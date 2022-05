Ludwigshafen (ots) – Am Montagabend 16.05.2022 gegen 19:45 Uhr wurden der Polizei 3 Jugendliche in der Carl-Bosch-Straße in Ludwigshafen gemeldet, die einen 51-jährigen Mann angegriffen hatten. Die drei 13- bis 16-Jährigen hatten den Mann aus noch ungeklärter Ursache mit Schlägen und Tritten sowie einem spitzen Gegenstand, vermutlich einem Messer attackiert.

Sie konnten durch die Polizei unweit des Tatorts festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Sie wurden an ihre Erziehungsberechtigten überstellt. Die Drei erwartet nun Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der 51-jährige Mann erlitt durch den Angriff lediglich oberflächliche Verletzungen, sodass keine medizinische Versorgung notwendig war.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.