Sandhausen: Unfallflucht mit sehr hohem Schaden; Fahrer eines weiß-grauer C-Klasse-Mercedes flüchtig; Zeugen gesucht

Sandhausen (ots) – Der Fahrer eines älteren, weiß-grauen C-Klasse-Mercedes soll

am späten Montagvormittag in der Großen Ringstraße einen Verkehrsunfall

verursacht haben, bei dem er insgesamt zwei geparkte Autos und ein Motorrad

erheblich beschädigte.

Zeugen hatten beobachtet, wie der Mercedes-Fahrer gegen 11.30 Uhr alle drei

Fahrzeuge derart aufeinander schob, dass an ihnen ein Schaden von

schätzungsweise mehr als 20.000.- Euro entstand.

Der zunächst unbekannte Mann setzte seine Fahrt unbeirrt weiter, obwohl sein

Mercedes erheblich demoliert war. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem

Fahrzeug blieb bislang ohne Ergebnis. Auch eine Überprüfung der Halteranschrift

brachte keinerlei Informationen über den Aufenthaltsort des Flüchtigen und

dessen Fahrzeug.

Die Unfallfluchtexperten der Heidelberger Verkehrspolizei haben die weiteren

Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die etwas über den Aufenthaltsort des Verursachers und den Verbleib des

Fahrzeuges wissen, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Heidelberg,

Tel.: 0621/174-4111 oder mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 in

Verbindung zu setzen.

Helmstadt-Bargen: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Helmstadt-Bargen (ots) – Leichte Verletzungen zog sich eine 37-jährige

Radfahrerin am späten Montagvormittag bei einem Verkehrsunfall in der

Bahnhofstraße im Ortsteil Helmstadt zu.

Gegen 11.30 Uhr wollte ein 40-jähriger Lkw-Fahrer die Radlerin überholen, als er

zu knapp an ihr vorbeifuhr und sie offenbar mit der Bordwand streifte. Die Frau

stürzte daraufhin und verletzte leicht, ihr E-Bike wurde beschädigt.

Sowohl der Lkw-Fahrer, der den Sturz der Frau über seinen Rückspiegel sah, als

auch eine hinterherfahrende Zeugin hielten sofort an und kamen der Verletzten zu

Hilfe. Nach ihrer Erstversorgung kam sie mit einem Rettungswagen zur

Untersuchung in eine Klinik.

Bammental: Unfallflucht vor Blumengeschäft; Zeugen gesucht

Bammental (ots) – Möglicherweise kommt der Fahrer/Fahrerin eines blauen Kombi

als Verursacher eines Verkehrsunfalls in Betracht, der sich am Montagnachmittag

in der Hauptstraße ereignete.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen wollte der/die Unbekannte mit seinem Fahrzeug

zwischen 14.40-14.50 Uhr neben einem silbernen VW Passat einparken, der auf dem

Parkplatz neben einem Blumengeschäft stand. Als dies offenbar misslang, fuhr der

Fahrer/die Fahrerin weiter.

Es ist nicht auszuschließend, dass der Fahrer/die Fahrerin beim missglückten

Einparkversuch den silbernen VW Passat beschädigte.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher/Verursacherin und/oder dessen/deren

Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Meckesheim, Tel.:

06226/1336 oder beim Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

Viernheim / A659: LKW kollidiert mit Auto – zwei leicht verletzte Kinder

Viernheim (ots) – Am Montagabend gegen 18:30 Uhr kollidierte auf der A659 in

Fahrtrichtung Mannheim ein 60-jähriger LKW-Fahrer mit einem VW, wodurch zwei

Kinder in dem VW verletzt wurden. Der 60-Jährige war mit seinem Sattelauflieger

auf der linken Fahrspur unterwegs, um den Verkehr der A5 auf Höhe des

Beschleunigungsstreifens auf die A659 fahren zu lassen. Als er zurück auf die

rechte Fahrspur wechseln wollte, übersah er den dort fahrenden VW und

kollidierte seitlich mit diesem. Der VW war mit vier Personen besetzt, darunter

zwei Kinder. Durch den Zusammenstoß verlor der 39-jährige VW-Fahrer die

Kontrolle über das Auto und prallte rechts gegen die Leitplanke. Letztlich kam

er auf der rechten Fahrspur zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte die leicht

verletzten Kinder im Alter von vier und einem Jahr in ein nahegelegenes

Krankenhaus. Der VW war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro. Auch die

Feuerwehr Weinheim war mit fünf Fahrzeugen und 16 Mann im Einsatz. Die rechte

Fahrspur war während der Unfallaufnahme bis etwa 20 Uhr gesperrt.

Reilingen, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit Sattelzug; 150.000 Euro Schaden; vermutliche Unfallursache „Sekunden-Schlaf“; Fahrer verletzt, keine Lebensgefahr; Ergänzung zur Meldung vom 17.05.2022

Reilingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der heutigen Nacht, gegen 2:30 Uhr fuhr

ein 50-jähriger Fahrer mit seinem Sattelzug auf der A6 zwischen dem

Autobahnkreuz Walldorf und Autobahndreieck Hockenheim in Fahrtrichtung Mannheim.

Auf der dreispurigen Autobahn fuhr er auf dem rechten Fahrstreifen.

Im Bereich der Unfallstelle war der Baustellenbereich mit einer Sperrwand

ordnungsgemäß abgesichert.

Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen fuhr der 50-jährige Fahrer

ungebremst, vermutlich infolge Einschlafens, auf diese Absperrung. Durch die

Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeuggespann und die Sperrwand nach rechts in

die Leitplanke abgewiesen und kam erst nach fast 40 Meter zum Stillstand.

Ein an der Unfallstelle bei dem Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest verlief

mit 0,0 Promille ohne Einschränkungen.

Der Fahrer wurde durch den Unfall verletzt und kam vorsorglich mit einem

Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Er wurde dort stationär

aufgenommen. Lebensgefahr besteht nicht.

An dem Sattelzug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa

100.000 Euro. Das Fahrzeug wurde durch eine Abschleppfirma abtransportiert. An

der Baustellenabsicherung und an der Leitplanke entstand Sachschaden von über

50.000 Euro.

Durch auslaufendes Öl wurde die Fahrbahnoberfläche verschmutzt und musste bis in

die Morgenstunden durch eine Firma nass gereinigt werden.

Der Führerschein des Fahrers wurde durch die Polizeibeamten sicherstellt.

Derzeit wird der Entzug der Fahrerlaubnis geprüft.

Die Reinigungsarbeiten sind zwischenzeitlich abgeschlossen und die beiden

Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn sind wieder freigegeben. Der Stau hat sich

aufgelöst.

Sinsheim/BAB 6: Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Sinsheim/BAB 6 (ots) – Die Autobahnpolizei Walldorf des Polizeipräsidiums

Mannheim führte am Montag, 16.05.2022, in der Zeit zwischen 09.30 Uhr und 16.00

Uhr in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzteam „Drogen im Straßenverkehr“ (KoDiS)

auf der Tank- und Rastanlage Sinsheim-Süd an der A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn

eine Schwerpunktkontrollaktion mit der Zielrichtung Bekämpfung der

Hauptunfallursache Drogen und Alkohol im Straßenverkehr durch.

Dabei wurden bei der Kontrolle insgesamt 52 Fahrzeuge und 70 Personen

kontrolliert. Insgesamt wurden 5 Fahrer, die unter Drogeneinfluss am

Straßenverkehr teilnahmen, festgestellt. All diesen Fahrzeugführern wurden an

der Kontrollstelle durch einen Arzt Blutproben entnommen. Die 5 Autofahrer unter

Drogeneinfluss müssen sich zudem wegen des Verdachts des Drogenbesitzes

verantworten.

Weiterhin konnten nachfolgende Feststellungen getroffen werden:

Zwei weitere Personen gelangen wegen Drogendelikten zur Anzeige,

es wurde eine geringe Menge Cannabis sichergestellt

es wurde eine geringe Menge Cannabis sichergestellt Ein Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Gegen eine Person wird wegen Verstoß gegen das Waffengesetz

ermittelt

An der Kontrollstelle waren insgesamt 16 Beamte der Polizeireviere und der

Verkehrspolizei sowie das Kompetenzteam KoDIS des Polizeipräsidiums Mannheim

eingesetzt. Zudem unterstützte ein Einsatzzug mit der Bereitschaftspolizei

Bruchsal mit rund 20 Einsatzkräften die Kontrollmaßnahmen.

Die intensive Fortbildung aller Verkehrspolizisten und immer mehr Beamten/-innen

der Streifendienste der Polizeireviere hat in den letzten Jahren zu einer

deutlichen Qualitätssteigerung und Intensivierung bei der Bekämpfung der

Hauptunfallursache Drogen im Straßenverkehr geführt. Verkehrsteilnehmer, die

sich unter Drogeneinfluss ans Steuer setzen, müssen künftig zu jeder Zeit an

jeder beliebigen Stelle damit rechnen, in eine Drogenkontrolle zu geraten. Die

Schulungen und Kontrollen werden weiter intensiv fortgesetzt.

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: 14-jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt – Unfallverursacher flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Einen Verkehrsunfall mit einem verletzten

14-jährigen Fahrradfahrer verursachte am Montagmorgen ein unbekannter Autofahrer

in Heddesheim. Der Jugendliche befuhr gegen 7.45 Uhr die Triebstraße in Richtung

Ringstraße. Zwischen Bismarckstraße und Grabenstraße kam ihm ein schwarzer

Kleinwagen entgegen. Da der Autofahrer sehr weit links fuhr, musste der

14-Jährige ausweichen und wollte auf den Gehweg auffahren. Dabei blieb er an der

Bordsteinkante hängen, stürzte gegen eine Hauswand und schließlich auf den

Boden. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort. Der

Radler zog er sich Schürfwunden und Prellungen an Beinen und Gesicht zu. Zudem

schlug er sich zwei Schneidezähne an, die dabei abbrachen. Er wurde zur

ambulanten Behandlung in eine Klinik eingeliefert.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten,

sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

#Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Katalysatoren entwendet – Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Tatzeitraum zwischen Donnerstagabend

und Montagabend entwendeten bisher unbekannte Täter an zwei PKWs, welche in der

Marstallstraße abgestellt waren, die Katalysatoren. Zwischen Sonntag, 20 Uhr und

Montag, 19 Uhr, entwendeten die Unbekannten an einem VW, welcher in einer

Tiefgarage eines Gebäudekomplexes in der Marstallstraße geparkt, den

Katalysator. Aus der gleichen Tiefgarage entwendeten bisher unbekannte Täter

zwischen Donnerstag, 20 Uhr und Montag, 8 Uhr, ebenfalls den Katalysator. Der

Sachschaden an den Fahrzeugen liegt jeweils bei rund 1.500 Euro. Das

Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls

des Diebstahls eingeleitet. Zeugenhinweise werden unter Tel.: 06202/288-0

entgegengenommen.

Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei BMW aufgebrochen – Zeugen gesucht

Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen Samstagnachmittag und

Montagvormittag brachen bisher unbekannte Täter die Seitenscheiben an zwei BMWs

auf dem Gelände eines Autohändlers in der Robert-Bosch-Straße auf. Aus den

Fahrzeugen wurden die Lenkräder und ein Navigationsgerät entwendet. Die

Spezialistinnen und Spezialisten für Eigentumsdelikte der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen wegen besonders

schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der

Rufnummer des kriminalpolizeilichen Hinweistelefons 0621/174-4444

entgegengenommen.

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis: Verletzter Radfahrer in Tiefgarage – Zeugen gesucht!

Schwetzingen (ots) – Am Sonntagabend um kurz vor 18 Uhr fanden Passanten einen

verletzten 88-jährigen Radfahrer in einer Tiefgarage in der Marstallstraße. Der

Mann ist ersten Ermittlungen zufolge mit seinem Rad in der Tiefgarage unterwegs

gewesen, als er dort stürzte. Der 88-Jährige musste mit einem Rettungswagen in

ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Da nicht auszuschließen ist, dass

ein Auto den Sturz verursachte, sucht die Polizei Schwetzingen Zeugen, die den

Hergang des Sturzes gesehen haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer

06202/288-0 zu melden.