Komplimenten und überschwänglichen Liebesbekundungen.

überschwänglichen Liebesbekundungen.

Sie haben den Verdacht, bereits betrogen/gescammt worden zu sein? Das können Sie

tun:

IGNORIEREN: Gehen Sie nicht auf die Forderung ein und überweisen

Sie auf keinen Fall Geld.

Sie auf keinen Fall Geld. SICHERN: Speichern Sie alle Mails und Chat-Texte als Beweis.

HILFE HOLEN: Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

BLOCKIEREN: Brechen Sie jeglichen Kontakt ab.

Für Opfer von „Love- oder Romance-Scamming“ ist dies oftmals mit hohem

emotionalen Stress verbunden. Sollten Sie dahingehend Hilfe oder psychologische

Beratung benötigen, wenden Sie sich jederzeit an die Beratungsstelle BEKO

Rhein-Neckar: https://www.beko-rn.de/

Für weitere Auskünfte stehen auch die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des

Polizeipräsidiums Mannheim sowohl in Mannheim, Tel.: 0621/174-1212, als auch in

Heidelberg, Tel.: 06221/99-1234, sowie jede andere Polizeidienststelle zur

Verfügung.

Weitere Informationen zum Thema „Love-Scamming“ oder „Romance-Scamming“ finden

Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/

Mannheim-Herzogenried: 15-jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mannheim-Herzogenried (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag im

Stadtteil Herzogenried wurde ein 15-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt. Ein

46-jähriger Mann wollte kurz nach 15 Uhr mit seinem BMW von einem Firmengelände

auf die Straße „Zum Herrenried“ einfahren. Dabei übersah er den 15-Jährigen, der

mit seinem Fahrrad verbotswidrig den Gehweg entgegen der Fahrtrichtung befuhr

und stieß mit ihm zusammen. Der Radfahrer stürzte zu Boden und zog sich

Verletzungen in Form eines offenen Knochenbruchs am Bein zu. Er wurde zur

Behandlung in eine Kinderklinik eingeliefert. Es war Sachschaden in Höhe von

rund 2.000 Euro entstanden.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 46-Jährige

nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger

Körperverletzung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Straßensperrung wegen herabfallender Gegenstände

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Am Montagabend gegen 21:30 Uhr musste die

Schwetzinger Straße stadteinwärts kurzzeitig durch die Polizei gesperrt werden.

Ein 30-Jähriger hatte aus einem Wohnhaus Gegenstände auf Fußweg und Fahrbahn

geworfen. Mehrere Passanten hatten eine Streifenwagenbesatzung des

Polizeireviers Mannheim-Oststadt auf den Vorfall aufmerksam gemacht. Durch ein

Plastikregal wurde die Motorhaube eines geparkten PKW beschädigt. Es entstand

ein Sachschaden von etwa 1500.- Euro. Eine Polizeibeamtin wurde von einer

Kleiderstange am Fuß getroffen und hierdurch leicht verletzt. Weitere Personen

wurden nicht von den herabfallenden Gegenständen getroffen. Nachdem die

Gegenstände von der Fahrbahn entfernt wurden und der Verursacher ausfindig

gemacht werden konnte, wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.

Gegen den 30-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des

gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, fahrlässiger Körperverletzung,

sowie Sachbeschädigung eingeleitet.

Mannheim-Gartenstadt: Taxifahrer kollidiert mit Fahrradfahrer – eine verletzte Person

Mannheim-Gartenstadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen

05:40 Uhr an der Kreuzung Sylter Weg/Waldstraße. Ein 63-Jähriger Taxifahrer

befuhr den Sylter Weg entgegengesetzt der Einbahnstraße und kollidierte an der

Einmündung zur Waldstraße mit einem 32-Jährigen Fahrradfahrer, welcher vom

Radweg aus Richtung Waldpforte kam und in den Sylter Weg abbiegen wollte. Der

Radfahrer erlitt bei dem Unfall Verletzungen am Bein und wurde mit einem

Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

Mannheim-Oststadt: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht – Zeugen gesucht!

Mannheim-Oststadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es zwischen Mittwoch,

11.05. – 15 Uhr, und Montag, 16.05 – 08 Uhr, in der Dynamostraße. Ein bislang

unbekannter Autofahrer beschädigte einen auf einem Parkplatz abgestellten VW

Golf und entfernte sich anschließend einfach von der Unfallstelle ohne seiner

Feststellungspflicht nachzukommen. Der entstandene Sachschaden beträgt rund

2.500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Unfallverursacherin oder den

Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier

Mannheim-Oststadt, unter der Telefonnummer 0621-174-3310, zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Wohnungseinbruch in den Quadraten – Platinarmband entwendet – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Innenstadt (ots) – Eingebrochen wurde zwischen Sonntag, 22 Uhr, und

Montag, 08 Uhr, in eine Wohnung im Quadrat L10. Ein bislang unbekannter Täter

drang gewaltsam durch die Wohnungstür in die Räumlichkeiten ein und entwendete

bei der Durchsuchung der Wohnung ein Platinarmband. Der Diebstahlschaden beträgt

rund 500 Euro, der genaue Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der

Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Telefonnummer 0621-174-3310, zu

melden.

Mannheim: 32-Jähriger wegen des Verdachts des versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls in drei Fällen, eines Diebstahls in einem besonders schweren Fall sowie eines Diebstahls in Untersuchungshaft

Mannheim (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim

Ein 32 Jahre alter Mann steht im dringenden Verdacht, im Zeitraum von Samstag,

den 14.05.2022, 04:00 Uhr bis Sonntag, den 15.05.2022, 08:40 Uhr mehrere

Eigentumsdelikte in Mannheim-Neckarau begangen zu haben.

Zunächst soll der Tatverdächtige am Samstag, zwischen 04:00 Uhr und 05:00 Uhr,

in einer Diskothek in der Angelstraße die Bauchtasche einer anderen Besucherin

samt Geldbeutel, Wohnungsschlüssel, Parfüm und Kopfhörer an sich genommen und

diese entwendet haben.

Anschließend soll sich der 32-Jährige am Sonntag gegen 07:50 Uhr durch ein

offenstehendes Fenster Zutritt zu einer im Erdgeschoss befindlichen Wohnung in

der Rheingärtenstraße verschafft und die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen

durchsucht haben. Nachdem der Tatverdächtige durch den Wohnungsinhaber

angetroffen wurde, soll er ohne Diebesgut die Flucht ergriffen haben.

Rund 40 Minuten später soll der Tatverdächtige dann erneut das Wohnanwesen in

der Rheingärtenstraße aufgesucht haben und ein zweites Mal dort eingestiegen

sein. Gerade als der Tatverdächtige einen Laptop sowie einen Rucksack entwenden

wollte, wurde er erneut durch den Wohnungsinhaber gestellt. Daraufhin soll er

abermals ohne Diebesgut geflüchtet sein.

Gegen 08:40 Uhr soll der Tatverdächtige dann auf dieselbe Art und Weise versucht

haben, in ein Wohnhaus in der Wilhelm-Wundt-Straße einzusteigen. Nachdem der

32-Jährige durch einen Zeugen gesehen wurde, soll er von seinem Vorhaben

abgelassen und sich stattdessen in den hinteren, umzäunten Teil des Grundstücks

begeben haben. Aus dem Garten soll der Tatverdächtige ein schwarzes

Herrenfahrrad entwendet haben und in Richtung Großkraftwerk davongefahren sein.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige kurze

Zeit später auf dem mutmaßlich zuvor entwendeten Zweirad in der Nähe der

Tatörtlichkeit festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des

32-Jährigen und dessen mitgeführter Sachen konnte zudem die mutmaßlich am Vortag

entwendete Bauchtasche samt Inhalt aufgefunden und sichergestellt werden.

Wie sich herausstellte, wurde der Mann bereits behördlich gesucht. Unter anderem

das Amtsgericht Mannheim hatte den Mann zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben

gehabt.

Der wohnsitzlose, algerische Tatverdächtige wurde am Montag, den 16.05.2022 der

Haft- und Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt. Diese

erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen Fluchtgefahr

und setzte diesen in Vollzug. Im Anschluss wurde der Mann in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe

Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Mannheim/Käfertal: Wohnung in Brand geraten

Mannheim (ots) – Am frühen Dienstagmorgen, gegen 01.50 Uhr, gerieten ein auf

einem Balkon in der Reiherstraße gelagerter Haufen Bretter in Brand. Der Brand

wurde durch die Feuerwehr gelöscht bevor er sich ausweiten konnte. Es entstand

ein Sachschaden von ca. 12.000 Euro am Gebäude. Personen wurden nicht verletzt.

Die Brandursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.