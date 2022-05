Bewurf und Beleidigungen aus fahrendem Fahrzeug

Speyer (ots) – Am 16.05.2022 gegen 21:35 Uhr hielten sich zwei 19-jährige, männliche Heranwachsende im Bereich des Supermarktes in der St.German-Straße auf, wo sie von zwei jungen Frauen im PKW grundlos auf unterstem Niveau beleidigt wurden. Wenig später fuhren die beiden Frauen in der Marienstraße erneut in Schrittgeschwindigkeit an den 19-Jährigen vorbei.

Die 22-jährige Beifahrerin warf hierbei zielgerichtet mehrere halbvolle Dosen eines Energydrinks auf die beiden 19-Jährigen, ohne zu treffen. Am Postplatz warf die 22-Jährige erneut nach den Geschädigten, diesmal mit einem Spielzeugtelefon.

Die hinzugerufene Polizeistreife traf die beiden tatverdächtigen Frauen im Alter von 25 und 22 Jahren sowie die Geschädigten am Postplatz an. Ihnen zufolge gingen den Attacken Provokationen seitens der beiden 19-Jährigen voraus.

Verkehrsunfall mit verletzter Unfallbeteiligter und hohem Sachschaden

Speyer (ots) – Am 16.05.2022 um 11:30 Uhr befuhr ein 34-Jähriger aus dem Landkreis Germersheim die L 528 (Iggelheimer Straße) in Richtung Iggelheim mit seinem PKW und bog nach links auf den Ersten Richtweg ab. Beim Abbiegen übersah er den entgegenkommenden PKW einer 50-Jährigen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis.

Die PKW kollidierten, wodurch die 50-Jährige Kopfschmerzen und eine Verletzung am rechten Arm davontrug. Die Fahrzeugairbags lösten aus und verhinderten offenbar schlimmere Verletzungen. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte die Dame in ein Krankenhaus. Der 34-Jährige blieb unverletzt.

Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Am PKW des 34-Jährigen entstand ein erheblicher Schaden an der rechten Hinterachse in Gesamthöhe von ca. 12.000 Euro und am PKW der 50-Jährigen entstand ein erheblicher Schaden im Frontbereich in Höhe von ca. 6.000 Euro.

Tageswohnungseinbruch

Speyer (ots) – Am 16.05.2022 zwischen 10:30-13:45 Uhr verschafften sich unbekannte Täter auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Schwerdstraße. In diesem hebelten sie eine Wohnungstür im 2. Obergeschoss auf und öffneten darin Schränke und Schubladen. Aus diesen entwendeten sie eine Perlenkette, eine Silberkette mit Herzanhänger sowie diversen Modeschmuck im Gesamtwert von ca. 600 Euro.

Zeugen zufolge hielten sich gegen 11:30 Uhr eine Frau und ein Mann in verdächtiger Weise vor dem Anwesen auf und klingelten. Bei diesen handelt es sich um eine Frau mit dunklen längeren Haaren und südländischem Teint sowie einen Mann mit kurzen dunklen Haaren, einem Bart und ebenfalls südländischem Teint.

Wer hat etwas beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen? Zeugen sowie das oben beschriebene Paar werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

Einbruch in Klassenraum

Speyer (ots) – Zwischen dem 11.05.2022 und dem 16.05.2022, 11:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines in einem Pavillon befindlichen, ausgelagerten Klassensaals der IGS Speyer in der Fritz-Ober-Straße auf und entwendeten einen Beamer inklusive der dazugehörigen Lautsprecher. Es entstand ein Gesamtschaden in oberer dreistelliger Höhe.

Wer hat etwas beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).