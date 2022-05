Heidelberg: 35-Jähriger wegen Verdachts der gewerbsmäßigen Untreue vor dem Landgericht angeklagt

Heidelberg (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat nach umfangreichen Ermittlungen beim

Landgericht Heidelberg Anklage gegen einen Berufsbetreuer erhoben. Dieser war

durch das Amtsgericht Heidelberg in zahlreichen Fällen für verschiedene Personen

bestellt worden.

Nachdem eine durch den Angeschuldigten betreute Frau verstorben war, fiel dem

Erben auf, dass vom Konto der 97-Jährigen Erblasserin eine fünfstellige Summe

auf das private Konto des Angeschuldigten überwiesen worden war. Der Erbe wandte

sich an das Betreuungsgericht Heidelberg, das nach Überprüfung des Vorgangs

keinen Rechtsgrund für die Überweisung feststellen konnte und den Vorgang bei

der Staatsanwaltschaft Heidelberg zur Anzeige brachte.

Die zuständige Kriminalinspektion der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führte

daraufhin im Auftrag der Staatsanwaltschaft weitere Ermittlungen durch und

konnte zunächst zwei weitere Geschädigte ermitteln, bei denen der Angeschuldigte

hohe Beträge auf sein eigenes Konto überwiesen hatte. Das Amtsgericht Heidelberg

erließ sodann auf Antrag der Staatsanwaltschaft am 07.07.2021 einen

Untersuchungshaftbefehl gegen den 35-Jährigen. Nachdem der Angeschuldigte die

ermittelten Taten eingeräumt hatte, wurde der Haftbefehl einige Tage später

wieder außer Vollzug gesetzt.

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermittelten weiter und konnten durch

Auswertung von Kontodaten und Akten des Betreuungsgerichts schließlich zehn

weitere Geschädigte feststellen.

Zum Zeitpunkt der Anklageerhebung soll sich der Angeschuldigte seit November

2019 in 192 Fällen insgesamt mehr als eine halbe Million Euro auf private Konten

überwiesen haben. Hiervon soll er unter anderem zwei hochpreisige Fahrzeuge

finanziert haben, die im Juli letzten Jahres im Rahmen von

Durchsuchungsmaßnahmen beschlagnahmt worden waren.

Heidelberg-Bergheim: Verkehrsunfall mit Sachschaden, Straßenbahn beteiligt

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am gestrigen Montag, kurz nach 18 Uhr fuhr eine

52-jährige Fahrerin eines Pkw Jeep auf der Bergheimer Straße in Richtung

Bismarckplatz. Zum Wenden überquerte sie auf Höhe Thibautstraße nach links den

Schienenbereich. Dabei stieß sie mit einer in gleicher Richtung fahrenden

Straßenbahn der Linie 26 zusammen.

An dem Pkw entstand Sachschaden von circa 3.000 Euro und an der Straßenbahn von

rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Unfallaufnahme war bereits gegen 19 Uhr abgeschlossen und es kam nur zu

geringfügigen Verzögerungen im Schienenverkehr.

Heidelberg-Bergheim: Abgelenkte Radfahrerin nach Unfall schwer verletzt

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am Montagvormittag kurz vor 11 Uhr fuhr eine

21-jährige Frau mit ihrem Fahrrad von der Heidelberger Bahnstadt kommend auf dem

Czernyring in Richtung Blücherstraße. Kurz vor der Einmündung zur Blücherstraße

überquerte die Radfahrerin die Straße, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu

achten. Eine 75-jährige PKW-Fahrerin eines Suzuki konnte einen Unfall nicht mehr

verhindern und erfasste die Radfahrerin. Nach Kollision mit der Motorhaube und

der Windschutzscheibe stürzte die Frau zu Boden und zog sich schwere, jedoch

nicht lebensgefährliche, Verletzungen zu. Durch den Rettungsdienst wurde die

Frau in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand könnte die Frau über einen Lautsprecher Musik gehört haben und

dadurch vom Verkehr abgelenkt worden sein. Einen Helm trug die Radfahrerin

nicht. Der Sachschaden liegt bei 3.000 Euro. Die PKW-Fahrerin blieb unverletzt.

Heidelberg-Pfaffengrund: Betrunkener Fahrzeugführer gefährdet womöglich Andere – Zeugen und Geschädigte gesucht

Heidelberg-Pfaffengrund (ots) – Am Montagnachmittag zwischen 13 und 14 Uhr wurde

durch eine Verkehrsteilnehmerin ein blauer Kastenwagen der Marke Piaggio

beobachtet, welcher von der Henkel-Teroson-Straße über den Kurpfalzring bis in

die Dischingerstraße fuhr. Der PKW sei nach Angaben der Zeugin hierbei mehrmals

in den Gegenverkehr geraten und habe womöglich andere Verkehrsteilnehmer

gefährdet. Im Rahmen einer Fahndung konnten Beamtinnen und Beamte des

Polizeireviers Heidelberg-Süd den geparkten PKW in der Dischingerstraße

feststellen. Im Fahrzeug stellten die Einsatzkräfte den 41-jährigen verdächtigen

Fahrzeugführer fest. Dieser war mit über 2,8 Promille stark alkoholisiert und

musste im Anschluss auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe und seinen

Führerschein abgeben. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der

Straßenverkehrsgefährdung in Folge Trunkenheit ermittelt. Zeugen oder

Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter

06221/3418-0 telefonisch zu melden.