Trickdiebstahl in Altrip

Altrip (ots) – Am 13.05.2022 gegen 17:00 Uhr, wurde der 81-jährige Geschädigte durch zwei angebliche Autohändler aufgesucht und im Hof des Anwesens in ein Gespräch verwickelt. Während ein Täter den Geschädigten ablenkte, betrat der andere Täter das Haus durch die offenstehende Haustür und entwendete Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Zigarettendiebstahl und gefälschter Personalausweis

Altrip (ots) – Am 16.05.2022, um 17:30 Uhr, wurde ein 16-jähriger in einem Einkaufsmarkt am Ludwigsplatz von der Kassiererin beim Zigarettendiebstahl erwischt. Seine 17-jährige Begleiterin, welche zuvor Zigaretten gekauft hatte, hatte dies unter Vorlage ihres gefälschten Personalausweises getan. Beide erwarten jetzt strafrechtliche Ermittlungen.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Waldsee (ots) – Am Sonntag 15.05.2022 um 19:00 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Motorradfahrer den Verkehrskreisel beim Penny-Markt in Richtung Schlichtstraße. Ein 19-jähriger PKW-Fahrer, von der Neuhofener Straße kommend, fuhr leicht in den Kreisverkehr ein, weshalb der Motorradfahrer eine Bremsung einleitete und zu Sturz kam.

Am Motorrad entstand Sachschaden. Der Kradfahrer verletzte sich leicht an der Hand. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Holzlager und weitere Versuche auf Vereinsgelände

Harthausen (ots) – Bereits zwischen dem 07.05.2022, 17 Uhr und dem 09.05.2022, 11 Uhr, brachen unbekannte Täter das Holzlager eines Vereinsgeländes in der Hanhofer Straße in Harthausen auf und entwendeten hieraus eine Axt sowie ein Beil.

Auf dem Gelände brachen die Täter ebenfalls die Tür zu einem Lagerschuppen auf und versuchten, den Klappladen des Vereinsheims aufzubrechen, was ihnen nicht gelang. Der entstandene Gesamtschaden liegt bei ca. 500 Euro.

Einbruch ins Rathaus

Dudenhofen (ots) – Im Zeitraum vom 16.05.2022, 20:45 Uhr, bis 17.05.2022, 05:45 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Tür zum Dudenhofener Rathaus auf und gelangten so ins Gebäude. Hier durchwühlten sie Schränke sowie Schreibtische und entwendeten einen kompletten Schlüsselkasten inklusive aller Schlüssel. In weiteren Gebäudetrakten brachen die Täter Bürotüren auf und durchwühlten ebenfalls die darin befindlichen Behältnisse.

Es entstand Sachschaden in voraussichtlich fünfstelliger Höhe. Die Höhe des Diebstahlsschadens kann noch nicht beziffert werden und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer hat etwas beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).